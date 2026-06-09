Imágenes exclusivas: dos mujeres, 45 minutos y la sospechosa salida con equipaje antes del allanamiento al departamento de Facundo Leal

Unas tres horas antes del allanamiento, dos familiares de Facundo Leal entraron al domicilio del extitular de ARSAT y el ORSNA y se retiraron con dos valijas. Las imágenes de las cámaras de seguridad a las que accedió LA NACION confirman el adelanto que daba cuenta del retiro de material del departamento. Los investigadores temen que se hayan llevado elementos de interés para la causa.

Leal fue detenido el 27 de mayo, luego de encabezar la empresa estatal de satélites durante el gobierno de Alberto Fernández y el organismo regulador de aeropuertos en el primer tiempo de la gestión de Javier Milei.

Los registros en el expediente muestran que dos mujeres ingresaron al domicilio de Mendoza del extitular de Arsat. Allí estuvieron unos 45 minutos. Al salir, se las ve irse con dos valijas carry on de mano.

La reconstrucción realizada por LA NACION permitió establecer un destino: se dirigieron a una oficina ubicada sobre la calle Infanta Mercedes de San Martín, vinculada a Eliana Gudiño, la exesposa de Facundo Leal. Esta dirección es la principal hipótesis de destino de las mujeres y las valijas, de acuerdo con fuentes que conocen a los implicados en la maniobra.

Facundo Leal y Sergio Massa Facebook

La sospecha principal de los investigadores es que allí pudieron haber sido trasladados documentos y eventualmente droga. Según pudo saber LA NACION, en ese lugar habría tres cajas fuertes.

La secuencia se desarrolló mientras, a cientos de kilómetros de distancia, se llevaban adelante los allanamientos en Palermo que terminarían con la detención de Leal y el secuestro de millones de dólares y estupefacientes.

Una de las mujeres se retira con una valija del domicilio de Facundo Leal en Mendoza

De acuerdo con fuentes con acceso al expediente, los allanamientos comenzaron en la Ciudad de Buenos Aires con una demora derivada de los problemas para identificar el domicilio del exfuncionario. Esa situación provocó que inicialmente fuera allanada la vivienda de Gerardo Boschin, expresidente de Trenes Argentinos y otro de los involucrados en la investigación.

Gerardo Boschin, expresidente de Trenes Argentinos

Una vez finalizado ese procedimiento, Boschin se dirigió junto con el abogado de Arsat hacia el domicilio de Leal. En ese contexto apareció también el abogado Marcelo Rocchetti, quien había representado a Boschin en la causa por presuntas coimas vinculadas a Arsat. Hasta el momento no está claro quién lo convocó ni cómo se enteró tan rápidamente del operativo.

Marcelo Rochetti

En ese momento, el departamento de Facundo Leal en Mendoza todavía no había sido inspeccionado. Los investigadores recién identificaron esa propiedad a medida que avanzaban los procedimientos.

Fue allí donde las cámaras registraron movimientos que ahora son observados con especial atención en el juzgado.

Una de las familiares de Facundo Leal se retira con una valija antes de la llegada del inicio del allanamiento

En las imágenes se observa ingresar a una de las hijas del exfuncionario junto con una mujer identificada como Julieta, presentada como su pareja.

Ambas llegaron con una valija tipo carry on. Permanecieron alrededor de 45 minutos dentro del inmueble y luego abandonaron el edificio con dos equipajes.

La casa de Leal allanada para encontrar las valijas

A partir de los movimientos detectados en las cámaras, los investigadores dispusieron nuevas medidas para localizar a las dos mujeres y reconstruir el destino del equipaje.

Hubo allanamientos en dos barrios cerrados donde presumían que podían encontrarse. También fue inspeccionada otra propiedad vinculada a Facundo Leal que estaba alquilada.

Los procedimientos permitieron recuperar una de las valijas. En su interior había ropa. La otra continúa desaparecida.

La oficina sobre la calle Infanta Mercedes de San Martín también fue allanada. Pero para entonces, según pudo reconstruir LA NACION, no se encontraron elementos relevantes para la causa.

Los investigadores intentan determinar si existió una maniobra destinada a eliminar pruebas antes del inicio de los operativos: ocurrió poco antes del allanamiento y una valija no apareció nunca.

Las sospechas apuntan al retiro de documentación y, eventualmente, estupefacientes.

Cuando finalmente la Policía Federal allanó el departamento de Mendoza, cuando las mujeres ya se habían ido con el equipaje, encontró una valija que contenía US$1,7 millones.

El dinero estaba organizado en paquetes de US$10.000 y agrupado en bloques termosellados de US$100.000.

Sin embargo, en ese inmueble no aparecieron drogas ni equipos de inteligencia. Esos elementos sí fueron encontrados horas antes en el departamento de Palermo. Allí los efectivos secuestraron más de US$670.000, 128 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA y 14 gramos de cocaína. También incautaron teléfonos celulares, computadoras y documentación que actualmente es analizada por la Justicia.