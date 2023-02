A pedido del Gobierno, vuelven a postergar un juicio por las tomas en Villa Mascardi

escuchar

A pedido de la Casa Rosada, la Justicia Federal de Río Negro volvió a postergar el inicio del juicio oral por el delito de usurpación contra integrantes de un grupo que se identifica como mapuche y que tomó por la fuerza tierras públicas y privadas en Villa Mascardi . La nueva postergación, por 90 días, fue decidida por el juez federal de General Roca, Hugo Greca, tras recibir una solicitud de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo del camporista Horacio Pietragalla.

Greca tiene a su cargo la causa que apunta a la usurpación de los predios de Parques Nacionales en Villa Mascardi, en 2017, donde están imputados María Isabel Nahuel, Jéssica Bonefoi, Maira Ailen Tapia, Cristian Colhuan, Joana Colhuan y Gonzalo Coña.

En su resolución, de la que dio cuenta El Cordillerano, el juez resolvió posponer “el inicio del debate oral y público (...) por el plazo de noventa días, suspendiéndose en ese término y en razón de lo solicitado por las defensas de las imputadas el curso de la acción penal”.

Las instalaciones destruidas del Hotel de Parques Nacionales en Mascardi Martinez Marcelo

Aludió así a los escritos presentados por las defensas de las mujeres que integran la Lof Lafken Winkul Mapu, comunidad que ocupó 30 hectáreas públicas y privadas en Villa Mascardi y que fue desalojada el 6 de octubre pasado. En ese operativo fueron detenidas seis mujeres –cuatro de ellas continúan con arresto domiciliario–, mientras que los varones de la comunidad escaparon y aún están prófugos .

La postergación también fue solicitada por la Dirección de Políticas contra la Violencia Institucional, que integra la secretaría comandada por Pietragalla.

El año pasado, el juez Greca ya había decidido una postergación del juicio a raíz de la mesa de diálogo impulsada por el Gobierno, en la que participan representantes de las comunidades mapuches y funcionarios nacionales y provinciales. La fecha para retomar el proceso había sido fijada para este lunes 13.

La policía retira piedras del camino colocadas por indígenas mapuches que protestan por su desalojo cerca de Villa Mascardi, Argentina, el martes 4 de octubre de 2022. (AP Foto/Matías Garay)

La nueva postergación constituye otro revés para los vecinos y propietarios de Villa Mascardi, quienes denuncian que las mesas de diálogo no tienen otro propósito que detener los juicios . Los vecinos, que no solo sufrieron la usurpación de sus terrenos, sino también violentos ataques y el incendio de sus propiedades, no fueron invitados por el Gobierno a la mesa de diálogo y tuvieron que protestar frente a la Secretaría de Derechos Humanos para ser recibidos por Pietragalla.

Hoy se realizará una nueva mesa de diálogo con representantes mapuches en Bariloche, mientras que los vecinos de Mascardi serán recibidos en una reunión aparte. Además de justicia y una pacificación de la zona, aún reclaman que alguien se haga cargo de los robos, daños e incendios.

