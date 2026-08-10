Milei viajará a Estados Unidos en la antesala de las elecciones de medio término de ese país

El presidente Javier Milei viajará a mediados de octubre a Washington, Estados Unidos, en la antesala de las elecciones de medio término en ese país.

Los comicios en suelo estadounidense están previstos para el 3 de noviembre, cuando los republicanos de Donald Trump competirán frente a los demócratas por la composición parlamentaria.

Cerca del mandatario argentino explicaron que Milei hablará en su viaje con representantes de la comunidad latina, en un evento privado al que fue invitado como orador. Se descuenta que hará allí un apoyo claro a la campaña de Trump y los republicanos.

Ambos mandatarios y sus respectivas administraciones mantienen un fuerte alineamiento ideológico, pese a la diferencia en sus programas económicos. Ese vínculo llevó a la administración de Trump a auxiliar a la Argentina en septiembre pasado, en medio de la turbulencia económica tras el resultado de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.

El viaje del líder libertario fue confirmado a LA NACION por fuentes oficiales que explicaron que será en el marco del Mes de la Herencia Hispana.

Milei, en principio, saldrá de Buenos Aires el 13 de octubre, rumbo a Washington, como expositor e invitado de honor en la Official Hispanic Heritage Gala, que tendrá lugar en el Andrew W. Mellon Auditorium de la capital estadounidense. El mandatario expondrá en la jornada que tendrá lugar el 14 de octubre.

Entre los organizadores del evento está La Derecha Diario, publicación ultraoficialista que tiene su pata tanto en la Argentina como en los Estados Unidos. Milei suele repostear sus publicaciones.

El presidente Javier Milei se reunió el viernes pasado con el presidente electo de la República de Colombia, Abelardo de la Espriella. Presidencia

Según consignó la propia publicación, la gala tiene como objetivo “promover la libertad económica, destacar el liderazgo de la comunidad hispana y fortalecer las relaciones entre los Estados Unidos y los países latinoamericanos”.

Tras la culminación del Mundial de Fútbol, la administración Trump llevó a niveles récord los arrestos de migrantes irregulares, muchos de ellos provenientes de Latinoamérica.

La presentación de Milei se realizará poco más de 15 días antes de las elecciones de medio término en Estados Unidos, en las que los republicanos enfrentan un desafiante escenario por los bajos índices de aprobación de Trump. Una derrota del republicano podría tener un impacto directo en sus próximos dos años de gestión.

Trump fue reelegido en 2024 y asumió en enero de 2025, luego de haber ejercido la presidencia entre 2017 y 2020. A su asunción invitó precisamente al mandatario argentino, por la buena sintonía entre ambos.

Desde entonces, ambos volvieron a verse en diferentes ocasiones, incluida una reunión bilateral en la Casa Blanca, en octubre de 2025, apenas un mes después de que ambos también se hubieran encontrado en Nueva York, en el marco de la Asamblea Anual de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Allí incluso Trump elogió públicamente las medidas económicas de Milei y luego se concretó el encuentro en la sede de gobierno en Washington.

Ambas administraciones mantienen también diferencias con el gobierno de Luiz Inácio “Lula” Da Silva, en Brasil. La semana pasada, Estados Unidos canceló la visa de la embajadora de Brasil en Washington, al considerar que el gobierno de Lula demora la aceptación de su nuevo representante diplomático en el país.

La Argentina, por su parte, vio rebajada la relación diplomática con su principal socio comercial a nivel de encargados de negocios, luego de los insultos que Milei propició contra Lula durante las últimas semanas. Esa reiteración de agravios comenzó cuando el argentino participó en San Pablo del acto de lanzamiento de Flávio Bolsonaro, rival de Lula, al que llamó “ladrón” y “presidiario”.

El mandatario afirmó, tanto en LN+ como en Radio Mitre y en una entrevista en el streaming La Casa, que se basaba en que la condena a Lula fue anulada por un “error administrativo” de la justicia de ese país, sin demostrar la inocencia del mandatario brasileño. “Tengo formas horribles, pero digo la verdad”, justificó el mandatario argentino, pese a que el Superior Tribunal Federal de Brasil anuló todo el proceso contra Lula da Silva por incompetencia y parcialidad de la investigación judicial que lo condenó.