A qué hora es la cadena nacional de Javier Milei por los cambios del Banco Central hoy, jueves 30 de julio

El presidente Javier Milei volverá a utilizar la cadena nacional este jueves por la noche, esta vez para anunciar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), un proyecto que el Gobierno considera clave para consolidar su programa económico. El mensaje, que será grabado previamente, se emitirá a las 20.

La cadena nacional fue anticipada por el vocero Adrián Ravier este martes en su conferencia de prensa semanal, en la que explicó que el mensaje estará destinado a detallar los principales cambios que impulsa el Poder Ejecutivo antes de enviar la iniciativa al Congreso.

“El presidente Javier Milei realizará una cadena nacional el próximo jueves a las 20 para explicar los ejes de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Es un tema fundamental para este gobierno porque el principal mandato tiene que ver con bajar la inflación. Y estos cambios en la Carta Orgánica atacan este flagelo que ha condenado a la Argentina y a los argentinos durante demasiado tiempo”, informó Ravier.

Este jueves a las 20 horas, el Presidente Javier Milei brindará una cadena nacional para explicar los ejes de las reformas de la Carta Orgánica del Banco Central, un tema fundamental para este Gobierno dado que el principal mandato que nos ha dado la ciudadanía es bajar la… pic.twitter.com/wiWGEOsmg9 — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) July 28, 2026

El Presidente explicará los pormenores del proyecto y propondrá endurecer los requisitos para cambiar a las autoridades del organismo. “Se va a prohibir explícitamente, y con sanciones penales, violentar la independencia del Banco Central en términos de que se financie al fisco”, sostuvo Milei al referirse al tema.

Desde la Casa Rosada consideraron que se trata de una de las reformas económicas más importantes del semestre y esperan avanzar con su discusión parlamentaria en las próximas semanas.

Reforma de la Carta Orgánica

El Gobierno ya había explicado que la reforma buscará redefinir el rol del Banco Central y restablecer como objetivo prioritario la preservación del valor de la moneda. Entre los principales cambios previstos también se encuentran la prohibición expresa de financiar al Tesoro mediante emisión monetaria y un fortalecimiento de la independencia de la autoridad monetaria.

En los últimos días, el jefe de Estado anticipó que la iniciativa incluirá sanciones para quienes no respeten ese principio. Además, el oficialismo analiza endurecer los requisitos para modificar la conducción del organismo, con el objetivo de darle mayor estabilidad institucional al Banco Central.

Milei dará una cadena nacional este jueves a las 20 CONNIE FRANCE - AFP

Según informaron fuentes del Gobierno, el mensaje será grabado tras el regreso del jefe de Estado de su visita a Perú para la asunción de la presidenta electa, Keiko Fujimori.

La reforma del BCRA será girada al Congreso, donde el oficialismo espera que ingrese formalmente en los primeros días de agosto, si bien todavía no se confirmó por qué cámara iniciará su discusión. “Lo va a anunciar el propio Presidente en la cadena”, sostuvo un referente comunicacional de la Casa Rosada a LA NACION.

A lo largo de su gestión, el presidente Milei recurrió a la cadena nacional en contadas ocasiones para comunicar decisiones consideradas de “alta trascendencia institucional”. La primera fue en diciembre de 2023, cuando anunció el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.

Posteriormente, la utilizó para informar el superávit fiscal del primer trimestre de 2024 y, más adelante, para realizar el balance de su primer año de gobierno y presentar el proyecto de Presupuesto.

El uso de esta herramienta está contemplado en el artículo 75 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que establece que el Poder Ejecutivo puede disponer de la cadena nacional en “situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional”.