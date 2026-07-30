El gran jurado está sesionado en Miami, pero hoy no habría testigos por el caso AFA

MIAMI.- Desde las 9 de la mañana (las 10 de la Argentina), los miembros del gran jurado de Miami están reunidos en el séptimo piso del edificio Wilkie D. Ferguson Jr. United States Courthouse, en el centro de la ciudad. LA NACION pudo confirmar que hasta ahora no se presentaron testigos para declarar sobre los movimientos de dinero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y que es improbable que eso ocurra durante la jornada de hoy.

Luego de filtrarse una citación para este jueves, había trascendido que la audiencia del testigo iba a ser reprogramada para preservar el carácter reservado del expediente, según reconstruyó LA NACION en base a fuentes con acceso al expediente.

Las versiones apuntaban a que ese testigo, que siempre se mantuvo en secreto, podría ser el responsable comercial y de Marketing de la AFA, Leandro Petersen. “Estoy en Buenos Aires”, respondió esta mañana, casi a la misma hora que comenzaba la audiencia en Miami, ante una consulta de LA NACION.

El responsable comercial y de Marketing de la AFA, Leandro Petersen.

El gran jurado mantuvo su encuentro de hoy -como lo realiza cada jueves- para tratar otros tantos casos, como señaló una fuente judicial esta mañana en el séptimo piso del Wilkie D. Ferguson Jr. United States Courthouse, donde estuvo LA NACION.

Desde la entidad que lideran Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, en tanto, difundieron que Petersen encabezará este viernes un evento en el predio “Lionel Andrés Messi” de la AFA en Ezeiza.

Se trata del llamado “Sponsor Day”, organizado para las empresas auspiciantes. “Le daremos las gracias a la selección más exitosa de la historia y a las más de 120 marcas que formaron parte de este éxito sin precedentes con su acompañamiento y cercanía incondicional”, dice el comunicado de prensa.

Claudio "Chiqui" Tapia caminando por las calles de Atlanta en la copa del mundo 2026 AFA

Según versiones que circularon durante los últimos días, abogados de Petersen se habrían contactado con la fiscalía de Miami y acordado reprogramar la audiencia de este jueves para preservar la reserva del expediente.

De confirmarse eso, el testigo podría prestar declaración bajo juramento directamente ante el fiscal, con la posibilidad de lograr un acuerdo de inmunidad, mientras que el contenido de su testimonio luego sería presentado al gran jurado como parte de la evidencia reunida por la acusación.

Esa posible declaración del testigo podría producirse en oficinas de los fiscales que están muy cerca del edificio Wilkie D. Ferguson Jr. United States Courthouse, y que deberían contar con la presencia de personal del FBI, señaló a LA NACION una persona conocedora de este tipo de procesos. Luego, incluso, podría ser un mismo agente del organismo quien presente la transcripción ante el gran jurado.

LA NACION supo que en la audiencia de hoy -que se prolongaría hasta la tarde, como es habitual- no está presente el fiscal Michael Berger, a cargo del caso AFA, lo que diluye las chances de que sea parte de la agenda del gran jurado de este jueves.

Pablo Toviggino, junto al abogado Gregorio Dalbón, al salir del juzgado Económico Federal Ricardo Pristupluk

La citación a un testigo revelada hace una semana por Infobae, de cualquier manera, confirma que hay un proceso en marcha en Miami. La pesquisa procura determinar el destino de los fondos que recaudó desde 2021 la empresa TourProdEnter, de Javier Faroni y Erica Gilette, elegida por la AFA para administrar el dinero proveniente de contratos de patrocinio con firmas como Adidas (US$60 millones) y Warner (US$40 millones), además de ingresos por partidos amistosos y premios deportivos de la FIFA y la Conmebol.

Entre otras figuras, los investigadores analizan la posible existencia de maniobras compatibles con lavado de activos, fraude bancario, fraude electrónico (“wire fraud”), conspiración u otros delitos federales, aunque hasta el momento no se formularon imputaciones penales.

Javier Faroni, en la tribuna del estadio de Atlanta donde se jugó Argentina-Inglaterra

Los fiscales y el FBI también procuran determinar si parte de los fondos administrados por TourProdEnter pudo haber sido derivada a terceros mediante operaciones sin justificación económica suficiente o respaldadas por documentación irregular o con factura apócrifa.

En particular, US$57 millones que desde la compañía de Gillette y Faroni se remitieron a sociedades pantallas controladas por beneficiarios argentinos de planes sociales.

La pesquisa federal tomó impulso durante el último trimestre de 2025, cuando Guillermo Tofoni, el empresario que detentaba la representación comercial de la AFA hasta la irrupción de TourProdEnter LLC, obtuvo dos órdenes judiciales (“discoveries”) en los estados de Delaware y Georgia para acceder a los registros bancarios de la empresa rival en cinco bancos: JP Morgan, Citibank, Bank of America, Synovus y PNC. Con esa documentación, acudió al Departamento de Justicia para denunciar la posible comisión de delitos federales.

El empresario Guillermo Tofoni, quien denunció a Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino por presunta defraudación

La notificación emitida por la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida detalló que el testigo debería presentarse con toda la documentación que posea sobre Tapia, Toviggino, Faroni y Diego Lucero, además de otros documentos vinculados con la operatoria comercial y financiera de la AFA en Estados Unidos.

Lucero aparece mencionado en la investigación local como presunto testaferro de directivos de la AFA y como uno de los integrantes de la sociedad utilizada para adquirir una mansión en Pilar, extremo que también forma parte de la pesquisa.

Petersen no es, sin embargo, el único nombre que circuló durante los últimos días como el posible testigo que deberá presentarse en Miami. También se especuló que podría tratarse de Juan Pablo Beacon, ex mano derecha de Toviggino. Desde su entorno lo negaron, aunque admitieron que existe una “negociación” abierta con la Justicia de Estados Unidos.

Pablo Toviggino y Juan Pablo Beacon.

Otra de las personas mencionadas en versiones extraoficiales fue Alexandre Dreyfus, CEO de Socios.com, uno de los principales patrocinadores de la AFA y uno de los primeros empresarios vinculados con la entidad que formuló críticas públicas sobre el manejo del escándalo, aunque tampoco existe confirmación oficial sobre una eventual citación en Estados Unidos.

Con la colaboración de Nicolás Pizzi