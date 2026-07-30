Grabois volvió a hablar sobre su reunión con Peter Thiel y dijo que “siempre defenderá los mismos intereses”

El diputado de Unión por la Patria (UxP) y referente de Patria Grande, Juan Grabois, volvió a hablar este jueves sobre su visita de principios de junio al multimillonario empresario tecnológico Peter Thiel, aliado de Donald Trump e instalado en Argentina, y dijo ante las suspicacias que generó ese encuentro que “siempre defenderá los mismos intereses”.

“Yo siempre voy a defender los mismos intereses. Y además hay un elemento que ya dije, pero lo voy a decir con mayor claridad. Esta es una reunión que gestionaron las personas de la Santa Sede de Roma, con las que yo trabajé durante muchos años con Francisco”, reiteró.

Grabois volvió a señalar que la reunión, que tuvo lugar el 3 de junio, estuvo vinculada a la discusión sobre la nueva encíclica del Papa León XIV y la necesidad de comprender el proyecto impulsado por lo que llamó las “élites tecnocráticas”.

Juan Grabois Santiago Oroz - LA NACION

“Acá hay una visión de los sectores tecnocráticos de que tienen la oportunidad de hacer lo que en otros países, incluido Estados Unidos, no pueden hacer. Porque hay un elemento vinculado a este concepto aceleracionista de quitar cualquier control y generar zonas liberadas para poder experimentar y desarrollar cosas que son inseguras para el resto de la humanidad”, planteó Grabois en declaraciones a El Destape Radio.

Y advirtió sobre una supuesta “idea de prescindir de los controles políticos y delegar la soberanía en corporaciones tecnocráticas, que el día de mañana quieren gobernar, porque esto no es simplemente una élite o una oligarquía sino una plutocracia: quieren gobernar y definir las líneas civilizatorias”, acotó.

El encuentro con Thiel

La reunión había tenido lugar el 3 de junio, pero el dirigente, cercano al kirchnerismo y a la ex presidenta Cristina Fernández, no había hablado públicamente sobre esa cita, que en su momento llamó la atención en los sectores populares.

El magnate

Después de haberse reunido con el presidente Javier Milei, Thiel se instaló a comienzos de abril en Buenos Aires de manera temporal con su marido y sus hijos. El magnate compró una mansión de seis dormitorios en Barrio Parque, la exclusiva zona de Buenos Aires en la que se ubican las principales sedes diplomáticas en el país.

Peter Thiel sale de la Casa Rosada Hernan Zenteno - La Nacion

El empresario es una de las figuras más influyentes y controvertidas de Silicon Valley. Nacido en Alemania y criado en Estados Unidos, hizo su primera fortuna en California como cofundador junto a Elon Musk de PayPal, la plataforma de pagos digitales que luego vendería para crear Founders Fund.

Se convirtió en uno de los inversores más exitosos del sector tecnológico: lanzó inversiones tempranas en Facebook y en pequeños emprendimientos que luego se convirtieron en gigantes de la tecnología.