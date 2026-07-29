A qué hora es la cadena nacional de Milei el jueves

El presidente Javier Milei volverá a utilizar la cadena nacional para anunciar una de las iniciativas más relevantes de su gestión. Este jueves 30 de julio, a las 20 horas, el mandatario presentará oficialmente la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), un proyecto que el Gobierno considera clave para consolidar su programa económico.

La confirmación fue realizada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien explicó que el mensaje será grabado previamente y estará destinado a detallar los principales cambios que impulsa el Poder Ejecutivo antes de enviar la iniciativa al Congreso.

“Comienzo anunciando que el presidente Javier Milei realizará una cadena nacional el próximo jueves a las 20 horas para explicar los ejes de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Como saben, es un tema fundamental para este gobierno porque el principal mandato que nos han mandado tiene que ver con bajar la inflación. Y estos cambios en la Carta Orgánica atacan este flagelo que ha condenado a la Argentina y a los argentinos durante demasiado tiempo”, informó Ravier.

Este jueves a las 20 horas, el Presidente Javier Milei brindará una cadena nacional para explicar los ejes de las reformas de la Carta Orgánica del Banco Central, un tema fundamental para este Gobierno dado que el principal mandato que nos ha dado la ciudadanía es bajar la… pic.twitter.com/wiWGEOsmg9 — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) July 28, 2026

Según adelantó el Gobierno, la reforma buscará redefinir el rol del Banco Central y restablecer como objetivo prioritario la preservación del valor de la moneda. Entre los principales cambios previstos también se encuentra la prohibición expresa de financiar al Tesoro mediante emisión monetaria y un fortalecimiento de la independencia de la autoridad monetaria.

En los últimos días, el propio Presidente anticipó que la iniciativa incluirá sanciones para quienes vulneren ese principio. “Se va a prohibir explícitamente, y con sanciones penales, violentar la independencia del Banco Central en términos de que se financie al fisco”, sostuvo Milei al referirse al proyecto. Además, el oficialismo analiza endurecer los requisitos para modificar la conducción del organismo, con el objetivo de darle mayor estabilidad institucional al Banco Central.

Una vez realizado el anuncio, el Gobierno prevé enviar el proyecto al Congreso durante los primeros días de agosto. Hasta el momento no fue confirmado por cuál de las dos cámaras comenzará su tratamiento legislativo.

El anuncio será mediante cadena nacional [e]MARTIN ZABALA - XinHua

Desde la Casa Rosada consideran que se trata de una de las reformas económicas más importantes del semestre y esperan avanzar con su discusión parlamentaria en las próximas semanas.

La decisión de presentar un proyecto de ley mediante cadena nacional representa un hecho poco frecuente. Ni siquiera la denominada Ley Bases, una de las iniciativas más ambiciosas impulsadas por el Gobierno, fue anunciada a través de este mecanismo.

Durante su gestión, Milei recurrió a la cadena nacional en contadas ocasiones para comunicar decisiones consideradas de alta trascendencia institucional. La primera fue en diciembre de 2023, cuando anunció el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. Posteriormente la utilizó para informar el superávit fiscal del primer trimestre de 2024 y, más adelante, para realizar el balance de su primer año de gobierno y presentar el proyecto de Presupuesto.

El uso de esta herramienta está contemplado en el artículo 75 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que establece que el Poder Ejecutivo puede disponer de la cadena nacional en “situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional”.