ATE convocó a un paro nacional con movilización para el lunes 3 de agosto

El Secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Nacional, Rodolfo Aguiar, convocó a un paro nacional con movilización para el próximo lunes 3 de agosto. El sindicato marchará hacia el Ministerio de Economía en reclamo por mejoras salariales. El anunció se comunicó a través de redes sociales.

“Los salarios de los estatales tendrían que ser más del doble de lo que son ahora. Al recorte aplicado en la paritaria de más del 45% hay que agregar que los servicios públicos aumentaron en más de un 900% desde que asumió Milei“, sostuvo Aguiar.

La movilización coincidirá con el inicio del ciclo lectivo en la ciudad de Buenos Aires y algunos otros distritos del país, tras el receso de invierno. En este sentido, se evalúa la posibilidad de marchar junto a la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA).

El tuit de Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional

Además del reclamo de un aumento salarial de emergencia, la medida de fuerza apunta al rechazo del desmantelamiento de organismos estatales con la consecuente pérdida de empleos en el sector público.

Tras el anuncio, Aguiar resaltó que “es alarmante el altísimo nivel de endeudamiento de los trabajadores estatales. Además, las formas de endeudamiento son múltiples". “Ya se superaron instituciones formales como los bancos, mutuales, billeteras virtuales y lo más peligroso es que ahora han llegado a endeudarse con prestamistas en los barrios, y esta forma de endeudamiento hasta pone en riesgo la integridad de quienes toman esos créditos”, especificó.

Desde la ATE detallaron que, hasta junio de 2026, los incrementos salariales en la Administración Pública Nacional llegaron al 12,9%, mientras que, en paralelo, la inflación en ese mismo periodo fue de 16,9%.

En esa dirección, el sindicato denunció el cierre, desmantelamiento y vaciamiento de organismos del Estado Nacional, con despidos que afectan la prestación de servicios para la sociedad. El gremio encuadra esa situación dentro de un deterioro más amplio del tejido productivo: según apuntaron, en los, desde 2024 a la fecha cerraron más de 28.000 empresas y se perdieron más de341.000 puestos de trabajo.

Aguiar apuntó contra el Gobierno luego de confirmar la medida de fuerza Ricardo Pristupluk

Como contrapeso de las definiciones sobre lo estatal, que fue una de las aristas que le permitió a Javier Milei capitalizar en su discurso durante su carrera presidencial en 2023, Aguiar sostuvo: “Es una premisa falsa la de que quieren destruir el Estado. Es mentira que no hay un Estado presente. Hoy el Estado está presente pero no para la gente, sino para garantizar los intereses de los grandes grupos económicos nacionales y las transnacionales que tienen el camino más allanado que nunca para venir a saquear nuestro país”

Al cierre, y en alusión al rol del gremialismo y la resistencia que los mismos perciben desde Balcarce 50, el mandamás de ATE apuntó: “Los sindicatos están para mejorar la vida de los trabajadores, y no para disputar las migajas del sistema. Hay una sola manera de recuperar nuestro lugar y es no parar de confrontar”.