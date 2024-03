Escuchar

La legislatura bonaerense tendrá su apertura de sesiones ordinarias este lunes con un discurso del gobernador, y muchos se preguntan a qué hora habla Axel Kicillof en este acto institucional que se realiza en La Plata.

El año 152° de funcionamiento regular del órgano legislativo provincial será inaugurado con un discurso a las 16 horas de este lunes, en un tradicional acto que el mandatario del distrito inaugurará por quinta vez, la primera de su segundo mandato. En rigor, el acto debía realizarse el pasado viernes, cuando la actual vicegobernadora Verónica Magario abrió las sesiones, pero pasó inmediatamente a un cuarto intermedio, debido a que el gobernador se encontraba en el Congreso Nacional para asistir como invitado en la apertura de sesiones ordinarias.

De esta forma, se volvió a convocar a los legisladores para el acto propiamente dicho, que comenzará a las 15.30. Como cada año, están invitados y se espera que asistan intendentes, los jueces de la Suprema Corte provincial y todos los miembros del gabinete, además de la familia del gobernador. Como es natural, se espera la presencia de los 92 diputados y los 46 senadores provinciales, cuyo período de trabajo regular está fijado constitucionalmente entre el 1° de marzo y el 30 de noviembre.

Por eso, la postergación del discurso generó críticas en la oposición provincial: “El gobernador Kicillof tiene que venir a hablar tal como dice la Constitución, el viernes 1° de marzo”, expresaron desde la Coalición Cívica Maricel Etchecoin, Luciano Bugallo y Romina Braga. “No puede someter ni al cuerpo legislativo ni a los bonaerenses a la especulación política en su pelea con el gobierno nacional”.

En rigor, no es la primera vez que la apertura bonaerense no se registra el 1° de marzo. El año pasado, el discurso se aplazó seis días por un corte de energía, pero las sesiones ordinarias quedaron abiertas antes del discurso del gobernador. En este 2024, no son pocos quienes vieron en la postergación una manera de preparar el terreno para que las palabras de Kicillof respondan al reciente discurso de apertura de sesiones ordinarias del presidente Javier Milei.

En este acto institucional, realizado en la noche del viernes pasado, el Presidente convocó a los gobernadores del país a reunirse en Córdoba para la firma de un acuerdo programático llamado Pacto de Mayo, consistente en diez puntos que versan sobre la “inviolabilidad de la propiedad privada”, el “déficit fiscal innegociable”, “un recorte del 25% del PBI” y la “apertura del comercio internacional”, entre otros aspectos que consideró troncales para su visión del país.

El gobernador, que escuchó estas palabras en vivo, no se refirió posteriormente al sentido de las mismas, lo que aumenta la expectativa de cara al discurso, en tanto se espera que toque el tema en su alocución de esta tarde. Además de este tópico, se espera que Kicillof haga un repaso por su primer mandato al frente de la provincia, y que delinee los aspectos que considera centrales para el año legislativo que inaugurará en la provincia de Buenos Aires.

Cómo ver el discurso de apertura de sesiones ordinarias de la provincia de Buenos Aires

Desde las 15.30 horas comenzará la transmisión oficial del 152° acto de apertura de sesiones ordinarias en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. El evento institucional que tendrá como eje el discurso del gobernador Kiccilof será emitido en vivo de manera íntegra vía streaming a través del canal de YouTube del Senado bonaerense.

