A solas con Correa, un defensor de Maduro

El expresidente de Ecuador le hizo una entrevista a Alberto Fernández para su programa en la TV rusa

Jaime Rosemberg 6 de noviembre de 2019

CIUDAD DE MÉXICO (De un enviado especial).- Su paso seguro y su andar sonriente no pasaron inadvertidos para los periodistas ni para quienes están alojados -como él- en el Hotel Camino Real Polanco, a muchos de los cuales se tomó el tiempo de saludar.

Rafael Correa, presidente de Ecuador entre 2007 y 2017, protagonizó uno de los compromisos de Alberto Fernández, en una jornada que terminó con su conferencia ante estudiantes y funcionarios. La excusa para el encuentro: una entrevista a Fernández para el programa que el exmandatario tiene en la TV rusa.

Correa comparte hotel con Fernández y su comitiva. Además de su rol de entrevistador, dio ayer una charla en el Museo de la Ciudad, con un título desafiante, a tono con su postura combativa: "América Latina en disputa". El encuentro con Correa, como anticipó LA NACION, fue coordinado por Marco Enríquez Ominami, el dirigente chileno que motoriza el Grupo de Puebla.

"El triunfo de Alberto es un vendaval de esperanza. Vuelve una Argentina digna y soberana, es una gran noticia para el continente", afirmó Correa en el lobby del hotel.

Duro detractor del presidente Lenín Moreno, a quien acusa de haberlo traicionado luego de recibir su bendición para llegar al poder, Correa vive en Bélgica, pero participa activamente de la vida política de su país. Moreno lo acusa de fomentar las violentas protestas por la suba del combustible que provocaron ocho muertos y centenares de heridos, antes de que la medida fuera revocada. Fuera de micrófono, Fernández lo considera una "víctima del lawfare", una persecución judicial contra expresidentes de la región, en la que también incluye a su compañera de fórmula, Cristina Kirchner.

El explícito apoyo de Correa al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien reconoció estar "ayudando" a modo de consultor, es un incómodo lastre para Fernández. Si bien el futuro presidente de la Argentina se manifiesta en favor de la postura "moderada" y de no intervención encabezada por el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, ha mantenido una distancia prudente de lo que queda del eje bolivariano, hoy representado por Maduro y Cuba. "Hay que dejar vivir a Venezuela, Quieren matar a ese país, lo que hacen no son sanciones, son agresiones", agregó Correa, en su breve diálogo con la prensa, previo a su encuentro con Fernández, del que no trascendieron detalles.

"Lo que él piensa es un problema de él, pero hay que tener en cuenta que no puede volver a su país", se ataja Fernández cuando lo consultan sobre las posturas de Correa en favor de Maduro y contra Moreno.