Una concejal libertaria defendió a Margaret Thatcher en un homenaje a un excombatiente de Malvinas

Escuchar

La concejal de La Libertad Avanza (LLA) de San Isidro María Feldtmann elogió el jueves a la exprimera ministra de Reino Unido Margaret Thatcher durante una sesión ordinaria del Concejo Deliberante de ese municipio en que, entre otros puntos, se iba a homenajear a un excombatiente, José Mauricio Castillo, quien estaba en el lugar. Asimismo se iba a recordar el aniversario número 42 del hundimiento del ARA General Belgrano, atacado por Inglaterra y que provocó la muerte de 323 argentinos.

“Una estadista que ha sacado a su país adelante”, fue la descripción que utilizó Feldtmann para referirse a Thatcher, quien gobernó el país durante la Guerra de Malvinas (1982). La concejal libertaria justificó sus dichos al afirmar que se sumaba así a declaraciones del presidente Javier Milei, que elogió en más de una oportunidad a la exmandataria británica por ser una “gran líder”.

La definición de Feldtmann tuvo lugar después de que tomara la palabra su par e Unión por la Patria (UP) Manuela Schuppisser, apuntó contra el Presidente por considerar a la expremier como “su ídola”. “Quiero celebrar y saludar al combatiente que nos acompaña hoy. Lo que me parece importante recalcar es que donde haya un tipo de homenaje a los combatientes, van a tener el apoyo de esta banca. Lo que sí no puedo dejar pasar es que la responsabilidad de la caída del ARA Manuel Belgrano está en manos de la señora Margaret Thatcher, que según dijo Milei, es su ídola. No podemos no repudiar que nuestro presidente haya levantado la figura de esta mujer que fue asesina de nuestros pibes en Malvinas”, lanzó.

Nosotros tomamos el guante. Patria siempre, colonia nunca! pic.twitter.com/sOsB7lcWx5 — Manu Schuppisser 🇦🇷 (@ManuSchuppisser) May 4, 2024

Fue entonces que la libertaria reaccionó y lo hizo con esa frase. “Quiero para sumarme a los dichos del presidente Milei sobre la señora Margaret Thatcher. Nuestro Presidente la ha destacado como una estadista que ha sacado a su país adelante, más allá de que nosotros hayamos vivido una guerra contra Inglaterra, quiero destacar las palabras del señor Presidente”, acotó la concejal.

Estas declaraciones tomaron por sorpresa a la máxima autoridad del Concejo Deliberante, el radical Martín Vázquez Pol, que reaccionó: “¿Esto es un homenaje a Thatcher? Pregunto”.

El presidente Milei remarcó en varias ocasiones durante la campaña electoral de 2023, y también en el poder, que considera a Thatcher como una “gran líder”.

Por ejemplo durante el debate presidencial que lo enfrentó a su competidor, Sergio Massa, en la previa de las elecciones. Allí afirmó: “En la historia de la humanidad ha habido grandes líderes. La señora Thatcher lo fue, así como lo fue Reagan [expresidente de EE.UU.], o lo fue Churchill [exprimer ministro de Reino Unido], como [Charles] De Gaulle [expresidente de Francia]. Thatcher tuvo un rol significativo en la Caída del Muro de Berlín, que parece que a vos te molesta que se haya caído y aplastado a la izquierda”.

Comunicado de LLA San Isidro

Tras las reacciones que provocaron la frase de Feldtmann, La Libertad Avanza San Isidro compartió un comunicado en el que acusó a Schuppisser de “correr el foco de lo realmente importante” recordando “viejas épocas”. En ese sentido, el partido respaldó las declaraciones de su concejal y destacó a Thatcher por ser una de las líderes que “vencieron al comunismo”.

“En muy pocos segundos [Feldtmann] explicó el porqué de las palabras del Presidente, que lejos están de defender su repudiable ataque a nuestras islas. Aquellos dichos la destacaban por haber sido junto a Ronald Reagan y su Santidad el Papa Juan Pablo II responsables de vencer el comunismo y terminar con la Guerra Fría, pero nada tenían que ver con Malvinas”, sostuvo la agrupación libertaria.

También apuntó contra el radical contra Vázquez Pol por su reacción al referirse a su intervención como “una pregunta tan irónica e innecesaria como suspicaz”.

Luego, el texto agregó: “A la concejal kirchnerista no le alcanzó con correr el foco de lo importante y centrarse en dichos del pasado, sino que se dedicó a producir un material audiovisual que pretende ridiculizar y generar violencia hacia una colega cuando no hace mucho tiempo se llenaba la boca repudiando los ataques en redes a cualquier integrante o familiar que trabajara en el Concejo Deliberante de San Isidro”.

“Si algo caracteriza a LLA, es la convicción de decir la verdad y defender a quienes nos defienden y nos defendieron. La mayoría elogió otro rumbo. La mentira, el relato, la corrupción, el adoctrinamiento y la persecución a quien piensa distinto son cosas del pasado”, cerró.

LA NACION consultó a Feldtmann sobre sus declaraciones, pero la concejal prefirió no responder. Quien sí habló fue su esposo, Hernán Maurette, politólogo y consultor, que indicó a este medio que el homenaje fue impulsado por el bloque libertario.

“Los que más defendemos la causa Malvinas somos nosotros. En esa misma sesión se pidió que se declare de interés municipal al documental La Gesta (2022), además del homenaje [al excombatiente Castillo] y el pedido de monumento en la plazoleta [Tomkinson y Rolón] para el veterano”, indicó Maurette.

Finalmente, marcó que los dichos de su esposa fueron en respuesta a “un ataque que la concejal de UP hizo contra Milei”.

“Por eso María le respondió”, cerró.

LA NACION