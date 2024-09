Abrazos con Abascal de Vox, críticas a Lula por “tirano” y todo el repertorio del discurso libertario

Escuchar

El español Jorge Martín Frías, de la fundación Disenso, lo definió primero, y sin titubear, como “ un prócer de la libertad ”. Santiago Abascal, líder del partido Vox y anfitrión principal del encuentro, le agradeció con énfasis “todas las alegrías que das a millones en todo el mundo”.

Luego de abrazarse con el líder ultraderechista español, y darle dos sonoras palmadas en la espalda, Javier Milei subió al escenario del auditorio del exCCK, hoy Palacio Libertad, para protagonizar 45 minutos de alto voltaje, ante el fervor, los aplausos y los gritos de apoyo de más de 500 asistentes a la tercera edición del Foro de Madrid, que nuclea en Buenos Aires a dirigentes de partidos afines de distintas partes del mundo.

El periodismo “pautero”, el “partido del Estado, o sea, la casta”, “los degenerados fiscales” en el Congreso y los “imbéciles del centrismo bienpensante”, fueron algunos de los blancos del Presidente, quien-sin nombrarlo-subió otra vez al ring a su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, al afirmar que “sólo un tirano que está equivocado en todo” puede avalar la prohibición de la red X, de su amigo Elon Musk, dispuesto por la justicia de ese país, paso que definió como un “acto de opresión”.

Javier Milei durante su discurso en el Foro de Madrid

Hacia el final, y luego de confirmar que irá al Congreso a “defender el déficit cero”, que considera imprescindible en el proyecto de ley de Presupuesto para el año próximo, Milei atacó a sus propias filas: cansado de los escándalos protagonizados por sus diputados y senadores, afirmó que “ no nos podemos dar el lujo de la dispersión y las peleas internas” y advirtió que “ quien no lo entienda, no tiene nada que hacer en La Libertad Avanza ”. Pareció un mensaje encubierto hacia Bartolomé Abdala, el presidente provisional del Senado que anoche reconoció tener 15 asesores que trabajan para su campaña a gobernador en Santiago del Estero.

Llegado poco después de las 9 al auditorio conocido como La Ballena, Milei se sentó en la primera fila. Entre el público, además de los ministros Luis Petri (Defensa), Mario Russo (Salud) y el portavoz Manuel Adorni, y varios legisladores nacionales (estuvo Lilia Lemoine, una de las protagonistas de escándalos recientes), se destacaban una bandera de Venezuela, enarbolada por opositores al chavismo, y simpatizantes brasileños de Jair Bolsonaro con remeras que protestaban contra “libertad para los presos políticos del 8 de enero”, en referencia a la toma de edificios públicos en el inicio del actual mandato de Lula da Silva.

Los discursos que le precedieron, los de Frías y Abascal, combinaron los elogios al Presidente con una repetida diatriba contra la inmigración ilegal, la agenda 2030, el aborto, y “nuestros enemigos, los malos, que están unidos y organizados”, como lo definió Abascal. El líder de Vox incluyó en esa lista no sólo a los regímenes de Venezuela o Cuba, sino además al “kirchnerismo-socialismo”, el “petismo” brasileño y el “sanchismo”, del presidente Pedro Sánchez.

“ Un gran abrazo a Santiago Abascal, mi gran amigo y autor intelectual e inspirador de este foro ”, dijo Milei a modo de devolución de gentileza. Con la planta baja colmada, y los palcos del primer piso vacíos, el Presidente aprovechó un auditorio afín que festejó muchas de sus frases más contundentes.

Defensor del “capitalismo de empresa” que permitió el crecimiento de la humanidad “en los últimos 250 años”, el Presidente reiteró que hacia 1895 “nos convertimos en la primera potencia mundial, la era de oro de la Argentina”. Culpó del declive a la “justicia social” y dijo que la decadencia “se extiende hasta hoy. Mejor dicho, hasta el 10 de diciembre”, afirmó, ante el aplauso generalizado.

Luego de afirmar que antes del 16 de este mes estará en el Congreso “a exponer sobre el déficit cero”, como había anticipado LA NACION, se refirió a las recientes derrotadas de los libertarios en el Congreso. “ Es una regla tácita de la política argentina de los últimos años, cuanto más voto tiene un proyecto en el Congreso, peor es para la sociedad ”, sentenció.

Entre sus múltiples ataques al kirchnerismo, Milei recordó que “días atrás quien, fuera el ministro de Economía del autócrata golpeador, Alberto Fernández, confesó que como la pandemia les levantaba la imagen, la usaron y nos encerraron por rédito político”, en referencia a las declaraciones de Martín Guzmán.

“Si en la pandemia la Argentina hubiera hecho las cosas como un país mediocre, deberían haber muerto por el COVID 30.000 personas, 30.000 de verdad”, desafió, en alusión a los desaparecidos en la última dictadura militar.

-¡Tienen que estar presos!-gritaron desde una tribuna

-Totalmente, pero yo soy el Poder Ejecutivo-contestó el Presidente, y de inmediato se centró en su política antiinflacionaria y en busca del equilibrio fiscal.

“No solo estamos haciendo la reforma estructural más grande de la historia argentina en menos de nueve meses, sino que, además, lo hemos hecho con el 15% de la Cámara de Diputados y con 10% de la Cámara de Senadores”, dijo el Presidente.

-¡Bilardismo puro y duro! –gritó otro simpatizante, en referencia a Carlos Salvador Bilardo, exdirector técnico del seleccionado nacional de futbol.

Sus referencias críticas al periodismo fueron repetidas. “Son parte de la casta”; “tienen el culo sucio” y “son poco más que un servicio de propaganda al servicio del mejor postor”, fueron algunas de sus frases.

De vuelta mirando al Congreso, Milei volvió contra “los imbéciles del centrismo bien pensante, que lo único que logran es que el zurderío inmundo nos lleve por delante ”. En relación al chavista Nicolás Maduro y las elecciones del 28 de julio pasado, que fue tema de uno de los ocho paneles que se llevarán a cabo entre hoy y mañana, Milei volvió a calificar al presidente venezolano de “criminal”, y lo acusó de “querer meter preso al ganador de las elecciones”, en referencia a Edmundo González Urrutia. Ante varios dirigentes de la oposición española como Abascal, Milei también pareció dedicarle un párrafo al presidente español, cuando habló de los dirigentes “que mientras los pobres sufren se hacían cada vez más ricos.. ellos o sus familiares”, ironizó, en referencia indirecta a la causa judicial que involucró a la esposa del presidente español, Begoña Gómez.

Luego de otra referencia bíblica a la “necesidad de tener justicia, pero la real, no la falsa justicia social”, Milei cerró su discurso y bajó del escenario. Su participación en el tercer encuentro del foro de Madrid-el primero fue en Bogotá, el segundo en Lima-había concluido entre aplausos y abrazos de sus incondicionales.