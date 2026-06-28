Activaron un protocolo de seguridad en la Quinta de Olivos y en Casa Rosada por una amenaza de bomba

Efectivos de la Policía Federal Argentina activaron durante la noche del sábado un operativo preventivo de seguridad en la Quinta de Olivos y la Casa Rosada tras una amenaza de bomba. Según informaron fuentes policiales a LA NACION, se trató de un llamado anónimo al 911. El despliegue también alcanzó a calles aledañas a ambos establecimientos.

Desde la Casa Rosada notificaron que se registró una amenaza de bomba y, acto seguido, el Ministerio de Seguridad activó el protocolo preventivo también en la Quinta de Olivos. De momento no trascendió más información. También asistieron al lugar equipos del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), la Defensa Civil de Vicente López y Bomberos.

El episodio se dio horas después de la llegada del presidente Javier Milei de nuevo a la Argentina, tras su viaje a España, a donde viajó tres días atrás para recibir una medalla y encabezar reuniones de agenda.

Tres semanas atrás ocurrió un hecho similar. Según confirmaron fuentes oficiales a LA NACION, el Ministerio de Economía recibió una amenaza de bomba y fue evacuado. A raíz del alerta, efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) desplegaron un operativo en el edificio ubicado sobre la calle Hipólito Yrigoyen al 250 y coordinaron la salida preventiva de gran parte del personal que se encontraba trabajando en el lugar.

La amenaza se dio en Casa Rosada pero el operativo también se desplegó en la Quinta de Olivos Camila Godoy

En esa ocasión, la evacuación alcanzó a distintos sectores del ministerio, afectó a la actividad cotidiana y obligó a cientos de trabajadores a permanecer en los alrededores de Plaza de Mayo hasta que concluyeran las tareas de verificación. “La policía estaba a cargo del edificio haciendo la revisión”, señalaron desde las inmediaciones del Palacio de Hacienda.

A su vez, según relataron presentes en el lugar, los efectivos recorrieron los distintos pisos para informar sobre la situación y ordenar el desalojo de manera paulatina y ordenada. “La policía iba piso por piso avisando que había una amenaza de bomba”, contó uno de ellos al ser consultado por este medio.

El episodio ocurrió horas después de la renuncia de Manuel Adorni como jefe de Gabinete. Después de días de incertidumbre y presión interna, el funcionario anunció su salida a través de un comunicado, en el que no hizo una autocrítica, sino que apuntó contra los medios, a los que culpó por su situación actual, y afirmó que dejaba el cargo para protegerse a él mismo y a sus afectos.

"Gracias por su confianza, presidente. Ha sido un verdadero honor“, expresó en su carta de renuncia Adorni, quien será reemplazado por el ministro del Interior, Diego Santilli, aunque aún falta la confirmación oficial.

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