Marcela Pagano denunció a Luis Caputo por el destino de $4 billones y el ministro la querellará por calumnias

La diputada Marcela Pagano denunció penalmente al ministro de Economía, Luis Caputo, y al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, acusándolos por el presunto manejo irregular de casi 4 billones de pesos del Tesoro. Caputo afirmó que el dinero es rastreable y anticipó que le iniciará una querella por calumnias.

A través de su cuenta de X, la legisladora sostuvo que los fondos carecen de un destino públicamente trazable.

“Casi $4 billones de fondos públicos quedaron sin destino públicamente trazable. ¿La respuesta del Presidente del Banco Central? ‘En algún lado están’. No alcanza. La plata de los argentinos no se pierde, no se esconde y no se administra en una caja negra. Ahora van a tener que explicar ante la Justicia dónde estuvo cada peso, quién dio la orden y quién se benefició. Se terminó la impunidad de los despachos”, escribió Pagano en la red social.

El cruce entre Pagano y Caputo en X

La respuesta del jefe del Palacio de Hacienda no se hizo esperar: aseguró que ese dinero es de pública trazabilidad y anunció el inicio de una querella por calumnias e injurias contra Pagano.

“Lo que tengas que pagarme, lo voy a donar a una institución de bien público”, expresó el ministro en X.

En medio del cruce el presidente Javier Milei intervino con un resposteo del tuit de Caputo: “Desenmascarando a mentirosa serial. No sorprende la basura que es, ya que es periodista”, afirmó el mandatario.

Minutos después, la legisladora le contestó al ministro y redobló su acusación. Lo tildó a Caputo de “chorro”, ”burro", “canalla y “cipayo”.

Pagano cruzó a Caputo y Milei en X

“Te afanaste el oro en la presidencia de Mauricio Macri. Te descubrí como cuevero de baja monta (lo denuncié en las páginas de Clarín) y ahora quedás en evidencia maquillando el déficit a fuerza de mover fondos. Vení y denunciame las veces que quieras: yo me voy a encargar de que termines tras las rejas por estafar y defraudar a todo un país en dos gestiones”, manifestó Pagano.

También dedicó otra publicación para responder la acusación de Milei al que llamó “chorro”, “mitómano” y “esbirro barato de la casta”.

“Se ve que la pastillita combinada con el Mango Loco, ya no te hace efecto. No solo resultaste ser un chorro y mitómano, sino que además como economista sos un gran panelista frustrado (bien que venías a mis programas y te gustaba mi periodismo). Fundiste 300.000 pymes, interviniste al INDEC, hambreaste a la clase media y encima sos un esbirro barato de la casta”, publicó Pagano en X.

Y añadió: “Ya ni tu hermana te puede contener, el poder te enfermó y develó quién realmente eras, tus delirios son un peligro para la Nación. Por suerte para la Argentina -que tanto despreciás-, la verdad está quedando revelada y eso marca tu desesperación y tus baños fríos matinales…A todo esto, no contestaste: y ¿el oro dónde está? Y los 4 mil palos?”.

Santiago Bausili presidente del Banco Central Soledad Aznarez

La situación a la que alude Pagano se originó tras las declaraciones del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, quien no precisó el destino de los fondos remanentes de una licitación de deuda pública. A los pocos días, distintos operadores y analistas del mercado financiero advirtieron que el excedente en pesos no se encontraba depositado en la cuenta corriente tradicional que el Tesoro Nacional posee dentro de la autoridad monetaria.

Sin embargo, economistas del sector privado, como Fernando Marull (FMyA), confirmaron que el dinero no se había esfumado, sino que fue derivado de manera provisoria hacia las cuentas oficiales del Estado en el Banco Nación. La licitación del pasado 29 de julio generó un excedente neto de $3,8 billones.