Acto con el massismo y el PJ: el kirchnerismo espera una señal de Cristina Kirchner en medio de la crisis del dólar

La alta dirigencia kirchnerista está ansiosa por escuchar a su jefa política este jueves para tener una brújula política, en un clima de profunda desorientación y desesperanza por la coyuntura económica. El renunciamiento de Alberto Fernández a la candidatura por la reelección dio por cumplido el objetivo en el que estaba encolumnado todo el kirchnerismo y dejó el campo allanado para avanzar con la estrategia electoral. Pero la corrida cambiaria de las últimas horas sumó incertidumbre en la tropa K, que espera alguna definición.

La vicepresidenta dará una “clase magistral” -el formato que encontró para explayarse en cuestiones políticas y económicas- en el marco del lanzamiento de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner, en el Teatro Argentino de La Plata.

“Siempre hay definiciones políticas, cuál será… nadie lo sabe…”, se limitó a decir uno de los colaboradores más estrechos de la vicepresidenta. Si bien nadie se anima a anticipar la orientación que tendrá el discurso, cerca de Cristina sí se ocuparon de resaltar que en la Escuela Justicialista Néstor Kirchner “es un espacio de formación política donde se vinculan dirigentes del kirchnerismo, del peronismo y del massismo y que tiene un espíritu frentetodista y federal”.

El auditorio que escuchará a Cristina Kirchner no será solo K. Fueron invitados gobernadores, intendentes y dirigentes de otras terminales, como Víctor Santa María. La UMET, la pata académica que conduce el sindicalista porteño, forma parte del armado de la nueva escuela de formación política.

También irá parte de la tropa del Frente Renovador integrada por intendentes, diputados y por la titular de la Cámara baja, Cecilia Moreau. Sergio Massa no estará en el país porque debe viajar a Montevideo para recibir desembolsos por 680 millones de dólares de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

Pese a que Cristina Kirchner se mantuvo en silencio durante la corrida cambiaria del lunes y el martes (que dejó al dólar blue al borde de los $500) tanto cerca de la vice como en el entorno del ministro de Economía aseguran que la alianza estratégica entre los dos sigue firme. “Sergio tiene claro quién está y quién no. Con Cristina habla. Va a pelear esta solo, a su manera, sin esperar más los tiempos de un gobierno amateur”, dijo a LA NACION un dirigente del riñón del líder del Frente Renovador.

Hay algunos jugadores del mercado que solo conocen al Massa que trabaja 16 horas por día y dialoga con todos, pero me parece que de acá al viernes van a descubrir al que conocemos en la política, que cuando se cansa de que lo quieran boludear pelea con todo lo que tiene. — Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) April 25, 2023

Alberto Fernández dijo este martes que trabaja “muy consustanciado” con Massa y el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, aseguró en Twitter que le da “apoyo absoluto” al ministro de Economía. Pero pese los intentos de la Casa Rosada por mostrar sinergia con el Palacio de Hacienda, e n la tribu massista hay mucha irritación con el Presidente y sus funcionarios.

A la espera de definiciones

El título de la ponencia de Cristina Kirchner es “La Argentina circular: el FMI y su histórica receta de inflación y recesión, fragmentación política y concentración económica”. La efeméride que actúa como excusa para la charla es que se cumplen 20 años de la elección que llevó a la presidencia a Néstor Kirchner. El formato de la exposición, similar al que utilizó en sus últimas apariciones públicas, le permite hacer una revisión histórica -y una exaltación de los años del kirchnerismo- y eventualmente deslizar alguna señal electoral para este año.

La ansiedad de la dirigencia kirchnerista es total a dos meses del cierre de listas y cuando todos los pronósticos auguran una derrota para el peronismo. “Todos esperamos que nos de alguna definición, que diga si va a ser candidata o que confirme que no va a jugar… que empiece a definir la estrategia porque hay un clima de incertidumbre que no se soporta más”, dijo a LA NACION un colaborador de La Cámpora.

Conforme pasan las semanas, recrudece el tironeo dentro del kirchnerismo entre quienes quieren sostener con vida el operativo clamor para que la vice se suba a la boleta y quienes dan por sentado que no volverá sobre sus pasos y quieren pensar en una boleta sin ella. En los últimos actos de la gira “Cristina 2023″, los principales líderes de La Cámpora no coincidieron. Al acto del pasado sábado en Ferro, donde Máximo Kirchner fue el único orador, no asistieron ni Eduardo “Wado” De Pedro ni Andrés “Cuervo” Larroque. Al organizado días atrás frente a los tribunales faltó el hijo de la vice. Y a Chaco no asistió ninguno de los tres.

Máximo Kirchner: “La propuesta moderna, digital de la derecha argentina es traer los mismos verdugo"

“Se bajó Alberto y aumentó la incertidumbre sobre cómo seguir. Con esta corrida, lo urgente dejó de lado lo importante. Pero la política está esperando que hable CFK, está esperando saber para qué lado va la tinta (de la lapicera)”, dijo un colaborador de uno de los jefes camporistas.

En principio, De Pedro, el único del riñón de la vice que hace meses fue autorizado a posicionarse como candidato presidencial, se llamó a silencio tras la decisión de Fernández. Tras un raid mediático, no ofreció más entrevistas. Durante el fin de semana, en tanto, s e especuló con la posibilidad de que Massa sea entronizado como candidato único del Frente de Todos, con el peso del dedo de Cristina y el acuerdo de sectores gravitantes del FDT, como la CGT. Pero el recrudecimiento de la crisis del dólar puso todo en duda.

Axel Kicillof, en tanto, mantuvo este martes agenda en Brasil. Durante las peores horas de la corrida cambiaria, participó de Automec, la feria más grande de la industria automotriz. Tuvo su foto junto al embajador en ese país, Daniel Scioli, el único que está lanzado de lleno a la carrera presidencial aunque aún sin un armado detrás.

