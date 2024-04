Cristina Kirchner criticó el proyecto de Ley de Bases en la previa del debate en Diputados

Escuchar

Tras su aparición en un acto en Quilmes junto a Mayra Mendoza, la exvicepresidente Cristina Kirchner se pronunció este domingo por la tarde de cara al debate por la Ley de Bases que impulsa el Ejecutivo, discusión que tendrá lugar el lunes a partir de las 11 en la Cámara de Diputados. En un posteo en la red social X, y en línea con lo expuesto durante su última discurso en público, la dos veces presidenta cuestionó varios puntos específicos de la iniciativa. Entre ellos, la recesión y/o modificación de contratos de obra pública y excepciones, las facultades delegadas a Javier Milei y la declaración de emergencia en materia de energía.

“Mañana se trata en Diputados la ‘Ley de Bases’, cuyo Título III sobre “contratos y acuerdos transaccionales” autoriza al Poder Ejecutivo, ‘por razones de emergencia’, a rescindir o modificar los contratos de obra pública que hayan sido celebrados con anterioridad al 10 de diciembre del 2023, pero… ‘Quedan expresamente excluidos del régimen establecido en esta ley los contratos suscritos en virtud de los procesos de privatización autorizados por la ley N°23.696 y aquellos contratos que se hayan suscripto a regímenes de promoción de actividades, programas de estímulo a las inversiones o a la producción”, introdujo la exmandataria.

Y advirtió: “Faculta al presidente a dejar sin efecto 2308 obras públicas paralizadas en todo el país, de las cuales 119 son universidades nacionales, pero le prohíbe revisar los contratos dolarizados de generación de energía renovable, térmica e hídrica, causa principal del aumento astronómico en las tarifas eléctricas, como demostramos ayer en Quilmes”. Para Cristina, “No es una buena decisión atarle las manos al Presidente en una cuestión tan delicada y que impacta tan negativamente en todas las actividades de la vida cotidiana: industriales, comerciales, clubes de barrio, universidades y los bolsillos exhaustos de los argentinos”.

En esa línea, la extitular del Senado consideró que esto último es, además, “incoherente con la declaración de emergencia en materia de energía establecida en el artículo primero de la referida ley”. Y planteó una interrogante para terminar: “¿O la declaración de emergencia solo va a ser para justificar el tarifazo?”.

Una continuación de su discurso en Quilmes

Algunas de las palabras y/o cifras esbozadas esta tarde la referente de Unión por la Patria (UxP) coinciden con lo expuesto ayer durante su paso por el Microestado Presidente Néstor Kirchner. “ Actualmente, hay 2308 obras públicas en todo el país suspendidas . Siento como si estuviésemos en el juego de la Oca y hubiésemos retrocedido al punto de partida. No quiero que la reflexión sea del dogmatismo. Lo que voy a reflexionar es empírico, no es ideológico, no creo en la derecha, izquierda, son categorías de pensamiento ajenas a nuestra historia, provienen de los países dominantes”, había dicho Cristina en uno de los tramos de su discurso.

“Lo escuché a Milei congratularse por el superávit público del primer trimestre y resulta que no pagó la energía, las obras públicas, lo que le debes a las provincias, universidades. Es como ustedes en su casa sin haber pagado la luz, el gas, el alquiler, no hermano no tenés superávit. Mirá todo lo que debés. Es un superávit que no tiene sustento. Creer que en Argentina el problema es el déficit fiscal es no entender la Argentina, la economía y el mundo”, cuestionó más adelante.

Cristina Fernández de Kirchner en Quilmes. Pilar Camacho - LA NACIÓN

Durante su alocución, apuntó también contra la Ley de Bases: “El lunes se va a tratar la famosa ley de bases: privatizaciones, reforma laboral, reducciones impositivas. Cuando Néstor llegó a la presidencia, ese 27 de abril que salió segundo, todo era privado, hasta las jubilaciones, YPF, AA, todo. Yo era diputada, fui senadora desde 1995. Tuvimos Déficit cero en 2000 y 2001. Y se cayó igual. En este país en los 6 años que hubo superávit gobernaba Néstor y en 2008 quien les habla: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008. Y en 2008 crisis global. Y dos años más tarde se invirtió la balanza energética. Pasamos a tener que importar, ese fue el tema de por que tuvimos déficit. No es que estemos defendiendo déficit. ¿Por un trimestre hazaña histórica? Nosotros tuvimos 6 años, ¿somos héroes nacionales? No”.

Y habló asimismo sobre el precio de la tarifa de luz: “La energía es uno de los vectores centrales de cualquier proyecto de desarrollo económico. Es imposible crear un proyecto de crecimiento económico si no tomamos al toro por las astas en materia energética. Hay que establecer rentabilidades razonables porque estamos hablando de servicios públicos. Estamos hablando del insumo de las industrias, de los comercios, de los hogares, de los colegios, de las universidades”.

