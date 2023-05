Acto del 25 de Mayo con Cristina Kirchner: horario, funcionarios que asisten y los detalles, minuto a minuto

escuchar

Esto es lo que tenés que saber sobre el acto del 25 de Mayo con Cristina Kirchner

Se llevará a cabo hoy a partir de las 16 en Plaza de Mayo. La principal oradora será la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El presidente Alberto Fernández no estará en el acto. Viajará a Chapadmalal para pasar el fin de semana largo tras su participación en el Tedeum en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

La fecha coincide con los 20 años de la asunción del expresidente Néstor Kichner.

02.44 El presidente Alberto Fernández no estará en el acto

Aunque convocó a asistir través de las redes sociales, el presidente Alberto Fernández no estará en el acto del 25 de Mayo. El jefe de Estado viajará a la residencia de Chapadmalal para pasar el fin de semana largo tras su participación en el Tedeum en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. De esta manera, evitará estar presente en el acto que encabezará Cristina Kirchner en la Plaza de Mayo.

El 25/5/2003 cambió la historia. La llegada de Néstor Kirchner inició un camino de reparación moral, justicia social y derechos humanos.



Al cumplirse 20 años, convoco a todas y todos a homenajearlo en Plaza de Mayo y escuchar a su compañera de vida, @CFKArgentina.#NéstorNosUne pic.twitter.com/2WouFGPzwg — Alberto Fernández (@alferdez) May 19, 2023

02.30 Cómo se organizó el acto en Plaza de Mayo

Para avanzar en la organización del acto, la Vicepresidenta y el presidente del PJ bonaerense y diputado nacional, Máximo Kirchner, se reunieron el martes a la noche con referentes del Movimiento Evita para “ultimar detalles”.

Así lo contó la cuenta oficial del Movimiento Evita, que también expresó: “Seguimos trabajando para fortalecer la unidad del campo nacional y popular”.

Hoy nos reunimos con el compañero Máximo Kirchner y con la compañera @CFKArgentina para ultimar detalles sobre el acto del 25 de Mayo.



Se cumplen 20 años de la asunción de Néstor y del comienzo de un proceso histórico que junto a Cristina nos permitió vivir mejor a la gran… pic.twitter.com/MZ9rDPzs1D — Leonardo Grosso (@Leonardo_Grosso) May 24, 2023

Luego, Máximo Kirchner mantuvo un encuentro en el despacho de la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, con la mesa ejecutiva del FR, en la cual se acordó que ese espacio liderado por el ministro de Economía, Sergio Massa, participe del acto de mañana.

02.14 Martín Sabbatella auguró el comienzo de un nuevo período kirchnerista

El referente kirchnerista y presidente nacional de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella auguró que el acto del 25 de mayo será una fiesta para recordar el proyecto iniciado por el fallecido expresidente Néstor Kirchner y para escuchar a Cristina Kirchner. “El acto del 25 de mayo recuerda lo que fue el inicio de un proyecto nacional, popular, democrático y ampliador de derechos de nuestra patria que es el proyecto que fundó Néstor Kirchner. Es el momento en el que vuelve a poner a la política en el centro de la escena pública y recupera su valor transformador al servicio de las mayorías populares”.

“Mañana va a ser una fiesta extraordinaria que tiene ese diálogo con esa historia y esa memoria social positiva. Además de la ratificación del liderazgo de Cristina que es la líder más importante del movimiento nacional y protagonista de esta historia y del presente del proyecto popular en la Argentina”, dijo en diálogo con Radio Nancional La Rioja.

Cristina Kirchner y Martín Sabbatella Hernán Zenteno - Archivo

02.00 El impactante escenario armado para el discurso de Cristina

A horas de comenzar el acto por el 25 de Mayo, que encabezará Cristina Kirchner se armó un impactante escenario ubicado frente a la Casa Rosada. Se trata de un escenario que se eleva cerca de tres metros del suelo y tiene un frente de más de 15 metros de largo, coronado por dos pantallas gigantes a cada uno de los lados.

Con respecto al armado del acto, desde ayer al mediodía comenzó el despliegue de estructuras y de operarios que aceleraron el pulso de los trabajos para montar un escenario ubicado en la Plaza de Mayo, entre la Pirámide de Mayo y el Monumento a Manuel Belgrano, de espaldas a la Casa de Gobierno.

Acto en Plaza de Mayo: el impactante escenario para Cristina Kirchner

Ante el pronóstico de un clima lluvioso para mañana en la ciudad de Buenos Aires, el escenario cuenta con un techo que se montó a más de 20 metros de altura para proteger a la oradora. En el perímetro del escenario ya se colocaron las vallas de seguridad, formando un anillo de 30 metros de diámetro, dónde sólo accederán los organizadores y los invitados especiales.

En un evento que se espera que sea multitudinario, la expresidenta envió 300 invitaciones especiales en la que se destacaron gobernadores, legisladores, intendentes, referentes de organizaciones políticas y sociales y dirigentes de organismos de derechos humanos, según señalaron desde el entorno de Cristina Kirchner.

01.39 Cómo ver el discurso de Cristina Kirchner en vivo

Las palabras de Cristina Kirchner podrán seguirse en vivo a través del canal de Youtube oficial de la exmandataria, que transmitirá el evento de manera online. Además, en una jornada donde lo que pase en Plaza de Mayo estará en el centro de la agenda política, se espera que los canales de televisión también sigan su alocución minuto a minuto.

A 20 años de la asunción de Néstor Kirchner #ImitemosElEjemplo



El jueves los espero a todos y todas en la Plaza de Mayo. pic.twitter.com/Nk2dpfmICK — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 22, 2023

01.14 Facundo Manes criticó el acto kirchnerista: “Festejan un personalismo que nos llevó a esta decadencia”

El precandidato a presidente de la UCR Facundo Manes criticó el acto kirchnerista centralizado en Cristina Kirchner del 25 de mayo. “No se hacen cargo de haber gobernado los últimos 16 años. Quieren seguir gobernando, no reconocen nada, y cada vez estamos peor”, enfatizó.

“Hay un acto. ¿Qué festejan? ¿El 60% de pobreza de los chicos en el conurbano? ¿La malnutrición infantil? ¿La corrupción generalizada? ¿La falta de futuro de los chicos que se quieren ir del país? ¿Los chicos vulnerables que se van del sistema? ¿Que los maestros y enfermeros aún trabajando sigan siendo pobres? Festejan un personalismo que nos llevó a esta decadencia”, consideró en una entrevista con TN.

Facundo Manes en TN

01.00 Larreta confirmó que asistirá al Tedeum y explicó qué hará si se cruza a Alberto Fernández

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó que asistirá al Tedeum que se realiza todos los 25 de Mayo en la Catedral de la ciudad de Buenos Aires y explicó qué haría en caso de cruzarse con el presidente Alberto Fernández luego de sus acusaciones sobre la muerte de René Favaloro. “Es mi responsabilidad asistir. Fui todos los años. Es una responsabilidad institucional”, explicó en diálogo con LN+.

“Tengo que ver cómo reacciono ante la situación de encontrármelo. Si me lo cruzo me lo cruzo, pero cada uno tiene su sector en el Tedeum. Me tiene sin cuidado lo que haga Alberto Fernández. Uno ya perdió todo el respeto a la investidura presidencial. Fracasó este gobierno, Fernández y Cristina Kirchner”, sentenció.

Horacio Rodríguez Larreta en LN+

00.36 Carrió: “El momento es altamente sospechoso”

Elisa Carrió planteó reparos este miércoles al pedido del fiscal Guillermo Marijuan para sobreseer a Cristina Kirchner en la causa por “La ruta del dinero K” y sostuvo que tiene una incompatibilidad ética al ser “íntimo amigo de Sergio Massa”. Señaló que “trabajó bien”, aunque admitió que el momento en que se conoció la noticia, un día antes del acto en Plaza de Mayo, “es altamente sospechoso”.

“El problema de Marijuan, pese al montón de elementos de prueba que se incorporaron en la causa, no es que haya sido un mal fiscal, sino que tiene una incompatibilidad ética fundamental. Él es íntimo amigo de Massa”, manifestó en declaraciones a TN.

Elisa Carrió, en Comunidad de Negocios

“Esta relación tan estrecha entre Cristina y el ministro de Economía tendría que haber obligado a Marijuan a excusarse por decoro o delicadeza”, afirmó. Y amplió: “Él no es amigo de Cristina, pero sí es intimo del socio político de ella en medio de un proceso electoral donde Massa puede ser candidato”.

00.21 Diego Valenzuela cuestionó el acto del 25 de Mayo: “Desvirtuamos toda la historia”

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, cuestionó el acto del 25 de Mayo en el que hablará Cristina Kirchner. Explicó que se tratan de desligar de la administración de Alberto Fernández. “Veo el escenario y parece más alto que la Casa Rosada. Es una metáfora preocupante de creerse por encima del presidente que eligieron los argentinos. No hacen la autocrítica de que a Alberto lo eligió ella”, explicó en la pantalla de LN+.

“Si caemos en que el 25 de Mayo es la ‘fecha de cumpleaños’ de Néstor Kirchner desvirtuamos toda la historia. ¿Vamos a hablar más de Néstor que de Belgrano y Moreno?”, se preguntó el intendente de Juntos por el Cambio

Diego Valenzuela en LN+

00.12 Pichetto habló sobre el discurso de Cristina: “El poder se revalida desde el poder”

El exsenador justicialista y actual miembro de la Auditoría General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, criticó el discurso en la Plaza de Mayo de la vicepresidenta Cristina Kirchner en el marco de la celebración del 25 de Mayo. “El 25 de Mayo es una fecha patriota. No comparto esa visión y tampoco creo que sea un acto de parcialidad. Esto es lo que va a hacer el gobierno. Tienen el poder del estado y es lo que pasa en muchas provincias donde el poder se revalida desde el poder”, explicó.

De igual forma, el precandidato a presidente dijo que no comparte la visión “tres tercios” a la que hizo alusión la exmandataria en un discurso previo. “Hay un tercio que está inflado. La realidad demuestra que es una fuerza minoritaria”, opinó. “Lo que creo es que hay dos grandes coaliciones. Y Juntos por el Cambio es la única que puede gobernar la Argentina que puede garantizar la paz social y votar las leyes”.

Miguel Ángel Pichetto, en LN+

00.00 Lugar y hora del discurso de Cristina Kirchner

Lugar: Plaza de Mayo.

Hora: El acto está convocado a partir de las 16 del jueves 25 de Mayo.

