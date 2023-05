Horacio Rodríguez Larreta opinó sobre el caso del policía que mató al ladrón en Moreno: “Damos el beneficio de la duda”

escuchar

Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Gobierno porteño, dijo que a aquellos policías implicados en hechos de violencia armada en la ciudad de Buenos Aires se les otorga el “beneficio de la duda” y se les proporciona un abogado. Así, el precandidato a presidente de Juntos por el Cambio insistió en que el caso del policía que mató por la espalda al delincuente que le quiso robar la moto en Moreno es consecuencia de la “desatención” del Gobierno en materia de seguridad.

Consultado en la pantalla de LN+ sobre el mencionado caso, Larreta explicó cómo es el procedimiento en el distrito que gobierna. “La primera reacción es cuidar a los policías. Después la Justicia tiene que investigar y determinará. Pero hay que bancar y cuidar a la Policía, y cuando hay un episodio como el que sucedió, le damos el beneficio de la duda, los cuidamos y le ponemos un abogado como corresponde. No como acá [en la provincia] que los entregan y los tiran”.

En ese sentido, el alcalde porteño aclaró que se trata de uno más de las “decenas y cientos” de casos similares que suceden en el conurbano bonaerense. “Esto es consecuencia de la desatención del gobierno nacional respecto de la seguridad. Existe un abandono de los policías. Esto es descuidar a los que nos cuidan”.

“En la provincia abandonaron a los policías. Siempre lo que hay que hacer es defenderlos, capacitándolos, dándoles las tecnología que necesitan”, detalló Larreta y siguió: “Este gobierno fue el que liberó presos. De ahí para abajo. Por eso tenemos un nivel de inseguridad tan alto y la gente tiene pánico. El miedo paraliza”.

Tedeum y acto del 25 de mayo

Más tarde, confirmó que asistirá al Tedeum que se realiza todos los 25 de mayo en la Catedral de la ciudad de Buenos Aires y explicó qué haría en caso de cruzarse con el presidente Alberto Fernández luego de sus acusaciones sobre la muerte de René Favaloro. “Es mi responsabilidad asistir. Fui todos los años. Es una responsabilidad institucional”, afirmó.

“Tengo que ver cómo reacciono ante la situación de encontrarmelo. Si me lo cruzo me lo cruzo, pero cada uno tiene su sector en el Tedeum. Me tiene sin cuidado lo que haga Alberto Fernández. Uno ya perdió todo el respeto a la investidura presidencial. Fracasó este gobierno, Fernández y Cristina Kirchner”, sentenció.

Por otro lado, calificó a la vicepresidenta Cristina Kirchner. “Ha sido parte responsable y líder de una matriz de corrupción a todas luces, basada fundamentalmente alrededor de la obra pública, con amigos de ellos como Lázaro Baez que empezó con dos pesos con cincuenta y ahora es uno de los constructores más grandes de la Argentina. Ella ha sido la presidenta de esa matriz de corrupción”.

De la misma forma, consideró que decidió no presentarse a las elecciones de 2023 dado que no sería votada. “Ella no se presenta proque no la vota nadie ¿Quién va a votar a la vicepresidenta de un gobierno que tiene la inflación más alta de los últimos 30 años. Alberto y Cristina no se presentan porque no pueden, porque no los votan ni sus parientes”.

Retenciones y cepo

Por último, Larreta detalló algunas medidas económicas que tomaría en caso de asumir la presidencia el 11 de diciembre. Planteó que eliminaría las retenciones para productos regionales y que modificaría el cepo. “La idea es duplicar las exportaciones en seis años. La política de retenciones es sacar las retenciones de todas las economías regionales en más de 200 productos”.

“Vamos a trabajar en una escalera para ir reduciendo las retenciones a medida que vaya aumentando la exportación. Son un pésimo impuesto. Atenta contra el objetivo de la Argentina que es duplicar las exportaciones”, agregó Larreta y agregó: “Para tener más reservas tenemos que promover exportar más. Hay un mundo que necesita nuestros alimentos”.

Asimismo insistió que el cepo no se podría quitar de prepo dado que conllevaría un feroz aumento del dólar y la pobreza. “Se puede salir del cepo. Primero hay que modificarlo. Así como está, el 11 diciembre no va a estar más. No quiere decir que vaya a haber una liberalización”.

“Si lo liberas el primer día con cero de reservas en el Central el dólar se te puede ir a 5000 con una pobreza descomunal. Pero tenemos que tender a terminar con el cepo y unificar el tipo de cambio”, concluyó.

LA NACION

Temas Horacio Rodríguez Larreta