Adolfo Rubinstein: “Vidal desdibujó su imagen, perdió identidad y va a pagar un costo por su vuelta a la Ciudad”

Adolfo Rubinstein (Adelante Ciudad), retador de María Eugenia Vidal (Juntos podemos Más) y Ricardo López Murphy (Repúblicanos Unidos) en la interna porteña de Juntos por el Cambio, sabe que corre de atrás en una lucha desigual contra la maquinaria electoral de la Ciudad. Pero confía en que logrará cosechar el apoyo de votantes radicales y progresistas para conseguir superar el filtro de las PASO - el piso mínimo del 15% de los sufragios de la alianza - para sumarse a la lista definitiva.

Crítico de la conducción de la UCR porteña, que responde a Martín Lousteau, aliado de Horacio Rodríguez Larreta, el exsecretario de Salud desafía al Pro en el principal bastión opositor: dice que Vidal “no tiene propuestas claras” y está al frente de “una lista lavada”. “No tiene una impronta radical”, asegura.

Con el respaldo de Gerardo Morales, Ernesto Sanz o Mario Negri, jerarcas de la estructura tradicional del radicalismo, Rubinstein se queja por el “excesivo” protagonismo de Larreta en la interna porteña y lanza: “Vidal desdibujó su imagen, perdió identidad y va a pagar un costo por su vuelta a la Ciudad” , remarca en una entrevista con LA NACION.

-¿Por qué compite el domingo? Enfrenta la maquinaria electoral porteña, Larreta no los quería en la lista y tampoco tiene el aval de la UCR

-En primer lugar, hay un electorado progresista que quiere votar JxC, pero que no se siente incómodo acompañando la lista de Vidal o de López Murphy. La boleta de Vidal está muy diluida porque ha sido fruto del loteo de fuerzas políticas; y López Murphy, en realidad, no es de JxC: fue un arreglo de Larreta para evitar la fuga de votos por derecha.

"Patricia Bullrich era mejor candidata que Vidal para el Pro"

Apostamos a una agenda transformadora, basada en la salud, la educación, la ciencia y la tecnología. Somos una lista con muchas competencias técnicas y dado que esta es una elección legislativa, no Ejecutiva, queremos llevar al Congreso nuestras propuestas. Por último, nosotros estuvimos durante todo este último tiempo de pandemia, cuando la gente perdió un ser querido, cuando tuvieron que cerrar negocios que fundieron y salimos a la calle con los banderazos. Eso nos diferencia de la cabeza de las otras listas.

-¿Vidal no estuvo “el último tiempo”?

-Claro. López Murphy tampoco estuvo. Vidal apareció hace tres meses cuando decidió mudarse de la provincia a la Capital. Nosotros sí estuvimos y nos vieron.

-¿Qué está en juego en la interna porteña: la identidad de la coalición oficialista o el liderazgo de Larreta?

-Larreta adelantó el 2023 al 2021. Y el armado que se generó con el pase de Vidal a la Capital y de Santilli a la provincia formó parte de un entramado político de la agenda del 2023 del jefe de gobierno. Ese fue un error político, porque esta es una elección parlamentaria en la que se juegan muchísimas cosas y se generó un ruido innecesario. El radicalismo de la Capital está diluido en la lista de Vidal, con la excepción de Martín Tetaz, que es muy buen candidato. La impronta de la boleta de Vidal es la del Pro. Y nosotros queremos que tenga una fuerte impronta radical, porque la UCR se está renovando en todo el país.

-¿La Ciudad “está acéfala”, como dijo Facundo Manes, o “muy bien atendida”, como sostuvo Diego Santilli?

-Más allá de las chicanas, me parece excesivo el involucramiento de Larreta. Entiendo que tenga preferencia por su candidato, pero como jefe de gobierno es quien lidera, en teoría, la coalición de JxC en la Ciudad. Tendría que haber tenido un poquito más de prudencia.

López Murphy, Vidal y Rubinstein

-¿Le hubiera gustado que Larreta se sacara una foto con López Murphy y usted?

-Hablamos para tener una foto y no hubo demasiada voluntad por parte del oficialismo. Y pedimos el debate, algo absolutamente apropiado porque, más allá de que compartimos un enorme cuerpo de principios y valores, tenemos diferencias. Y algunas de esas diferencias son importantes.

A Larreta le preocupa mucho que haya una fuga de votos a la derecha

-¿Por qué cree que Vidal no quiso debatir?

-No tiene propuestas claras porque está al frente de una lista lavada, que no es nítida ni coherente y tiene demasiadas posiciones encontradas. Ese es el problema. Es una lista muy controvertida.

-¿Qué opina de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta en materia de educación o salud?

-Hay que diferenciar muy claramente la gestión de Larreta como jefe porteño de su tarea como armador político. Como alcalde ha manejado excelentemente la pandemia. Eso se ve en la figura de Fernán Quirós. Lo mismo ocurre en Educación, con Soledad Acuña. Si bien hubo una fuerte tendencia a invisibilizarnos, porque Larreta no quiso que estuviéramos, esto fue muy importante para nosotros porque permite comenzar a transitar un camino de un nuevo radicalismo recargado, que quiere ser protagonista de la coalición.

-¿Sospecha que se utilizaron fondos de los porteños para la campaña?

-No te puedo decir eso porque no sé. Lo que llama la atención es que la diferencia es abismal, con presencia en las redes, en la vía pública y en los medios. Es una campaña totalmente asimétrica en ese sentido.

-Hay una denuncia judicial contra la Ciudad por el presunto uso de datos de ciudadanos. ¿Qué opina?

-No, no estoy al tanto de ese tema.

-El Pro logró mantener la unidad en la provincia y la Capital. ¿Por qué la UCR tiene dos listas en uno de los tres distritos gobernados por la oposición? A Morales o Valdés no lo enfrentaron

-El radicalismo debe tener una identidad propia porque tiene propuestas diferentes. Y quedar sumergidos en la lista de Pro no es la mejor estrategia de diferenciación. ¿Qué va a pasar después de estas elecciones? Probablemente, no volvamos a juntar. Espero que, tras las PASO, nos sentemos a charlar y tengamos un radicalismo unido en la Ciudad.

-¿Por qué cree que Lousteau no quiso enfrentar a Larreta?

-Hay un acuerdo político entre Larreta y Lousteau hace mucho tiempo. Lo que ocurre es que ese pacto invisibiliza al radicalismo. Ese es el problema. Por eso, decidimos ir por nuestra cuenta, más allá de que no sabía teníamos la infraestructura y el aparato oficial.

-El senador dice que en la ciudad hay una alianza de gobierno. ¿No rompe con Larreta porque piensa en 2023?

-Las PASO son instrumento legítimo para dirimir las disputas políticas con transparencia. Lousteau dice que quiere terminar con un radicalismo con vocación minoritaria, sin embargo, está diluido en una lista con una fuerte impronta de Pro. Eso es contradictorio.

-¿Le llama la atención el giro?

-Me sorprende, sobre todo por lo que él viene diciendo. Le reconozco a Lousteau que tiene una enorme proyección nacional, como Gerardo Morales o Facundo Manes. Y, seguramente, en 2023 van a estar en condiciones de competir con Larreta o Bullrich.

"Es excesivo el involucramiento de Larreta en la campaña"

-¿Macri “fue una frustración”, como sostuvo Manes?

-No, no diría que Macri fue una frustración, sino nuestro Gobierno. Cuando uno analiza el resultado, la vuelta del kirchnerismo, la verdad que es frustrante. Ahora, el radicalismo claramente tuvo un rol de acto reparto en la coalición. Eso se vio a lo largo de todo el gobierno de Cambiemos. Ahora queremos tener un papel muchísimo más protagónico.

-La UCR ocupó varios ministerios con Macri.

-Mas allá de que tuviéramos dos ministerios, no fue una coalición de gobierno, sino parlamentaria.

-¿Fue un error de Manes salir a pegarle a Pro y meterse en el barro de la política?

-No veo que Manes le pegue al Pro. Dice: “no somos todos iguales”. Nuestras coincidencias, como la defensa de la democracia y de la independencia de los poderes, son mucho más importantes que las diferencias.

Entrevista a Los candidatos radiclaes para las paso Alejandro Guyot

-¿Por qué cree que Vidal volvió a la Capital?

-Es un misterio. Nunca lo aclaró. Venir a la ciudad es como “pretender cazar en el zoológico”. Ella tenía una identidad clarísima en la provincia. Su vuelta a la Capital no se termina de entender. Desdibujó su imagen, perdió identidad y le está costando. Va a tener cierto costo.

-Bullrich dijo que hubiera sacado más votos que Vidal en la Capital. ¿Qué opina? ¿Era mejor candidata que la exgobernadora?

-Yo no sé quién hubiera sacado más votos, pero Bullrich era mejor candidata que Vidal para el Pro.

-¿Considera que a Larreta le preocupa una fuga de votos a López Murphy y Milei?

-Le preocupa mucho. Y esa la razón por la cual en las últimas dos o tres semanas tiene un rol absolutamente protagónico en la campaña.

-¿Macri está activo en la campaña por que se imponen los duros?

-Responde a esta preocupación que existe por el desdibujamiento de la imagen de Vidal. Esa es la razón por la que Macri está tan presente en la campaña.

-Quirós dijo que Ginés González García “asignó prioridades a personas para que se vacunen”. ¿Está de acuerdo con él?

-No escuché lo que dijo Fernán. Eso ha sido un escándalo de corrupción ética y moral. Y no fue un hecho aislado. Tanto Ginés como la ministra Vizotti conocían esta operatoria.

-¿Por qué cree que Larreta adelantó la disputa por el liderazgo? Busca ampliar el espacio y en la Ciudad le funcionó.

-Trajo la agenda del 23 a la elección del 21, que es una elección crucial, justamente porque no queremos que el kirchnerimo nos lleve puesto. Estamos a siete o diez diputados que el kirchnerismo venga por todo. Esto es lo que se juega en esta elección, no es el 23.

-¿JxC debería haber sumado a los liberales?

-No. Juntos por el Cambio representa otra cosa. Además, todos somos liberales en lo político, pero lo que representa Milei no es liberalismo.

-¿Qué representa?

-Bueno, es difícil, es una especie de anarquismo de derecha. Ya no sé ni siquiera cómo llamarlo. No es liberalismo, es terraplanismo, es no creer en el calentamiento global. Además, suelen tener el apoyo de grupos anti-vacunas. Representa a los movimientos de derecha y nosotros no tenemos nada que ver con eso.