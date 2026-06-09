Javier Milei y sus medidas, en vivo: la interna oficialista y nueva actividad en el Senado
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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El poder, ante el misterio del Indio Solari
Hay fenómenos misteriosos en la Argentina que aparecen de manera cíclica. El viernes se vivió uno de ellos: la movilización en torno a la muerte de un ídolo del rock. Es un desplazamiento enigmático y raro, no solo por su dimensión -se cubrió la Plaza de Mayo y hubo alrededor de 15 cuadras de cola para asistir al funeral en el Centro Deportivo Gatica en Villa Dominico-. El fallecimiento del Indio Solari plantea una serie de interrogantes sobre lo que parece ser un país subterráneo que se moviliza espontáneamente alrededor o detrás de un muerto.
Son formas extrañas de expresión, que lindan casi con la fe, por ejemplo al hablar de “misa ricotera”. Pero esto no se circunscribe sólo a lo social, radica también en lo político. Sin ir más lejos, el programa de streaming de Daniel Parisini (conocido como “El Gordo Dan”), uno de los voceros del oficialismo, se llama “La Misa”. También, alrededor del asesor Santiago Caputo, existen personajes que se autoidentifican como las “Fuerzas del Cielo”.
El Gobierno abre una nueva etapa de designación de jueces y vuelve la tensión política al Senado
Lejos de calmarse, la tensión política volverá a instalarse en el Senado ante la decisión del gobierno de Javier Milei de avanzar con el rediseño de un Poder Judicial con impronta libertaria y las negociaciones para aprobar un nuevo paquete de más de 70 nombramientos judiciales enviados por el Poder Ejecutivo a lo largo del último mes y medio.
El trámite legislativo de la nueva tanda de pliegos judiciales arranca con incertidumbre. Tras el caso de María Verónica Michelli, quien obtuvo el aval del Senado pese al rechazo de La Libertad Avanza (LLA), los ánimos quedaron encrespados tanto en el oficialismo -por el desmarque de Patricia Bullrich- como con legisladores de los bloques denominados dialoguistas.
El curioso video de Patricia Bullrich para responder a las críticas con un tema popularizado por Tita Merello
La senadora Patricia Bullrich irrumpió en las redes sociales con un llamativo video filmado en la Cámara alta para responder las críticas que recibe del arco político.
En la imágenes, se ve a la legisladora en distintas sesiones del Senado mientras de fondo el clásico tango Se dice de mí, la icónica pieza musical compuesta originalmente por Francisco Canaro (música) e Ivo Pelay (letra) y popularizó Tita Merello. Bullrich eligió una versión de La Joaqui.
El Indio Solari y la pregunta política que queda abierta
¿Qué está pasando en la Argentina? ¿Cuántas Argentinas se mueven en paralelo? ¿Cuál es la Argentina que define la elección de 2027? La semana que concluyó con la muerte y despedida final del Indio Solari contiene episodios clave que sintetizan esas tres preguntas en una: ¿quién tiene hoy el poder de representar? Es decir, de captar la sensibilidad de una sociedad fragmentada y escurridiza, subterránea pero quizás mayoritaria, ruidosa digitalmente pero tal vez menos voluminosa, y dividida en dos, o más, por los efectos colaterales de la corrección macroeconómica, con unas partes castigadas y otras, más o menos beneficiadas.
Esa movilización “solarista” acorrala contra las cuerdas sobre todo al kirchnerismo, y al peronismo en general, pero también al mileísmo.
Jorge Macri: “El gobierno de la provincia de Buenos Aires debería festejar que hagamos controles en la General Paz”
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, reivindicó la “Operación Muro”, el operativo desplegado el último viernes por la ciudad de Buenos Aires en los límites con la jurisdicción bajo gestión de Axel Kicillof. “El gobierno de la provincia de Buenos Aires debería festejar que hagamos esos controles de borde”, aseguró en diálogo con LN+ este domingo por la noche.
El despliegue del Gobierno de la Ciudad abarcó 24 kilómetros de accesos y puentes distribuidos sobre la avenida General Paz y la frontera natural del Riachuelo. Incluyó 27 pasos peatonales y 48 vehiculares, además de 16 puntos estratégicos.
El PJ frustró sobre la hora una sesión opositora en la Legislatura bonaerense para indagar sobre el IOMA
La oposición legislativa al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, había logrado reunir suficientes voluntades para poner en marcha una sesión especial en la Cámara de Diputados provincial con el objetivo de exponer sus críticas al funcionamiento del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y, entre otros puntos, citar a su titular, Homero Giles. Sin embargo, horas antes de la realización del debate, previsto para las 13, la Presidencia de la Cámara, a cargo de Alejandro Dichiara, suspendió la convocatoria y desató críticas de las bancadas opositoras.
Para la sesión especial que se había previsto para este lunes, a las 13 (a continuación, se iba a desarrollar una sesión ordinaria, que también se suspendió), la oposición contaba con, al menos, 49 diputados dispuestos a sentarse a dar el quorum, que se logra con 47 presencias (la Cámara de Diputados bonaerense está compuesta por 92 legisladores). Así lo informaron a LA NACION desde la oposición legislativa, en la que contabilizaban como dispuestos a habilitar el debate a los bloques de La Libertad Avanza, Pro, Unión y Libertad, UCR+Cambio Federal, UCR, Coalición Cívica, Espacio Abierto-Hechos, Derecha Popular, Izquierda Socialista y Partido de los Trabajadores Socialistas.
Con la reforma electoral en terapia intensiva, Patricia Bullrich trata de ordenar la agenda oficialista el Senado
Mientras todavía resuenan las réplicas del terremoto político provocado por la aprobación del acuerdo como jueza María Verónica Michelli, vetada por Javier Milei por ser la cuñada de un periodista de investigación, la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich (Capital), se reunirá este martes con sus pares de la oposición dialoguista con la idea de barajar y dar de nuevo y elaborar una hoja de ruta para el tratamiento de los proyectos reclamados por el Poder Ejecutivo.
En la mira inmediata de Bullrich está el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, sobre el que todavía persisten cuestionamientos en torno a la habilitación a personas físicas y jurídicas y estados extranjeros a comprar tierras.
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