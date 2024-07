Adorni analizó la baja del precio del dólar y la suba del riesgo país

Escuchar

Mientras que el lunes bajó el precio del dólar -que había marcado un récord nominal al alcanzar los $1500 la semana pasada- pero se elevó el riesgo país por encima de los 1500 puntos, el vocero presidencial, Manuel Adorni, analizó ambas variantes y les bajó el tono. El ladero de Javier Milei dijo que en la Casa Rosada no se preocupan por el valor de la divisa extranjera, pese a que el fin de semana tomaron medidas sobre ese mercado, y aseguró que la “obsesión” está sobre el peso.

Según el portavoz, en el Gobierno “llamó la atención” la caída de 8% de los dólares paralelos, ya que aseguró que no hubo “ningún tipo de intervención en el mercado”. Sin embargo, el sábado el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, había anunciado que cortarían el último grifo de emisión a través de absorber en el Contado Con Liquidación (CLL) los pesos que se inyectaban en la economía por la compra de dólares que hace el Banco Central, una medida que algunos sectores consideraron intervencionista.

“No le buscamos explicación, no nos importa el valor del dólar. No estamos preocupados por el dólar; no nos ocupa el dólar o el riesgo país, lo que nos preocupa, ocupa y desvela todos los días hasta que terminemos de solucionar el problema es el peso ”, sentenció el funcionario mileísta. Mientras decía eso, el riesgo país subía este martes por arriba de los 1600 puntos.

En un intento de imprimir tranquilidad en Balcarce 50 sobre estas variables, Adorni insistió: “No hay que ver la foto de un día, hay que ver la película más completa. Nuestra obsesión es que haya menos pesos porque eso va a hacer que la inflación se termine de pulverizar, es la estocada final y va a hacer que el resto de las variables se corrijan. No estamos obsesionados con el dólar, estamos obsesionados con el peso ”.

Milei junto a su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo

En la misma línea se mostró el vocero en relación con el informe que publicó este martes el Fondo Monetario Internacional (FMI), que determinó que la Argentina tendrá una contracción de 3,5% en el PBI, cuando en abril había fijado ese número en 2,8%. “La caída no es nada que sorprenda a nadie. Más allá del número final. El Fondo suele publicar las proyecciones y este iba a ser un año donde la contracción iba a estar presente. Cuando uno compara este con otros ajustes o correcciones del pasado, en 2020 la economía cayó 10%, en 2002 fue cerca de 11%. La verdad es que para toda la basura que hemos sacado de abajo de la alfombra, una caída de 3,5%... Falta la mitad del año y ya empezamos a ver síntomas de reactivación desde el salario hasta el campo, la pesca, la minería. Tenemos fe en que se va a ir acelerando”, sostuvo.

Además, insistió con que hubo un “sinceramiento brutal” hecho por esta gestión y enfatizó: “Estamos listos para un gran despegue y para hablar de otra cosa en la Argentina”.

De momento, en el plano económico, remarcó otra vez que la salida del cepo recién se dará recién cuando esta gestión resuelva el tema de los puts y se termine de sanear el balance del Banco Central.

Las SAD

Por otra parte, Adorni ratificó las intenciones del Gobierno de avanzar con las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) pese a la negativa de la AFA y luego de publicar una resolución en el Boletín Oficial que dio el plafón legal para que las asociaciones civiles (formato en que están constituidos ahora los clubes) puedan transformarse en sociedades anónimas.

“Siempre es bueno recordar que es una opción, no una obligación. Que los clubes que deseen transformarse en SAD para la posible incorporación de capitales privados es una posibilidad más de libertad. No vemos ni entendemos el por qué de la queja, la sorpresa, las declaraciones de varios referentes de diferentes clubes, de funcionarios de la AFA y hasta particulares, incluso periodistas, que se manifestaron en contra cuando es una opción”, comentó el vocero.

Y siguió, en un dardo contra el presidente de la asociación del fútbol, Claudio “Chiqui” Tapia, que junto a su séquito se resisten a que ingrese este formato a la liga local: “A veces la libertad genera temor después de tantos años de opresión. Sería bueno que tengan la capacidad de elegir o que los socios elijan. La AFA se nutre para sus selecciones de jugadores de otras sociedades anónimas. Ellos tienen una relación directa, una foto donde se relaciona directo la excelencia con la intervención de capitales privados”.

El titular de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia LA NACION/Anibal Greco

Esto fue en la misma línea que Milei, quien la semana pasada en X dijo que los jugadores titulares de la selección provienen de entidades que están constituidas bajo la estructura de las SAD. Desde la AFA, en tanto, dejaron trascender que en realidad los campeones surgieron de clubes de barrio y, en off, se opusieron de manera tajante a la avanzada oficialista.

Cambios en la inteligencia y en la sala de prensa

Publicado también en el Boletín Oficial el nuevo esquema que tendrá la inteligencia argentina -que volverá a llamarse SIDE y no más AFI- Adorni negó cualquier vinculación entre este cambio y el supuesto espionaje que otra vez negó y que habría realizado el exjefe de Gabinete, Nicolás Posse, sobre sus compañeros en el Ejecutivo.

“El proyecto de reforma de la AFI nada tiene que ver con lo que me han preguntado de la supuesta persecución del exjefe de Gabinete con funcionarios, esa supuestas escuchas o lo que habían definido de diferentes maneras; cuestión que siempre negamos y que dijimos que teníamos la obligación de denunciar. No tiene nada que ver con el exjefe de Gabinete ni con ninguna otra cuestión extraña que hacer más transparente un sistema”, resumió.

En su conferencia, y luego de la polémica que se encendió cuando anunció en LN+ que el Gobierno pretendía tener una “sala de prensa de elite” en la Casa Rosada, el portavoz de Milei ratificó que piensan introducir cambios en las acreditaciones pero que se harán con un previo acuerdo con las entidades de periodismo.

