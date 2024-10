Adorni cargó contra las tomas universitarias, se refirió al bono para jubilados y lanzó una chicana por el día de la lealtad peronista

Escuchar

En medio de la escalada del conflicto universitario con facultades tomadas en todo el país, el vocero presidencial Manuel Adorni se refirió este jueves a la puja con las casas de estudio superior que reclaman una recomposición presupuestaria. “El debate está terminado; ya expresamos nuestra posición e invitamos a todas la universidades a debatir en el ámbito que corresponde, que es el Congreso, no en la calle ni en las universidades”, marcó, al tiempo que destacó la importancia de mantener el objetivo del déficit cero en el Presupuesto 2025 y apuntó contra la gestión de Alberto Fernández.

Así, en su conferencia de prensa habitual en Casa Rosada, cuestionó las medidas de fuerza como forma de reclamo y consideró: “Las tomas son un tema que reviste la absoluta ilegalidad. Me parece que la violencia que vivimos es de un grupo minoritario, vi cómo prendían fuego cosas en la vía pública, no tiene sentido. La gran mayoría de los estudiantes, docentes y no docentes quieren que las universidades funcionen, que se den clases y comprenden que las universidades son para estudiar. La violencia nos da mucho escozor, aborrecemos cuando hay violencia y acá encima contra todos los sectores”.

Los definió, además, que en el marco de las acciones hay “un grupo de inadaptados que ejercen la violencia”, y sumó: “Los violentos probablemente no sean muchos de los que quieren tomar universidades, son un grupito que hace mucho ruido, que está en contra de la ley y debe pagar por eso”. En este mismo contexto, adelantó que la Procuración del Tesoro firmó un dictamen para que comiencen las auditorías en las universidades públicas.

Por otro lado, el portavoz contestó una de las preguntas con una chicana por el Día de la Lealtad Peronista que se conmemora este jueves 17 de octubre. “ Feliz día de la lealtad, mi querido amigo [Jon Heguier]. Hoy la tenía que hacer la conferencia, el 17 de octubre la tenía que hacer ”, respondió con ironía al acreditado de El Destape, y aludió así a su ausencia en los últimos días de la ponencia que suele dar diariamente.

En otro tramo de la conferencia, Adorni también se refirió al bono de $70.000 que reciben los jubilados y pensionados de ingresos más bajos, y aseguró que el Gobierno lo prevé mantener en los últimos meses de este año y en todo 2025. “Viene desde el gobierno anterior, que ya aplicó esta metodología. Incluso hubo meses en los que no existió y meses sin modificaciones; yo dije a principio de año que no se iba a modificar, más allá de que tenga algunos cambios en particular”, dijo y sumó: “Iniciamos el proceso de debate del Presupuesto 2025, por lo que cualquier observación sobre gastos del Estado, este es el momento en que hay que debatirlo, siempre respetando nuestra regla de déficit cero”.

“En la Argentina muchos gobiernos se jactaron de aportar en el consolidado el 6% del PBI en gastos o en inversión educativa. A pesar de tal vez respetar el gasto en educación, gran parte de los chicos cuando llegan al grado en donde deben saber leer o sumar no lo saben; los de quinto no saben comprender un texto; los estudiantes no terminan en tiempo y forma”, enumeró críticas y se escudó así al ser consultado por un recorte del presupuesto educativo del 40% en 2024.

Y subrayó: “ No necesariamente el gasto en educación es un tema de montos , es un tema de eficiencia que pasa por dos carriles que hay que observar bien: que la inversión tenga el destino en donde sea más eficiente y genere resultados en el alumno, y la ineficiencia que pueda haber de corrupción en el uso de esos fondos”.

El Presidente Javier Milei durante la presentación del Presupuesto 2025 en el Congreso Nacional. Prensa Senado

“Hay una tendencia que nos dejó el populismo: que todo problema presupuestario se soluciona con aumento de precios”, lanzó y diferenció: “Pero no hay necesidad de seguir cargando a una sociedad que ya está sobrecargada de impuestos y con las arcas del Estado en sus espaldas. La pregunta que habría que hacerse es: si subimos el presupuesto universitario, ¿de dónde lo sacamos? Hay que discutir dentro del esquema de déficit fiscal de donde se va a sacar el dinero del presupuesto y en el marco de la absoluta responsabilidad“.

Finalmente, adelantó que el Banco Nación ofrecerá a sus clientes la posibilidad de abonar los servicios públicos sin pagar las tasas municipales que fueron “ilegalmente agregadas” en las boletas y que en algunos casos representan hasta el 60% de los costos. “Esquivamos la voracidad de algunos municipios que a pesar de la norma del Gobierno presentaron un recurso para incluirlos. Invitamos a todos los intendentes a que busquen una manera de golpearle la puerta al vecino y cobrarle la tasa y no a través de las facturas del servicio públicos”, instó.

Además, se refirió al posteo que realizó la expresidenta Cristina Kirchner este jueves, en el que apuntó contra el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, por su intervención en el Coloquio de IDEA, donde hizo alusión a ella. También retomó sus críticas a los gobernadores que apoyaron al gobierno de Javier Milei con ciertas leyes del Congreso y revivió la idea de que el peronismo se debe “enderezar y ordenar”.

“Esta Mujer” en el Día de la Lealtad.



En el Día de la Lealtad, buenos días a todos y a todas.



Les presento a Toto Caputo que, además de endeudador serial y hambreador social, parece ser mi nuevo jefe de campaña. Debo admitir que mejor no se consigue.



Mirá y escuchá lo que dijo… pic.twitter.com/R83xai3nll — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 17, 2024

“Les presento a Toto Caputo que, además de endeudador serial y hambreador social, parece ser mi nuevo jefe de campaña . Debo admitir que mejor no se consigue”, escribió en su cuenta de X.

Frente a esto, Adorni aseguró: “La doctora Kirchner está en campaña y hay que verlo en el marco de su propia campaña. Lo que quiso decir no lo sé y habrá que preguntarle a ella. Pocos gobiernos se endeudaron como el de Alberto, con quien ella misma compartió la fórmula y a quien presentó como candidato”. “Hay que ver qué entiende ella por endeudador”, cerró.

