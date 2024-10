Acto del 17 de Octubre: Axel Kicillof pasa un test de liderazgo en medio de la tensión con Cristina Kirchner por el manejo del PJ

Escuchar

Axel Kicillof enfrenta una verdadera prueba de carácter y liderazgo político en el acto que encabeza en Berisso para conmemorar el acto del Día de la Lealtad Peronista, cuando faltan pocas horas para que se definan las candidaturas para la conducción del PJ. Su mentora y jefa histórica, Cristina Kirchner, seguirá con atención sus palabras, a la distancia: ella aspira a presidir el partido y el principal obstáculo que queda para resolver una lista de unidad es el proyecto que tutela el gobernador bonaerense.

La tensión entre Kicillof y Cristina es consecuencia de un largo proceso de desgaste entre el gobernador y La Cámpora, la agrupación fundada por Máximo Kirchner. Kicillof y la expresidenta se reunieron el lunes en total hermetismo, sin anuncios ni señales explícitas de cómo continúa la relación.

Las listas para la conducción del PJ cierran el fin de semana y hasta el momento Kicillof no retiró el apoyo al proyecto encabezado por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, lanzado con anterioridad al anuncio de Cristina sobre su intención de participar del proceso. Quintela no participará del acto en Berisso porque, según explicó, se trata de una actividad del peronismo bonaerense. Mañana tiene previsto encontrarse con Cristina, de cara a las definiciones.

Kicillof cuenta con el apoyo de dirigentes e intendentes que impulsan su armado político en Buenos Aires alejado de La Cámpora, como Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Mario Secco (Ensenada), ambos presentes en Berisso. Otros que confirmaron asistencia son Julio Alak, de La Plata, Fabián Cagliardi, de Berisso, Juan José Mussi, de Berazategui y Andrés Watson, de Florencio Varela. Y se espera una representación fuerte de la CGT, que resiste la entronización de Cristina como jefa formal del Partido Justicialista.

El gobernador es el único orador previsto en el acto del 17 de Octubre en la avenida Montevideo y Nueva York, el lugar que el peronismo considera “el Kilómetro 0 del movimiento”, por la gran cantidad de obreros que partieron desde allí hacia Plaza de Mayo en 1945 para exigir la liberación de Juan Domingo Perón.

Ricardo Quintela y Cristina Kirchner Archivo

Los seguidores de Kicillof imaginaron la puesta en escena de un lanzamiento formal del gobernador como líder opositor. Aunque se prevé un ataque frontal a Javier Milei y pocas referencias a las disputas internas, la mayor expectativa está centrada en las señales que dé sobre su vínculo con el kirchnerismo duro y en especial con Cristina, a quien había estado alineado durante toda su carrera política.

La Cámpora faltó con aviso. La expresión del kirchnerismo sobre el Día de la Lealtad es el acto organizado en la Federación Argentina de Box (FAB), en el barrio de Almagro. “La convocatoria se realiza en el marco de la reorganización del peronismo, la unidad, y el apoyo a la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner a encabezar el PJ nacional”, se afirma en la convocatoria, que no cuenta con el apoyo total del PJ porteño, pero sí con el aval de su presidente, Mariano Recalde, y de Víctor Santa María, jefe del sindicato de encargados de edificios. Ambos serán oradores.

En un reciente acto en La Plata, Máximo Kirchner había apuntado a Kicillof de manera directa, cuando aludió a los que se quejan del “dedo de Cristina” y sin embargo han sido beneficiados por ella. Entre los asistentes cantaban “si querés nuevas canciones, vení te presto la mía”, en alusión a las declaraciones del gobernador sobre la necesidad del peronismo de no seguir repitiendo las mismas melodías de siempre.

Antes de las conmemoraciones a Perón, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, de La Cámpora, cargó contra Kicillof: “El silencio de Axel es doloroso. Hay muchos que no entendemos por qué no se ha pronunciado a favor de que Cristina conduzca el PJ nacional. No sé cómo entre Cristina y Quintela no sabe a quién elegir. Me imagino que no es a Quintela, pero no lo ha dicho. Hoy en el el Día de la Lealtad esa situación es dolorosa”.