Adorni omitió presentar en su declaración jurada el anexo con los bienes de su esposa

La situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, entra en una nueva etapa de análisis debido a las nuevas declaraciones juradas que presentó el funcionario, que incluyen rectificaciones a lo que había informado hasta ahora.

Fuentes con acceso a la investigación judicial relataron a LA NACION que la Oficina Anticorrupción ya envió la nueva presentación (correspondiente a 2025) y las declaraciones rectificativas de las dos anteriores que hizo el jefe de Gabinete, pero que no pudo remitir el anexo reservado correspondiente a su esposa, Bettina Angeletti, debido a que todavía no fue presentado por el funcionario.

La ausencia del formulario reservado resulta especialmente sensible en un contexto en el que Adorni modificó aspectos centrales de sus declaraciones juradas. La falta del anexo correspondiente a su esposa impide contar con una fotografía completa del patrimonio familiar, cuya composición él rectificó para explicar sus gastos. La inexistencia de esa documentación puede alimentar interrogantes sobre la posibilidad de que se produzcan nuevas modificaciones o adecuaciones en la información declarada antes de que el cuadro patrimonial quede definitivamente consolidado y la Justicia pueda avanzar con un pedido para que Adorni justifique el origen de sus bienes.

Fuentes cercanas al jefe de Gabinete alegaron que tiene hasta el 31 de julio para presentar el anexo reservado, fecha en la que vence el plazo para entregar las declaraciones juradas a la OA. Sin embargo, Adorni dijo públicamente que estaba “a disposición de la Justicia en lo que requiera”.

No es la primera vez que Adorni demora la presentación del anexo correspondiente a los bienes de su esposa. Ya lo había hecho en su declaración anterior. Recién acompañó ese anexo, que debió haber entregado el año pasado, en abril de este año, con la causa por enriquecimiento ya avanzada en su contra. Sólo entonces dio cuenta de la compra de la casa en el country Indio Cua.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, durante la visita a la tumba del rebe de Lubavitch, en Nueva York

Ahora, lo que Adorni detalle en el formulario correspondiente a su mujer adquiere relevancia porque el propio funcionario atribuyó su nueva versión del patrimonio familiar, en buena parte, a los ingresos y bienes de su esposa. En la entrevista con José Del Río, en LN+, el funcionario sostuvo que la situación económica de la familia no podía analizarse únicamente sobre la base de sus ingresos personales, sino que debía contemplarse la trayectoria laboral de Bettina y los ahorros acumulados por ambos durante décadas.

De acuerdo con las explicaciones brindadas en esa entrevista por el jefe de Gabinete, su esposa desarrolló toda su carrera en el sector privado, con una trayectoria de entre 23 y 25 años de actividad laboral. Según indicó, durante aproximadamente quince años ocupó “cargos gerenciales”, percibiendo ingresos que formaron parte del “ingreso familiar” disponible.

Bettina Angeletti la esposa de Manuel Adorni Instagram Bettina Angeletti

Asimismo, enfatizó que Angeletti nunca ocupó cargos en la administración pública.

Adorni también aseguró que ambos decidieron unificar sus ahorros después de que se casaron y que durante 25 años mantuvieron parte de esos fondos fuera del sistema formal. En sus palabras, se trató de dinero ahorrado “en negro” que no declararon para resguardarse de la “vieja política”.

Adorni rectificó en su declaración jurada pública información sobre la casa en el country Indio Cuá. Según sostuvo, el inmueble no figuró en su declaración jurada original porque lo había informado como de exclusiva propiedad de su esposa. A raíz de las observaciones surgidas sobre su patrimonio, decidió rectificar la información y declarar ahora una titularidad compartida del cincuenta por ciento para cada uno.

Tanto Adorni como su esposa se inscribieron en los últimos días en el régimen simplificado de Ganancias previsto por la ley de Inocencia Fiscal.

Qué dice la reglamentación

El sistema de Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales prevé que la presentación se compone de dos formularios. El primero, el F-1245, contiene la información patrimonial, personal y laboral del funcionario y se presenta de manera electrónica. El segundo es el Formulario F-1246, denominado Anexo Reservado, que debe ser completado cuando el declarante está casado, convive con una pareja o tiene hijos menores.

Ese formulario reservado se presenta en formato papel y en sobre cerrado y forma parte de una única obligación legal. Es decir, no se trata de una declaración independiente ni de un trámite complementario optativo, sino de una pieza integrante de la misma presentación patrimonial. El formulario público fue rellenado el miércoles por la noche. Sin embargo, hasta el momento no se presentó el sobre físico del anexo de Angeletti, según la información disponible en los tribunales.