Manuel Adorni confirmó que presentó su declaración jurada y sostuvo: “Ahorramos en negro, como todos los argentinos”

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó esta noche en diálogo con LN+ que presentó su declaración jurada. En el programa Mesa Chica, con José Del Rio, el funcionario, investigado por enriquecimiento ilícito, admitió que junto a su esposa, Bettina Angeletti, “ahorramos en negro, como todos los argentinos”.

“¿Y por qué no lo declararon?“, preguntó Del Rio. ”No lo declaramos porque antes, la forma de escapar de la vieja política, era ahorrar en negro", sostuvo.

“La declaración jurada 2025 que vence el 31 de julio próximo la presenté antes de entrar acá, y también presenté las declaraciones rectificativas 2023 y 2024, siempre hablándote de la Oficina Anticorrupción”, explicó Adorni.

El jefe de ministros agregó: “Yo toda mi vida, desde los 18 años, trabajé en el sector privado. A lo largo de mi vida me crucé con mi mujer, quien también trabajó en el sector privado. Y toda la vida ahorramos, lo hicimos en negro, como la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar”.

Sin embargo, en marzo, Adorni había dicho que tenía todo declarado. “Quédense tranquilos que efectivamente todo lo que tiene que estar declarado está declarado en cada uno de los organismos tal como corresponde”, afirmó en una conferencia de prensa.

En medio de la denuncia en su contra y de la demora en presentar su declaración para explicar su crecimiento patrimonial, algo que exigió la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, el funcionario se adhirió hoy al régimen simplificado de Ganancias incorporado en la ley de inocencia fiscal, algo que podría simplificarle problemas tributarios pero no lo exime de dar una rendición de cuentas ante la Justicia.

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