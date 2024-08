Adrián Moscovich busca terciar en la disputa por la conducción de la DAIA

Escuchar

Con el oficialismo en la voz de Marcos Cohen y la oposición inicial corporizada en Darío Epstein, apareció un tercero en discordia en la pelea para la conducción de la DAIA, la representación política de la comunidad judeo-argentina que renovará sus autoridades el próximo mes de noviembre.

Adrián Moscovich, contador de 60 años y una larga experiencia comunitaria, tanto como profesional como voluntario, presentó días atrás su postulación para presidir la entidad, tal como lo hicieron, a su turno, Cohen (parte de la actual conducción que encabeza Jorge Knoblovits), y Epstein, financista y asesor económico del presidente Javier Milei durante la campaña que lo llevó a la presidencia.

En diálogo con LA NACION, y a la cabeza de la agrupación “Pero Juntos” Moscovich mostró sus diferencias con quienes serán sus dos rivales por la conducción de la entidad. “ Nuestro proyecto tiene como objetivo central volver a los orígenes de la DAIA, luchar contra el antisemitismo en un esquema federal y apartidario que no dependa del gobierno de turno” .

Prosecretario de la DAIA durante parte de la gestión de Knoblovits, Moscovich asegura que “ hoy las posturas de la entidad se resuelven entre dos o tres personas. Somos el pueblo del debate, así lo hacían los talmudistas, y tenemos que volver a eso”, critica el flamante candidato, que hace una semana presentó su postulación en la comunidad Dor Jadash (nueva generación) en el barrio de Villa Crespo.

Adrián Moscovich, de camisa blanca, durante la presentación de su candidatura a la presidencia de la DAIA

En relación a la postulación de Epstein, Moscovich aseguró: “ Me preocupa que la DAIA esté demasiado cerca de los gobiernos. Ya lo hicimos en varias oportunidades, y no nos fue bie n”, destaca. “Mi plan es una DAIA cuyas decisiones pasen por el Consejo Directivo, con participación de las filiales del Interior. No tenemos nada que decir sobre la designación de jueces o políticos, sean buenos o malos”, en referencia al apoyo de la DAIA a la postulación del juez federal Ariel Lijo como próximo juez de la Corte Suprema. Para él, apoyar a Lijo sería “borrar con el codo lo que escribimos con la mano” dado que, recordó, en 2014 la DAIA mostró su preocupación por la autorización que el mismo juez Lijo dio a la personería jurídica para el partido Bandera Vecinal, que encabezaba Alejandro Biondini, reivindicador del nazismo.

En tren de contabilizar apoyos, Moscovich asegura que tendrá el respaldo de las entidades socio-deportivas y escuelas. También reconoce “conversaciones” con el sector de la ortodoxia que lidera el rabino Samuel Levin, sector que maneja la AMIA desde 2008 de modo ininterrumpido.

Como promesa de campaña, Moscovich asegura que promoverá la creación del “Instituto Federal de esclarecimiento para la lucha contra el antisemitismo”, en el que donantes particulares se comprometieron a su financiamiento, para capacitar a dirigentes de empresas públicas y privadas, rectores de universidades y otros sectores, en pelea frontal contra lo que considera el rebrote de antisemitismo a nivel global.

“Me acompaña gente con experiencia en la DAIA, otros con experiencia comunitaria, y un tercer grupo que no participó nunca de la conducción pero que confía en que volvamos a los valores fundantes de la DAIA”, culminó Moscovich, confiado en dar la pelea contra las otras dos listas.