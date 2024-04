Aguiar dijo que cualquier jefe despediría a Milei y lanzó: “No existe ni un solo ñoqui en el Estado”

Escuchar

En medio de la jornada de protestas con ingresos a los ministerios que planeó desde su gremio, el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, arremetió este miércoles contra las políticas nacionales y dijo que al presidente Javier Milei cualquier jefe lo despediría. Asimismo, negó que haya empleados públicos que cobren por no trabajar. “ No existe ni un solo ñoqui en el Estado ”, aseveró en LN+.

“Yo no conozco que haya ñoquis en el Estado. No lo descarto; y si los hay, los acompañamos a buscarlos, porque sería una estafa para el pueblo y para nosotros mismos, que temprano nos levantamos a trabajar todos los días”, indicó en una tensa entrevista con Luis Novaresio.

Y tras eso cargó contra el secretario de Trabajo, Julio Cordero, que llegó en reemplazo de Omar Yasín. “Dentro de los 11.000 echados no se despidió a ningún ñoqui, utilizan esa excusa. El Gobierno pretende acorralarnos. Designaron como principal responsable al gerente de Recursos Humanos de uno de los grupos más importantes. Ahora la motosierra la tiene Techint. Y vamos a pelear hasta sacársela y que deje de cortar cabezas de trabajadores y jubilados”, sostuvo en relación con el paso del funcionario como abogado de la compañía de la familia Rocca.

“El ñoqui más caro se llama Javier Milei”

Al Presidente, mientras, lo destrató. “Acá han montado un verdadero aparato de la mentira para instalar una campaña de desprestigio sobre el empleo público. Nosotros sí descubrimos al ñoqui más caro que tiene la administración pública, que llegó el 10 de diciembre”, sostuvo en relación con el líder libertario y alegó: “ Cualquiera que nos está mirando, que nos diga si bancaría a un trabajador que de las diez horas de la jornada laboral, ocho se las pasa con las redes. Lo despedirían. El ñoqui más caro es el Presidente y se llama Javier Milei ”.

En tanto, no pudo responder cuántos de los estatales habían ingresado a las filas públicas a través de un sistema de concurso, pero aseguró que fueron “la mayoría” de los permanentes y “muchos” de aquellos miles a los que no se les renovaron los contratos. También marcó que su gremio “desde hace años” plantea que los ingresos no pueden darse a través del “dedo” de las autoridades de turno.

“Cada puesto de empleo que se pierde es una política pública que se desmantela. Esa tragedia individual, si uno evalúa la masividad, se transforma en una tragedia colectiva. Muchos colegas intentan ayudar al Gobierno en el eufemismo de decir ‘no hay despidos, hay contratos que se vencen’. Eso es falso. Eso puede regir para la actividad privada, pero en el empleo público no existen las mismas normas. Sabemos que gobiernan empresarios y creen que pueden aplicar las mismas normas, pero acá existe la estabilidad consagrada en el artículo 14 bis de la Constitución. Tenemos un gobierno que se ha decidido a quebrantar el sistema jurídico”, indicó.

