Un diputado que fue tildado de “traidor” por el oficialismo anunció su voto a favor de la Ley Bases: “Voy a dejar mis sentimientos de lado”

Un diputado que fue tildado de “traidor” por Javier Milei al votar en contra en febrero de la ley ómnibus anunció que va a acompañar la iniciativa del oficialismo. “Voy a dejar mis sentimientos de lado”, dijo.

El entrerriano Francisco Morchio, integrante del bloque Hacemos Coalición Federal (HCF), contó que fue uno de los incluidos en la “lista de traidores” que publicó el presidente en febrero, tras el fracaso del proyecto inicial del Gobierno.

“Fui puesto número dos en la lista de traidores al pueblo argentino que confeccionó la Oficina del Presidente de la Nación. Jamás fui ni seré traidor al pueblo argentino, no lo fui, no lo soy hoy que voto a favor de este proyecto ni lo fui hace unos meses cuando voté a favor de casi todo el proyecto, salvo de algunos incisos que, a mi entender, afectaban directamente los intereses de mi provincia. Hoy no están porque hubo diálogo y consenso y se dieron cuenta que no hacían falta”, dijo a su turno el legislador, quien pidió por una Argentina “de paz y diálogo”.

A continuación, denunció: “Quiero manifestar que haber figurado en esa lista significó ser víctima del escrache más cobarde que jamás pensé que iba a ser víctima, pasando el límite de atacar a mi familia, que no tiene nada que ver con la política y me apoyan con querer cambiar las cosas desde adentro”.

No obstante, Morchio comprometió su voto positivo, y justificó: “Voy a dejar todos mis sentimientos de lado y voy a votar lo que creo que es mejor para la gente honesta y de trabajo, para los que dan trabajo a otras personas”.

Congreso de la Nación. Sesión en Diputados por la Ley de Bases. Dip Francisco Morchio Marcos Brindicci

“No es menor el título que ha elegido el Ejecutivo Nacional para este proyecto porque somos muchos los que estamos esperando hace rato una ley que siente las bases y los puntos de partida para que este país de una vez por todas arranque y sea lo que tenga que ser”, agregó el legislador.

Y siguió: “Estoy convencido que es el camino que debemos recorrer para tener una mejor Argentina. Un camino que llevará tiempo, no serán semanas ni meses, será un largo trayecto. Lo sé porque en mi provincia Entre Ríos el gobernador Frigerio encontró un estado en condiciones al que se encontró el estado nacional. Grande, pero poco eficiente. Con vencimientos de deuda por pagar de manera casi inmediata. Con servicios públicos deficientes, con obras públicas licitadas pero sin financiamiento y con una sociedad que descree de la política”.

“Somos muchos los convencidos de que debe haber reformas estructurales para salir adelante. Los que creemos en el camino del desarrollo”, cerró.

Sus declaraciones llamaron la atención en el recinto y fue el diputado Sergio Casas, de Unión por la Patria, quien se refirió en su turno a la decisión del legislador. “Hace un momento hablaba diciendo que había sido considerado traidor y hoy lo vota, no sé, será para sacarse el mote del traidor. No se entienden los parámetros que en definitiva tenemos de un presidente de la Nación”, cuestionó.

