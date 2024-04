El gremio estatal de ATE profundiza la pelea y define otra marcha contra el Gobierno por los despidos

Escuchar

La Secretaría de Trabajo concentra el grueso de la protesta de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en dependencias públicas contra los despidos en el sector decididos por el Gobierno. Los manifestantes ingresaron a la secretaría, ubicada en Alem 650, en el centro porteño, y preparan una asamblea.

Dentro del edificio, que ahora, tras el ingreso de los empleados, tiene sus rejas cerradas con candados, se agrupan los manifestantes, que entonan cánticos contra los despidos, hacen sonar bombos y colgaron banderas con consignas gremiales en el interior de la sede.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, está presente en el lugar, al que se acercaron para respaldar la protesta militantes de otros sindicatos, como la Asociación Bancaria, y exfuncionarios nacionales como Gabriel Katopodis ( actual ministro de Infraestructura bonaerense). También, dirigentes del Frente de Izquierda, entre ellos Myriam Bregman y Nicolás del Caño, se encuentran a la espera de novedades, en la vereda del exministerio de Trabajo, cartera convertida en secretaría por el gobierno de Javier Milei, y actualmente a cargo de Julio Cordero, exabogado laboralista de Techint. El diputado Juan Marino (Unión por la Patria), también llegó al lugar. En la Secretaría de Trabajo se concretaron 523 despidos, según las actas sindicales.

La protesta de los estatales en el edificio donde funcionaba el INADI Ricardo Pristupluk

“Se pudo realizar el ingreso masivo y simultáneo, tanto de los empleados de planta como de los contratados que no fueron despedidos y de los despedidos”, afirmó Aguiar a LA NACION. El líder de ATE nacional consideró que hay un “operativo desproporcionado” de seguridad en el interior de los organismos públicos.

“Que se haya designado (en la Secretaría de Trabajo) a un gerente de recursos humanos de un grupo empresario nos muestra que la motosierra la tiene Techint. Se la vamos a sacar de la mano para que empiece a cortar a otros”, remarcó.

Katopodis, que aclaró que su presencia en la Secretaría de Trabajo es a título personal, aseveró: “Son 15.000 trabajadores en la calle, que achican la economía, servicios que prestaba el Estado. Que hoy los ministerios estén militarizados habla de un Gobierno que no sabe dialogar. Esta receta ya se aplicó, acá no está la guita del déficit. Nosotros perdimos por no haber estado, en momentos como estos hay que estar”.

Aguiar convocó para esta tarde a los delegados de todas las provincias para darle continuidad al plan de lucha. A las 16.30 habrá un plenario para profundizar el plan de acción con una medida de fuerza antes del fin de esta semana”, dijo Aguiar a LA NACION. No se descarta que se llame a una movilización callejera para pasado mañana en la que la consigna sería no acatar el protocolo antipiquetes que impone el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, quien hoy defendió el operativo y el despliegue de fuerzas en los distintos organismos públicos.