Agustín Caulo: “El Gobierno sigue trabajando para que no se politice la visita de León XIV a la Argentina”

Además de las autoridades episcopales, el presidente Javier Milei recibirá al pie del avión en el Aeroparque metropolitano al papa León XIV, cuando arribe el domingo 8 de noviembre, a las 16.30, según el programa cronometrado al detalle. En ese y otros ajustes viene trabajando el secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo, que este lunes dará la bienvenida a la tercera y última avanzada de la Santa Sede, un equipo de 26 funcionarios vaticanos que permanecerán hasta la llegada del pontífice.

“El Gobierno viene trabajando para que no se politice la visita del Papa. El mensaje de León XIV es el mensaje universal de la Iglesia y no está destinado a una coyuntura específica en ningún lugar del mundo. Habrá seguramente interpretaciones, pero el mensaje es para el pueblo argentino, no es para el Gobierno”, explicó Caulo, en una entrevista con LA NACION, en la que rompió su habitual bajo perfil.

El secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo, en su despacho, en la Cancillería Santiago Filipuzzi

Con experiencia administrativa en la Universidad de Buenos Aires, una institución enfrentada en estas horas con el gobierno libertario de Javier Milei, Caulo trabajó como director de Programación Docente en la Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias Económicas. Hoy tiene 36 años y su formación de base en el movimiento católico fue en el colegio de la Fraternidad de Santo Tomás de Aquino (Fasta), una obra del fraile dominico Aníbal Fosbery. Impulsor del Frente Joven, participó de las campañas contra la ley del aborto, del lado de los pañuelos celestes, y en su recorrido político se enrola actualmente en las filas de Las Fuerzas del Cielo, con llegada al estratega Santiago Caputo.

-¿Qué espera el Gobierno de la visita de León XIV?

-Esperamos que mucha gente se movilice y pueda disfrutar de la visita de León XIV. La gente quiere encontrarse con el Papa y el Papa quiere también estar con los argentinos.

-¿El éxito de la visita dependerá de la cantidad de gente que se movilice?

-La concurrencia va a ser muchísima. El balance podrá hacerse a partir de la alegría que va a generar en el pueblo argentino.

-¿Cuáles son las principales urgencias en estas instancias previas a la llegada?

-El programa está definido. Gracias a Dios, no sufrió modificaciones y la salud del Papa está bien. Este lunes por la tarde llegará la tercera y última avanzada de la Santa Sede, que se quedará ya en la Argentina para recibir al Santo Padre. Estamos focalizados en los tiempos. La agenda es bastante nutrida y hay que ajustar los detalles para que todos los traslados sean ordenados y el Papa pueda hacer los recorridos previstos en el Papamóvil.

Monseñor Raúl Pizarro, el cardenal Ángel Rossi, el secretario de Culto, Agustín Caulo, monseñor Marcelo Colombo y monseñor César Daniel Fernández episcopado

-¿En qué consiste la avanzada que llega este lunes?

-En esta avanzada viene el funcionario de la Santa Sede encargado del viaje a la Argentina, que es el dirigente laico Alessandro Gallo, con una comitiva de 26 personas. El coordinador de los viajes pontificios es el sacerdote mexicano José Salas Castalñeda, que vino en las avanzadas anteriores y ahora estará afectado a la visita a Uruguay. Llega personal de la Gendarmería Vaticana y ceremonieros pontificios.

-¿Podrían disponerse modificaciones del programa previsto, teniendo en cuenta la operación del Papa y sus problemas de salud?

-No. No se esperan modificaciones.

-¿Se evaluó en algún momento una posible reducción de las actividades?

-No, no sé si en algún momento lo plantearon en el Vaticano. Quizás ellos lo hayan evaluado, pero a nosotros nos indicaron que estaban esperando la información definitiva de su estado de salud.

Agustín Caulo integra el equipo del canciller Pablo Quirno Santiago Filipuzzi

-¿Se va a disponer algún dispositivo especial de salud o un tiempo mayor de descanso, ante los problemas de salud que tuvo el Papa?

-Como parte del protocolo ya estaba previsto en el programa original que en cada lugar se determinara un sanatorio de alta complejidad al que el Papa pudiera dirigirse ante alguna eventualidad. Ya se había previsto y hoy estamos todos tranquilos.

-¿Qué instituciones serían?

-En Córdoba será el Sanatorio Allende y en la ciudad de Buenos Aires, el Hospital Fernández.

-¿El Gobierno está preocupado por los mensajes de León XIV?

-No, el Gobierno vino trabajando para que no se politice la visita del Papa. Un aporte valioso es el trabajo conjunto con las tres jurisdicciones que recibirán al Santo Padre, que tienen gobiernos de distintos SIGNOS políticos. El mensaje de León XIV es el mensaje universal de la Iglesia y no está destinado a una coyuntura específica en ningún lugar del mundo. Habrá seguramente interpretaciones, pero para nosotros no es una preocupación. El mensaje, además, es para el pueblo argentino, no es para el Gobierno. Y es para cada argentino en particular.

-¿Qué temas esperan que plantee el Papa?

-Me imagino los temas que León XIV elige abordar en este tiempo de su pontificado. Por ejemplo, una referencia a cómo ve la Inteligencia Artificial en este tiempo, a la luz de su encíclica Magnifica humanitas. Si ha querido programar encuentros con el mundo del trabajo y la discapacidad, entiendo que estos temas estarán presentes, además de un mensaje sobre la paz en el mundo, la pastoral de la vida, alguna referencia a “tomar la vida como viene”.

"Seguramente León XIV nos aliente a todos a trabajar para erradicar la pobreza", dijo Agustín Caulo Santiago Filipuzzi

-¿Y los desafíos vinculados con la pobreza y la justicia social?

-Seguramente León XIV nos aliente a todos a trabajar para erradicar la pobreza. Es el mensaje del Evangelio.

-¿En cuanto al derecho a la vida, el Gobierno tiene previsto promover una iniciativa referida a limitar la práctica del aborto?

-Es una situación del Poder Legislativo. El Gobierno hoy no tiene en agenda un trabajo parlamentario en ese sentido. El Presidente dejó en claro muchas veces su posición sobre determinados temas, en referencia al derecho a la vida, puntualmente sobre el aborto. Y marca constantemente que hay que abordar el problema de la caída de la natalidad en todo el mundo.

-¿Está previsto que León XIV recorra en el Papamóvil un tramo de las calles del conurbano antes de llegar al Cottolengo Don Orione, de Claypole?

-Está programado un recorrido en papamóvil previo al ingreso al Cottolengo. Pero la avanzada de la Santa Sede verá ahora exactamente el lugar en el que León XIV ascenderá al Papamóvil para estar más en contacto con la gente.

-¿Está definido el costo que implicará la visita papal al gobierno nacional?

-Lo desconozco. El Vaticano, al aceptar la visita, propone que la Conferencia Episcopal local y el Gobierno colaboren con los costos. Se ha trabajado en conjunto con la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Córdoba y Buenos Aires. Todos colaboramos, pero no tengo los montos.

-¿El presupuesto se define previamente?

-En función de mi rol, puedo decir que cada uno de los proyectos de infraestructura y puesta en escena, como los altares, fueron conversados primero con el Vaticano, que marca las pautas generales, y a medida que se avanza los gobiernos ponen en marcha los armados.

-¿La participación de artistas en los encuentros masivos implican erogaciones?

-Lo desconozco porque la presencia de los artistas que animarán y acompañarán las distintas actividades fueron una propuesta de la Conferencia Episcopal y el Vaticano valida sus presencias. Tengo entendido que es dentro del ámbito pastoral. No ha pasado por el Gobierno.

-¿Llegarán presidentes del exterior?

-No, no es habitual en las visitas del Papa en sus giras.

-En Magnifica humanitas, el Papa expresa su preocupación por el desarrollo de la Inteligencia Artificial. ¿Qué posición tiene el Gobierno sobre una posible regulación en ese campo?

-Vemos en la Inteligencia Artificial una oportunidad de crear prosperidad y trabajo para todos. No creemos que la regulación sea la manera de abordar la Inteligencia Artificial, que puede convivir perfectamente con decir que un uso responsable es bueno y es sano para la humanidad. No creemos que la regulación a cargo del Estado sea la manera de resolver esto. Tenemos una oportunidad enorme por delante.

-La Iglesia transmitió su preocupación por la situación de las personas con discapacidad y el avance del juego. ¿Impulsa el Gobierno alguna legislación sobre estas problemáticas?

-Celebro que hace unos días la discapacidad ha sido abordada en el Congreso con consensos entre los legisladores. Estos temas son preocupantes y el Gobierno trabaja para abordarlos, con total preocupación.

-Van casi tres años de gestión y el presidente Milei no recibió todavía a la comisión ejecutiva del Episcopado. ¿Se hará finalmente ese encuientro?

-Hasta ahora no se pudo concretar la reunión por razones de agenda. Pero el titular de la Conferencia Episcopal, monseñor Marcelo Colombo, acompañará al Santo Padre en la audiencia que mantendrá con el Presidente en la Casa Rosada. Y las autoridades eclesiásticas se han reunido con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y tienen una relación cercana con el canciller Quirno.