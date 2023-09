escuchar

Agustín Rossi y Victoria Villarruel protagonizaron varios momentos de tensión durante el primer debate televisivo entre los candidatos a vicepresidente en las elecciones 2023. En el marco del primer tema de propuestas económicas, el candidato de Unión por la Patria eligió polemizar con la candidata de La Libertad Avanza, le achacó sobre su pasado laboral y aseguró que vivió del Estado por su padre que fue militar.

“Quiero preguntarles a los cuatro señores que están acá, que entre los cuatro juntan 76 años en la función pública, de qué manera piensan arreglar la situación de la cual ellos son responsables”, se preguntó la candidata de Javier Milei en la instancia de diálogo entre los cinco candidatos del Debate presidencial organizado por la señal TN.

Allí, el primero en responder fue el segundo de Sergio Massa. “Se sabe que nosotros desde hace 76 años que estamos en la función pública, pero lo que no se sabe es de dónde salió ella”, chicaneó. “Recién ahora es la primera vez que tiene un trabajo declarado. Y no queremos seguir averiguando. No se sabe de dónde trabajaste. La primera vez que sacaste un CUIT fue cuando fuiste diputada. No estabas registrada en la AFIP, trabajaste en negro y estabas evadiendo”.

Al mismo tiempo, la diputada nacional insistió en que sí trabajó y disparó contra Rossi por su pasado como titular de la AFI. “De la mentira hacés tu táctica. Tranquilamente podías averiguar desde cuándo trabajo”, dijo y agregó: “ Fuiste titular de la AFI y decís eso, no tenés bien la carpeta de mi persona. Ponete a trabajar, Rossi ”.

Tenso cruce entre los candidatos a vicepresidente en el inicio del debate en A Dos Voces https://t.co/IQpZCy5Zoj#DebateTN pic.twitter.com/AvuYoazclq — TN - Todo Noticias (@todonoticias) September 21, 2023

Con Luis Petri y Florencio Randazzo en el medio, y Nicolás Del Caño intentando meter un bocado en la discusión que se centró entre Rossi y Villarruel, el jefe de Gabinete indicó: “Su papá es militar, los sueldos de los militares lo pagamos del Estado, vivió toda su vida del Estado. Después con el retiro, y la pensión ahora que cobra su madre... ¿Qué hablás de que somos los que vivimos del Estado?”.

Fue allí que en la discusión entró el público presente con aplausos y abucheos cruzados. Villarruel retrucó: “Mi papá falleció, si vas a hacer algo personal mínimamente informate de lo que estás hablando porque si tus fuentes son las redes sociales.... Fuiste titular de una AFI, explicame cómo podés ignorar un hecho que es notorio. Nunca se compara un héroe de Malvinas con un politiquero. Para haber sido titular de la AFI no tenés información”.

En ese sentido, Rossi ponderó ciertos índices de crecimiento económico. “En la Argentina llevamos 36 meses consecutivos del aumento del sector privado asalariado. La serie más larga desde que se mide este indicador. Las principales actividades económicas fueron hotelería, gastronómica y la construcción, las dos apalancadas por planes del Gobierno”.

Sobre eso, Villarruel fustigó: “Rossi vive en una galaxia desconocida, porque no puede ignorar que hay un 40% de pobres, un 20% en la indigencia. Evidentemente vivís en otro planeta, en uno en el cual tenés un sueldo seguro, donde trabajás en el Estado hace más de 20 años y no tenés conciencia de lo que vive el pueblo argentino”.

Y fue categórica sobre su vida personal: “A los argentinos no les interesa si mi papá era militar o mis ideas políticas. Ustedes tienen que ser responsables por la situación crítica que pusieron al país. Limitate a hablar de política y no de mi familia. Porque sino vos también metiste a tu hija en el Estado”.

En el siguiente bloque sobre el rol del Estado y la conflictividad social continuaron los dardos cruzados. “Rossi le habla a las mujeres pero no tiene problema en faltarle el respeto a la única con la que eta discutiendo. Solo demuestra la demagogia del Gobierno. Toman a las mujeres de rehenes, y nos usan para instalar sus kioscos. Mientras tanto nos tenemos que aguantar que la violencia de genero no disminuye”.

La pregunta por Cesar Milani

En otro tramo del debate, ambos se encontraron cara a cara. Villaruel pudo hacerle dos preguntas a Rossi, y lo puso en jaque: “Vos hablás mucho de los derechos humanos, pero la realidad es que vos sos el que trajo a Milani al Ejército y el que lo sostuvo cuando fue acusado de crímenes de lesa humanidad, así que me gustaría que nos cuentes un poco ese tema, porque es una gran incongruencia”, preguntó.

Rossi contestó: ”Milani fue decidido como jefe del Estado Mayor del Ejército por la presidenta -Cristina Kirchner-, yo era ministro de Defensa, cuando aparecieron las denuncias sobre su actuación durante la dictadura militar lo dejamos en suspenso y como esa denuncias no se fundamentaron, lo ascendimos a teniente general, recién fue acusado cuando nosotros nos fuimos del gobierno y salió absolutamente sobreseído”.

"VOS SOS EL QUE SOSTUVO A MILANI EN EL EJÉRCITO CUANDO FUE ACUSADO POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD" | La pregunta de Victoria Villarruel, candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza a Agustín Rossi en el #DebateTN en A DOS VOCES https://t.co/IQpZCy5Zoj pic.twitter.com/nHBN51oSzH — TN - Todo Noticias (@todonoticias) September 21, 2023

“La madre del soldado Ledo ha sido muy clara, Milani tuvo que ver en la desaparición de su hijo. Bueno, tenemos el doble estándar de nuevo”, sumó Villarruel. Y Rossi aclaró: “Cuando estuvo con nosotros como jefe del Ejército, nunca estuvo condenado. Nunca me vas a poner en contra de ninguna víctima, simplemente relaté que pasó con Milani”.

En segundo lugar, la segunda de Milei se refirió a la base China instalada en la provincia de Neuquén: “¿Cómo nos encajaron a los chinos en Neuquén? ¿En qué cabeza entra afectar así nuestra soberanía?”.

La respuesta de Rossi giró en torno a la relación económica entre ambos países. “China es el principal socio comercial de la Argentina, en materia de sector agropecuario, en materia del sector agropecuario las principales exportaciones van hacia China e India. Hemos ingresado a los BRICS que es una de las advocaciones de comercio más importantes del mundo porque representa casi el 38% del PBI del mundo. Por lo tanto, Argentina tiene asociaciones comerciales con China.

“Esa base que vos decís que es una base militar, fue enviado al Congreso y fue aprobado en el Senado de la Nación, por eso está esa base en Neuquén”, sentenció.

La polémica por Malvinas y la chicana a Cristina

En el tercer eje del debate, que fue la seguridad, volvió a ocurrir un tenso cruce entre Rossi y Villarruel referido a la soberanía de las Islas Malvinas. “En mi gestión como ministro de Defensa conduje el despliegue más importante de las Fuerzas Armadas después de la Guerra de Malvinas que fue el despliegue que se hizo de las Fuerzas Armadas en apoyo en conjunto de la sociedad argentina en un momento muy difícil que fue durante la pandemia”, relató Rossi en su intervención.

“La verdad es que hemos tenido una respuesta enorme de todo el personal militar y me siento orgulloso de haber conducido ese proceso. Otra cuestión: Malvinas. No se puede ser dubitativo en Malvinas”, dijo y apuntó contra Villarruel: “ No se puede ser admirador de Thatcher y decir: ‘le voy a preguntar a los isleños’ para ver que voy a hacer para despertar intereses ”.

Fuerte cruce entre Agustín Rossi y Victoria Villarruel por la Soberanía de las Islas Malvinas | #DebateTN #DebateA2Voceshttps://t.co/2ZyGq2hWtm pic.twitter.com/Pth0DIgEQK — TN - Todo Noticias (@todonoticias) September 21, 2023

Acto seguido, la diputada libertaria replicó con una indirecta para la vicepresidenta Cristina Kirchner. “Para nosotros, el reclamo sobre la soberanía de las islas Malvinas es un reclamo que vamos a seguir sosteniendo porque es nuestra tierra, y no lo decimos solo con un afán electoral”, explicó.

“Ahora, como a vos te gusta decirnos cómo tenemos que pensar los demás, creés que no podemos tener libertad de pensamiento. Sin embargo, tendrías que aclarárselo a tu espacio, dado que en este momento tu vicepresidente está bastante calladita la boca mientras se incendia todo el país”.

LA NACION