Agustín Rossi, sobre su candidatura: “Cristina no me condiciona”

En medio de las internas que sacuden al Frente de Todos, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, volvió a mostrarse a favor de unas PASO y sostuvo que se encuentra en pleno proceso de evaluación de su propia precandidatura. “Cristina no me condiciona”, sentenció el funcionario, a horas de realizarse el acto que la vicepresidenta encabezará en La Plata.

“Yo venía diciendo que si Alberto finalmente tomaba la decisión de no hacer uso del derecho constitucional de ser candidato a la reelección yo iba a evaluar la posibilidad de ser candidato y estoy en un proceso de evaluación”, señaló Rossi en el programa “Elijo creer”, por Radio Continental.

“Tiene que ver con el hecho de si mi candidatura genera alguna esperanza en determinados sectores de nuestro espacio político y si puede ser una experiencia colectiva. Esto me está llevando a charlas con mucha gente y dirigentes de todo el país, cuando complete todo eso seguramente tomaré una decisión”, precisó Rossi.

En otro tramo de la entrevista, Rossi negó haber hablado con Cristina Kirchner acerca de su precandidatura y desestimó cualquier tipo de definición electoral por parte de la vicepresidenta durante el acto que encabezará mañana en La Plata, donde la exmandataria presentará la Escuela Justicialista Néstor Kirchner (EJNK).

“Mañana Cristina [Kirchner] va a dar una charla magistral como lo hizo las últimas veces”, consideró Rossi. Y en relación al escenario electoral aclaró: “Si ella decide apoyar a otra candidato no me condiciona. Si mañana piensa que el candidato tiene que ser otro dirigente lo respetaré pero no me condiciona en mi decisión. Ya me pasó en la provincia de Santa Fe”.

En ese sentido, al ser consultado por un eventual respaldo de la vicepresidenta al ministro de Economía, Rossi expresó: “Si están dadas las condiciones para ser candidato no me condiciona que Cristina apoye a Massa”.

A lo largo de la entrevista, el jefe de Gabinete ahondó en la importancia de ir a una interna dentro del Frente de Todos. “Soy partidario de respetar los procesos internos, pero si la dinámica de la coalición oficialista termina generando un candidato o una fórmula que genere o concentre los deseos de la mayoría, habrá candidato de consenso. Pero si eso no sucede, tiene que haber PASO”, advirtió el jefe de Gabinete.

“Lo que yo estoy en contra absolutamente es que se quiera sintetizar en alguien que no sintetiza. Cuando se quiere forzar el consenso creo que claramente es un error porque genera desiluciones y no creo que eso sea necesario”, manifestó el funcionario.

“Si a mi me preguntan diría que a nuestro espacio le sería muy conveniente tener una PASO con código de convivencia, cuatro o cinco reglas básicas, sin golpes bajos o descalificaciones personales y con más argumentos y propuestas”, admitió Rossi.

Por último el jefe de Gabinete se refirió a la disparada de los dólares libres y habló del origen de la corrida bancaria. “La semana pasada, que fue cuando se inicia la corrida, veníamos de una semana de recuperación de divisas del Banco Central”, indicó Rossi.

“Cuando uno habla de una corrida cambiaria, claramente no parece que sea un movimiento genuino del mercado cambiario. Hay algunos, alguien o varios que estan viendo que es inevitable una devaluación brusca y buscan anticiparse”, apuntó Rossi. Y al respecto concluyó: “Es la tercera corrida que tiene el Gobierno. Esperemos que ahora podamos contenerla de la misma manera”.

