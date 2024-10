Alberto Benegas Lynch (h), sobre la ley de financiamiento universitario: “Con mucho dolor, me cayó bien el veto”

Escuchar

Alberto Benegas Lynch (h) brindó su apoyo a la decisión del presidente Javier Milei de vetar la ley de financiamiento universitario tras la marcha masiva del miércoles. “Con mucho dolor, me cayó bien el veto” , sostuvo en LN+, y sumó: “Me cayó bien porque el Presidente está ocupado y preocupado de que no haya desequilibrio fiscal”. También opinó que la gestión de Milei le produce un “un orgasmo intelectual fenomenal” y sostuvo que el sistema de reparto de las jubilaciones es un “sistema quebrado”.

El máximo exponente del liberalismo argentino, y a quien Milei considera un prócer, sostuvo que el conflicto alrededor de la educación universitaria es el “tema de estos tiempos”. En comparación con el año pasado, las transferencias a las universidades aumentaron 143,5%, es decir, un 32,1% menos que la variación que registró el Índice de Precios al Consumidor (IPC). La discusión entre el Gobierno y las casas de altos estudios se rige alrededor de una recomposición salarial al personal docente y no docente y a una actualización del presupuesto dedicado a ellas. Aunque desde el Gobierno argumentan que no hubo un desfinanciamiento, la comunidad académica, agrupaciones universitarias, gremios y diversos partidos políticos de la oposición rechazaron esa afirmación en la movilización masiva que ocurrió el miércoles y que, un día más tarde, tuvo como castigo el veto de Milei.

“Hay un embrollo tal de politización de un tema tan delicado que no me parece que yo deba meterme en esta instancia. Sí subrayo que el tema educativo es el tema de nuestro tiempo. Todo ocurre no solo en la Argentina, en el mundo, según lo que nos pase de la ceja para arriba”, explicó.

Vista desde el drone de LA NACION de la marcha universitaria en el Congreso de la Nación Ricardo Pristupluk

Al ser consultado sobre el veto, Benegas Lynch (h) aprobó la medida: “Con gran dolor, me cayó bien, porque el Presidente está ocupado y preocupado de que no haya desequilibrio fiscal. El punto medular no es el déficit fiscal, sino el gasto público. El 47% del gasto sobre producto se ha reducido un 17%, que es un logro muy importante”.

Allí sugirió una medida para solventar a las universidades. “Yo veo que hay mucha gente de buena voluntad que quiere hacer distintas cosas. Yo sugiero que se cree el fondo nacional privado y que la gente que dice que hay que ayudar al otro ponga sus fondos , porque si no, lo ponen al Presidente en una situación de decir: ¿De dónde diablos saco los fondos para esto?”, señaló.

El 9 de octubre, el oficialismo tendrá que enfrentar el desafío de ratificar el veto presidencial en la sesión especial que se llevará a cabo en la Cámara de Diputados. Los bloques de la oposición dura y dialoguista, como Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y Encuentro Federal, ya adelantaron que insistirán con la ley y rechazarán el veto.

Benegas Lynch (h) dio su perspectiva de la gestión libertaria y sostuvo que le produce “un orgasmo intelectual fenomenal” . “Hace 80 años que no escuchábamos un lenguaje como el que escuchamos ahora en las metas extraordinarias que ha puesto de manifiesto el Presidente. Especialmente en la escalinata del Congreso cuando asumió al mejor estilo estadounidense, en Davos, cuando recibió el premio Juan de Mariana en Madrid y en las Naciones Unidas”, comentó.

Jubilaciones y eliminación del Banco Central

El economista también habló de las jubilaciones, un tema polémico que también enfrentó al Gobierno y la oposición luego de que Milei vetara la ley que brindaba aumentos a los haberes. “Es un tema delicado porque absorbe una parte sustancial del gasto público. Yo creo que no se necesita ser un actuario ni experto en finanzas para darse cuenta que el sistema de reparto que tenemos es un sistema quebrado desde el momento uno. No debería seguirse con parches, estirar la edad jubilatoria, del 82% móvil, son todas anécdotas irrelevantes. Hay que cambiar el sistema”, expresó.

Además, halagó el proyecto del mandatario de, a la larga, eliminar el Banco Central: “En mi primer libro, hace más de medio siglo, yo insistía con la eliminación del Banco Central. Porque, por más que los banqueros centrales sean muy competentes y honestos, solo están embretados en tres posibilidades: a qué tasa emitir, contraer o dejar igual la masa monetaria. Y cualquiera de las tres variantes está alterando los precios relativos”, evaluó.

