Javier Milei y sus medidas, en vivo: la explicación de Adorni de su declaración jurada y el respaldo de Milei
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Villarruel reaccionó con dureza a la declaración de Adorni: “Me parece una vergüenza”
La vicepresidenta Victoria Villarruel cuestionó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, después de sus afirmaciones sobre su declaración jurada en una entrevista con José Del Rio en LN+. La funcionaria definió como una “vergüenza” su accionar y sus explicaciones e ironizó sobre los dichos del exvocero: “Que tengas una cascada de éxitos y te encuentres pronto un pendrive mágico“.
Minutos después de la entrevista, un usuario llamado Gero indicó en sus redes sociales que este miércoles era su cumpleaños. “Lo único que me faltaría para culminar este día tan lindo es que la vicepresidente me desee una cascada de éxitos para esta nueva etapa de mi vida”, escribió. En ese sentido, Villarruel respondió y le deseó feliz cumpleaños al usuario y una “cascada de éxitos”, en referencia a la que se descubrió que Manuel Adorni construyó en el marco de la remodelación de la casa situada en el country Indio Cua.
La Secretaría de Transporte se reúne este jueves con las cámaras empresarias para discutir subsidios y tarifas
La Secretaría de Transporte, que conduce Mariano Plencovich, se reunirá este jueves a las 11 con las cámaras de transporte de jurisdicción nacional, en la continuidad de una serie de encuentros que vienen llevándose a cabo cada 15 días para discutir cuestiones del sector como subsidios y tarifas, según pudo saber LA NACION de fuentes oficiales.
En la antesala de esa cita, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el gremio de los choferes de colectivos, envió una carta el martes último a ese organismo para solicitar un aumento salarial en el sector, lo que podría complejizar la negociación en ese ámbito.
Máximo Kirchner cuestionó las condiciones de la prisión domiciliaria de su madre: “Están jugando con cosas que no tienen repuesto”
Máximo Kirchner habló este miércoles por la noche sobre la condena que cumple hace un año la expresidenta Cristina Kirchner en prisión domiciliaria y afirmó: “Están jugando con cosas que no tienen repuesto y no imaginan después la magnitud de las respuestas populares”. Además, se refirió al caso de presunto incremento patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y sostuvo que “gobierna la antipolítica”.
Respecto a las condiciones de detención en las que se encuentra Cristina Kirchner, el diputado nacional indicó, en una entrevista en C5N, que un informe del Consejo de la Magistratura señala que “narcotraficantes y genocidas tienen mucho más espacio de visitas que la expresidenta votada dos veces por el pueblo argentino” y lo adjudicó a un intento de humillarla y a una situación de “abuso de poder” del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti.
Del “dinero que nos encontramos con mi hermano”, a la posibilidad de renunciar: las principales frases de Adorni
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó este miércoles en diálogo con LN+ que presentó la rectificación de sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción.
En el programa Mesa Chica, con José Del Rio, el funcionario, investigado por enriquecimiento ilícito, admitió que junto a su esposa, Bettina Angeletti, ahorraron en negro y que ocultaron ingresos por medio millón de dólares.
Nació el hijo varón de Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin
El legislador porteño Horacio Rodríguez Larreta y su esposa, Milagros Maylin, fueron padres de Justo, su primer hijo en común, según pudo saber LA NACION. El bebé nació este miércoles y se convirtió en el tercer hijo del exjefe de Gobierno porteño, que ya era padre de Paloma, nacida en 2002, y Serena, en 2016, fruto de su relación con la organizadora de eventos Bárbara Diez. Para la pareja, se trata además del primer varón de la familia.
La llegada del bebé se produce más de un año y medio después del casamiento de Rodríguez Larreta y Maylin, celebrado en noviembre de 2024. La pareja había oficializado públicamente su relación en 2022, cuando el entonces jefe de Gobierno porteño confirmó el vínculo durante una entrevista y aseguró que estaba “muy feliz”.
La tregua de Milei con las universidades: un acuerdo que trajo alivio en el Gobierno después de un largo conflicto
Mientras intenta salir del agujero en el que se metió con el caso de Manuel Adorni y despejar el clima de internas que atraviesa al Gabinete, el Gobierno logró este miércoles aplacar la disputa con las universidades por el ajuste presupuestario, un frente de conflicto que se abrió hace más de dos años y que le provocó un costo político excesivamente alto a Javier Milei.
El acuerdo que firmó la cartera de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, con los rectores y representantes gremiales de las casas de estudios trajo cierto alivio en la Casa Rosada. Por un lado, Milei ensayó un giro pragmático: dejó de lado su discurso intransigente en materia fiscal y abrió la billetera para descomprimir la presión callejera en un momento complicado de su gestión.
Milei compartió un mensaje que respalda a Adorni: “Quedó claro que no robó”
Javier Milei reposteó una publicación en X de Santiago Oría. “Listo, explicó todo perfecto y completo Adorni. Quedó claro que no robó y que el periodismo mintió alevosamente”, escribió el director de realización audiovisual. El Presidente lo compartió en redes.
Esto se dio luego de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmara, en diálogo con LN+, que presentó su declaración jurada. “Ahorramos en negro, como todos los argentinos”, agregó en referencia a las decisiones financieras familiares realizadas junto a su esposa Bettina Angeletti.
Manuel Adorni admitió que ocultó ingresos en sus declaraciones juradas por al menos US$500.000
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó este miércoles en diálogo con LN+ que presentó su declaración jurada. En el programa Mesa Chica, con José Del Rio, el funcionario, investigado por enriquecimiento ilícito, admitió que junto a su esposa, Bettina Angeletti, “ahorramos en negro, como todos los argentinos”.
“¿Y por qué no lo declararon?“, preguntó Del Rio. ”No lo declaramos porque la manera de escaparse de la vieja política era tener un ahorro en negro. Nunca se me hubiese ocurrido ahorrar en blanco en aquellos años", respondió.
Seguí leyendo
Cruce de alta tensión. Jorge Macri contra Axel Kicillof: “Trapitos del conurbano jodiendo en la ciudad”
"El desafío no es permanecer en el confort". Javier Milei participó de un homenaje al Rebe de Lubavitch en el Palacio Libertad
El apoyo del gobierno de Javier Milei a Bolivia en medio de la crisis que atraviesa el país vecino
- 1
Coimas en la Andis: Diego Spagnuolo busca frenar el peritaje de los audios y se niega a facilitar una muestra de su voz
- 2
Tras la maniobra de Adorni, la oposición eleva las críticas y pide excluir a los funcionarios de la ley de Inocencia Fiscal
- 3
El expiloto presidencial de Néstor Kirchner confirmó que trasladó a uno de sus secretarios con valijas cerradas por candados a Santa Cruz
- 4
Rolex, Hermès y caballos: los lujos no declarados del extitular de Arsat y su familia