Javier Milei saludó a Patricia Bullrich por su cumpleaños: “Mi eterno agradecimiento”

El presidente Javier Milei saludó a la senadora Patricia Bullrich por su cumpleaños número 70 que se celebra este jueves. “Feliz cumpleaños Patricia Bullrich y mi eterno agradecimiento por decidir ser parte del resurgimiento que hará a la Argentina grande nuevamente. ¡¡¡Viva la libertad, carajo!!!“, escribió el primer mandatario en su cuenta de X.

El posteo de Milei X

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