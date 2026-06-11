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Javier Milei saludó a Patricia Bullrich por su cumpleaños: “Mi eterno agradecimiento”

El Presidente publicó una imagen editada con inteligencia artificial de la senadora y exministra de Seguridad

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Patricia Bullrich junto al Presidente Javier Milei
Patricia Bullrich junto al Presidente Javier Milei@PatoBullrich

El presidente Javier Milei saludó a la senadora Patricia Bullrich por su cumpleaños número 70 que se celebra este jueves. “Feliz cumpleaños Patricia Bullrich y mi eterno agradecimiento por decidir ser parte del resurgimiento que hará a la Argentina grande nuevamente. ¡¡¡Viva la libertad, carajo!!!“, escribió el primer mandatario en su cuenta de X.

El posteo de Milei
El posteo de MileiX

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