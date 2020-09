El Presidente criticó a la oposición de Juntos por el Cambio por su actitud en medio de la pandemia Crédito: Captura

El presidente Alberto Fernández apuntó anoche nuevamente contra el gobierno de Mauricio Macri por haber dejado "el barco lleno de agujeros" y le pidió a la oposición "un poco de prudencia después del desastre que dejaron".

En una entrevista de casi una hora con El Destape Radio, cerca de la medianoche, Fernández habló sobre el recorrido histórico del peronismo y sus desafíos actuales. "Soy parte de un proyecto que representa a millones de argentinos, a los que nos duele el otro. Somos los que la seguimos remando aún en pandemia, los que no salimos a las calles para no contagiarnos y no contagiar a los otros", remarcó.

Y, tras una semana de alta tensión con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, Fernández apuntó contra la gestión de Macri: "Tenemos que estar más unidos que nunca. Nos dejaron el barco lleno de agujeros; nos entraba agua por todos lados y fuimos emparchando".

"Con mucho respeto por el macrismo, que es la oposición, aunque ahora parece que nadie es macrista, pido un poco de prudencia, tener prudencia después del desastre que dejaron", dijo el Presidente sobre Juntos por el Cambio, dividido entre figuras más conciliadoras, como Larreta y María Eugenia Vidal, y el ala más dura, encabezada por Patricia Bullrich.

Definiciones sobre peronismo

A diferencia de cuando la canciller de Alemania, Angela Merkel, le consultó por el peronismo y Fernández resumió "no somos los populistas que muchos creen", en la entrevista radial de anoche el mandatario se explayó un poco más sobre el espacio político al que pertenece.

"Yo creo que el peronismo es la Argentina misma, eso es lo que le cuesta entender a todos", dijo el Presidente sobre el partido político que más veces gobernó en el país. Y siguió: "Es un enorme movimiento social que emerge al darle lugar a un espacio muy grande que son los que trabajan. De repente apareció alguien que nos hizo diferentes, empoderó a toda una parte de la sociedad, ninguna sociedad latinoamericana vivió ese proceso, solo la Argentina".

Además se refirió a los derechos consagrados en distintos gobiernos peronistas y destacó el primer mandato de su actual vicepresidenta, Cristina Kirchner, en el que Fernández fue jefe de gabinete hasta 2008: "El primer gobierno de Cristina fue el gobierno más progresista: es el gobierno de la asignación universal por hijos, del matrimonio igualitario, de la muerte digna, voto joven. Yo creo que eso que termina haciendo el peronismo es una mejor sociedad porque cobra derechos".

