Paro general del 9 de mayo, en vivo: cómo funcionará el transporte desde esta medianoche

Escuchar

📌18.57 | El reclamo de la CGT

El principal reclamo que hará la CGT durante la huelga general es por la Ley Bases, la iniciativa del gobierno de Javier Milei que ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados. Según argumenta la central obrera, esta incluye algunas modificaciones que afectará a los trabajadores, como la reforma laboral o los cambios al impuesto de Ganancias. También expresan su negativa frente a lo que consideran “un ajuste brutal” implementado por el Gobierno.

Conferencia de prensa de la CGT por el Día del Trabajador. Pablo Moyano; Juan José Daer; Carlos Acuña Ricardo Pristupluk

“El impacto que genera el ajuste de precios y tarifas que se viene dando con la única intención de achicar los salarios, solo nos lleva a un proceso recesivo inaceptable. Por ese motivo tomamos la decisión de convocar a un paro de 24 horas el 9 de mayo”, supo decir Héctor Daer, uno de los integrantes del triunvirato de la central obrera, en referencia a la convocatoria del jueves.

20.35 | “Es un disparate”: el campo criticó el paro

Por Mariana Reinke

La Sociedad Rural Argentina (SRA) rechazó el segundo paro general que realizará mañana la CGT. Para el presidente de la entidad, Nicolás Pino, esta medida de fuerza por parte de los sindicatos es “inoportuna, a destiempo, no es el momento de lo que la Argentina necesita para salir adelante”.

“Se tiene que ir por otro lado. Las soluciones van en base a los diálogos y los consensos y no de manera arbitraria, ni llevándose a nadie por delante. Esto es anacrónico para el momento que vive la Argentina. Y parece mentira que ahora la CGT, una entidad más que importante en el país y estuvo muda durante cuatro años y directamente no apareció nunca, de golpe le hace dos paros generales a un nuevo presidente [Javier Milei] con solo 100 días de mandato. Es un disparate”, enfatizó a LA NACION.

En cuanto a la participación de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) en el paro y el rechazo de este sindicato a la reforma laboral, Pino dijo que, en realidad, el proyecto del Gobierno busca “emprolijar las leyes laborales, no en beneficio del patrón, sino en cuidar al trabajador”.

Leé la nota completa aquí

19.55 | El Gobierno minimiza anticipadamente el paro de la CGT

Por Cecilia Devanna

“El paro me importa un pito”. La frase cuentan cerca del presidente que salió de boca del propio Javier Milei y que representa lo que el Gobierno evalúa respecto de lo que sucederá con el segundo paro general de la CGT: que la huelga mostrará, una vez más, que los sindicalistas “están del lado incorrecto, del lado equivocado” al parar el país. “Nada más que eso”, dicen. Fiel a su estilo, Milei estará este jueves en Casa Rosada, desde donde mantendrá una agenda activa desde el mediodía cuando se prevé su arribo, tras unas primeras horas de trabajo en Olivos.

En el Gobierno no hay dudas de que, dado el momento económico y social que atraviesa la Argentina, “no hay margen” para un cese total de actividades. En esa línea creen, al igual que en enero pasado frente al primer paro: que se trata de un acción “política y no por los trabajadores”. Al tiempo que creen que la adhesión del transporte dará una foto más impactante a los gremios, pero generará aún más malestar en la gente que “queriendo ir a cumplir con sus obligaciones no podrá hacerlo”.

En Balcarce 50 tampoco hay dudas de que la polarización que generan los gremios, que en cuatro años de gestión de Alberto Fernández mantuvieron total silencio a pesar de la pérdida del salario frente a la inflación, y por ende creen que terminará siendo conveniente para el Gobierno.

Leé la nota completa aquí

19.25 | “Yo no paro”: el mensaje de Milei en la previa de la huelga

18.30 | La advertencia del Gobierno

En la previa del paro general que la CGT encabezará mañana, el Gobierno confirmó este miércoles que descontará el día a los estatales que no se presenten a trabajar, entre duras críticas a la la central obrera. El encargado de dar la notificación fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien aseguró que los que alientan la medida de fuerza quieren “seguir con un camino de servidumbre” y que son “fundamentalistas del atraso”. Asimismo, lanzó una advertencia, a menos de 24 horas de iniciarse la protesta.

07/05/2024 Manuel Adorni, portavoz de la Presidencia de Argentina POLITICA SUDAMÉRICA INTERNACIONAL ARGENTINA PRESIDENCIA DE ARGENTINA PRESIDENCIA DE ARGENTINA - PRESIDENCIA DE ARGENTINA

“Se les descontará a los estatales que paren; quien no cumple con su actividad, no cobra”, sentenció hoy Adorni, en su tradicional conferencia de prensa.

18.00 | Qué gremios adhieren al paro de la CGT

El cese de actividades para distintas ramas de la economía nacional afecta directamente al servicio de trenes, subtes y colectivos desde las cero horas del jueves 9 de mayo y se extiende durante toda la jornada, hasta las cero horas del viernes.

A continuación, estos son los principales gremios que anunciaron que se sumarán al paro general de la CGT:

Transporte

Unión Tranviarios Automotor- UTA

Metrodelegados (trabajadores del subte)

Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT)

La Fraternidad (trabajadores de trenes)

Unión Ferroviaria

Unión General de Asociaciones Sindicales de Trabajadores del Transporte (Ugatt)

Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio (afecta a las principales estaciones de servicios de la ciudad y la provincia de Buenos Aires)

Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA)

Asociación del Personal Aeronáutico (APA)

Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA)

Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa)

Trabajadores estatales

Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)

Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN)

Asociación del Personal Legislativo (APL)

Comercio

Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys)

Educación

Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (Suteba)

Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera)

Asociación Docente Ademys

Bancos

Asociación Bancaria

Gastronomía

Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra)

Cines, teatros y clubes

Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público

Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles

Salud

Asociación de los Trabajadores de Sanidad Argentina (ATSA)

Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad de Argentina (Fatsa)

Actividad portuaria

Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina

La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines

Transporte de carga

Camioneros

LA NACION