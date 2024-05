El Gobierno minimiza anticipadamente el paro de la CGT, más allá del nivel de adhesión que consiga

Escuchar

“El paro me importa un pito”. La frase cuentan cerca del presidente que salió de boca del propio Javier Milei y que representa lo que el Gobierno evalúa respecto de lo que sucederá con el segundo paro general de la CGT: que la huelga mostrará, una vez más, que los sindicalistas “están del lado incorrecto, del lado equivocado” al parar el país. “Nada más que eso”, dicen. Fiel a su estilo, Milei estará este jueves en Casa Rosada, desde donde mantendrá una agenda activa desde el mediodía cuando se prevé su arribo, tras unas primeras horas de trabajo en Olivos.

En el Gobierno no hay dudas de que, dado el momento económico y social que atraviesa la Argentina, “no hay margen” para un cese total de actividades. En esa línea creen, al igual que en enero pasado frente al primer paro: que se trata de un acción “política y no por los trabajadores”. Al tiempo que creen que la adhesión del transporte dará una foto más impactante a los gremios, pero generará aún más malestar en la gente que “queriendo ir a cumplir con sus obligaciones no podrá hacerlo”.

En Balcarce 50 tampoco hay dudas de que la polarización que generan los gremios, que en cuatro años de gestión de Alberto Fernández mantuvieron total silencio a pesar de la pérdida del salario frente a la inflación, y por ende creen que terminará siendo conveniente para el Gobierno. “Volverán a dejar en claro quiénes quieren que el país salga adelante y los que sólo buscan pararlo o extorsionar. Y la gente está cansada de ellos”, dijeron a este diario fuentes del espacio. “La gente en general no apoya el paro y por eso tuvieron que sumar a transportes, para que la fotografía de lo que pase sea más fuerte. La mayoría de las personas, aún las que más están sintiendo el ajuste entienden que el sacrificio es para mejor y no quieren parar. Están cansadas de las extorsiones”, completaban.

Reunión del Gobierno con la CGT

El paro de este jueves es el segundo de la CGT desde que comenzó la administración libertaria, 151 días atrás . El primero, concretado el 24 de enero, fue a solo 44 días de que Milei llegó a Casa Rosada y batió un récord para la central obrera que hasta entonces el paro más rápido a un gobierno fue en el de Fernando de la Rúa.

A diferencia del primero, este segundo paro se anunció apenas un puñado de horas después de que el Gobierno recibiera oficialmente por primera vez a la cúpula de la CGT y buena parte de su consejo directivo, en una reunión de la que participaron el ministro del Interior, Guillermo Francos; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero. Promediaba abril y la Ley Bases, con reforma laboral “light” incluida, se encaminaba a su nuevo ingreso al Congreso cuando se los invitó.

El origen de la convocatoria a los líderes gremiales, entre los que sobresalieron los nombres de Héctor Daer, Hugo Moyano, José Luis Lingeri, Gerardo Martínez, y Carlos Acuña, según reconstruyó entonces este diario, se fue charlando en diferentes momentos en el grupo de extrema confianza que rodea al líder libertario: su hermana y secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y el estratégico Caputo, junto a Posse y Francos, que fue quien se encargó de dar forma al encuentro. A casi cuatro meses de Gobierno, en la Casa Rosada habían entendido que la relación con los gremios no tenía por qué ser conflictiva, según explicaban, y apuntaban, como siguen haciéndolo, a construir una relación duradera y de “confianza” en la que se muestran perfectamente conscientes de que “naturalmente” será una relación con diferencias y tensiones.

El paro de este jueves se enmarca en estas últimas, pero en las filas oficialistas no lo consideran un elemento de ruptura, ni mucho menos. “Es legítimo y es también parte de su juego puertas adentro para con sus bases. Quizá en un momento de ajuste ellos no pueden hacer públicamente como que no hacen nada”, evaluó uno de los consultados, racionalizando la situación. Otro fue más allá con su evaluación y consideró: “En un momento de extrema debilidad y desorden de la oposición, es su momento de fijar bandera y desmarcarse del resto”.

