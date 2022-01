Alberto Fernández celebró que en diciembre hubo menos inflación que en el mismo mes de 2020

Desde la quinta de Olivos, el presidente Alberto Fernández encabezó esta tarde la firma de la nueva etapa del programa Precios Cuidados y celebró que en diciembre de 2021 hubo menos inflación que en el mismo mes de 2020. Sin embargo, el acumulado anual de este año fue de 50,9% ; mientras que el de 2020 fue de 36,1%.

El Presidente, tras agradecer el apoyo del empresariado para acordar la medida que contempla una canasta de 1321 productos de consumo masivo, tomó el brazo del ministro de Economía, Martín Guzmán, y dijo: “Disfrutemos de que espero que empecemos hoy un camino... Bueno, ya tuvimos un mes de diciembre con una inflación más baja que en diciembre del año anterior. Esperemos que esta senda descendente de la inflación se sostenga y eso depende de todos”.

Así, a los empresarios les pidió: “Basta de pelearnos. Ya nos peleamos mucho tiempo, basta de discutir. Está claro que tenemos intereses distintos, pero, en algún punto, los intereses tienen que ser concurrentes. En algún momento tenemos que ganar todos”.

Alberto Fernández habló sobre la inflación

Sobre la inflación, que en diciembre de 2020 había sido del 4% y este año, del 3,8%, sostuvo: “Para el problema de la inflación necesitamos de todos. No es un problema que podamos resolverlo nosotros a los golpes en los comercios, ni es un problema que lo puedan resolver ustedes si no nos ponemos todos medianamente de acuerdo, ustedes individualmente”.

Además, se refirió al apagón masivo y a las altas temperaturas que está sufriendo el país. “Hoy tuvimos una jornada difícil porque esta ola de calor... Ya no sé qué más nos va a pasar en la Argentina”, ironizó Fernández.

Y continuó: “Porque además tuvimos una ola de calor que no se repetía hacía no sé cuántos años y tuvimos que pedirles a muchos empresarios que por favor hoy moderen la producción, porque preferíamos que los hogares no sufran aunque paremos un poco la producción. Y nos acompañaron, quiero darles las gracias”.

Por otro lado, planteó que no fue sencillo estar en sintonía con el sector industrial. “Ponerse de acuerdo entre los que pensamos igual es una cosa muy simple; ponerse de acuerdo entre los que no pensamos necesariamente igual es algo que suele ser muy difícil y es gratificante. Porque hay contradicciones de intereses, de pensamientos, en los objetivos buscados. Entonces es mucho más virtuoso el acuerdo que se alcanza”, reconoció.

En el mismo sentido, el Presidente le agradeció a Gustavo Beliz por su labor y recordó: “Hemos sacado un sinfín de normas en el Consejo Económico y Social donde pudimos sentarnos sectores que llegaron estando en pugna y se fueron estando de acuerdo. Creo que la Argentina necesita, hoy más que nunca, ponerse de acuerdo. Porque estamos terminando un tiempo muy difícil. Tenemos un horizonte un poco bastante más claro, tenemos la voluntad de alcanzar ese horizonte porque la Argentina necesita crecer y desarrollarse”.

“Para que esa igualdad se logre y para que el que vive de un sueldo pueda hacer rendir bien su sueldo, la lucha contra la inflación es un tema central. Y la inflación en la Argentina, ya no lo decimos Martín y yo, sino que lo dicen los organismos internacionales de crédito. En la Argentina no tiene una sola causa. La inflación no es el resultado de la emisión monetaria sino de muchas cosas que concurren en ese proceso inflacionario. Aspectos que van desde lo psicológico hasta lo monetario”.

Durante este 2022, el programa coordinado por la secretaría de Comercio Interior duplicará la cantidad de productos acordados. Además, incluye varios tipos de artículos de almacén, limpieza, perfumería, librería, cuidado e higiene personal, para bebés, para mascotas, frescos, como lácteos, fiambres, pastas, tapas de empanadas y de tartas, congelados y bebidas, entre otros. Los productos son elaborados por más de 120 empresas y podrán comprarse en supermercados mayoristas y minoristas de todo el país.

Del encuentro también participaron los ministros de Economía, Martín Guzmán; y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, y representantes de las compañías que firmaron el acuerdo.