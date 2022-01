Ola de calor: las críticas de la oposición, el peculiar tuit de Mauricio Macri y la respuesta de Alberto Fernández

Dirigentes políticos de la oposición al Gobierno de Alberto Fernández utilizaron sus cuentas de la red social Twitter para criticar los cortes de luz que se produjeron este martes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a raíz de la ola de calor, y que dejaron a unos 700.000 usuarios sin servicio. La encrucijada la encabezó el expresidente Mauricio Macri, quien publicó una imagen negra con el texto “retuit” e inmediatamente recibió centenares de respuestas y retweets.

Alberto Fernández le respondió indirectamente a su antecesor con un retweet a una publicación de su portavoz, Gabriel Cerrutti, quien rememoró el apagón del Día del Padre de 2019: “Casi todo el día millones de argentinos sin luz. Mientras los ciudadanos pagaban el 3000 por ciento de aumento en las tarifas que usted había decretado. Todavía esperamos explicaciones”.

Una de las primeras en manifestarse fue la diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires y exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quien hizo hincapié en la falta de inversión: “Estamos viviendo las consecuencias de los parches y de la improvisación del kirchnerismo que al final lo terminamos pagando todos los argentinos. Cuando no se fomenta la inversión y se pretende barrer los problemas debajo de la alfombra, pasan estas cosas. Hoy estamos, otra vez, frente a cortes de luz que se hacen cada vez más frecuentes y duran más tiempo”.

Fernando Iglesias, diputado nacional por la Coalición Cívica, cerró su mensaje en Twitter con un sarcástico “¡Viva Perón!”. Antes se lamentó no poder participar en LN+ porque “se cortó la luz, no anda la computadora y el teléfono solo logra contactarse por 3G”. “Como no puedo trabajar me voy a andar en bicicleta. Volvamos a la tracción a sangre, que es más ecológica”, ironizó.

“Sin luz. Sin crédito. Sin reservas. Sin vergüenza”, lanzó el economista ligado a la Unión Cívica Radical y exministro de Economía de la Nación durante la presidencia de Macri Alfonso Prat Gay. Y comparó la situación a lo que ocurrió años atrás, previo al desembarco del ingeniero en Casa Rosada: “Igualito que en 2014-15: lo único que no podemos hacer es sorprendernos”.

Ricardo López Murphy, diputado nacional de Juntos Por el Cambio por la Ciudad de Buenos Aires, no se quedó atrás y también usó la red social del pajarito para hablar de los corte de luz y criticar al oficialismo: “Otra vez miles de argentinos sin luz. Congelar tarifas y hacer populismo con los servicios no es gratis. Lo que no se paga, no funciona”.