Alberto Fernández: “Comer y respirar no deben convertirse en un riesgo”

El presidente Alberto Fernández anunció hoy la promulgación de la Ley 27.621 de Educación Ambiental (EAI) y aseguró que “cada acto de desatención al medioambiente” es un poco más “de daño que nos infringimos”.

Fernández, en un acto que encabezó en la Residencia de Olivos junto a los ministros de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, y de Educación, Nicolás Trotta, explicó que la cuestión ambiental “es un problema del presente, más que del futuro”.

Así dijo que a través de la ley se enseñará en los colegios sobre el cuidado del medio ambiente para que “se haga cotidiano entender” la importancia de que “comer y respirar no deben convertirse en un riesgo” por lo que consideró: “Eso debemos hacerlo antes que nada con la educación, estamos dando un paso importante para el presente”.

Fernández dijo que ese presente hay que “construirlo ya” y explicó que hay que cambiar la lógica del desarrollo industrial actual. “A mí de chico no me enseñaban sobre medio ambiente, me enseñaban a ser más productivo”, comentó.

“Hay que entender el desarrollo de otro modo, el desarrollo industrial no permite cualquier cosa, exige un crecimiento igualitario y uno que no contamine, que no haga menos vivible el lugar donde estamos, exige que podamos alcanzar el objetivo de vivir cómodamente preservando el lugar donde vivimos”, explicó.

De acuerdo a lo que se explicó en la presentación, La ley apuesta a la formación ciudadana y a la toma conciencia del cuidado del planeta con el objetivo de garantizar la educación ambiental para todos los sectores y edades de la sociedad y en todos los ámbitos, tanto del sistema educativo de educación formal, no formal e informal.

La ley surgió de una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo y como un trabajo conjunto del Ministerio de Ambiente, Educación y Desarrollo sostenible y en consenso con las provincias a través del Consejo de Medio Ambiente.

En el acto se encontraban también Macarena Sánchez, la directora ejecutiva del Instituto Nacional de las Juventudes; Malvina Luera, integrante de la Federación Nacional Campesina; y Ornela Paz, representante del grupo de mujeres de reservas campesinas de Ojo de Agua, Santiago del Estero.

LA NACION