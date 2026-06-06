La Academia Nacional de Periodismo denunció un “clima de hostigamiento” contra la prensa y responsabilizó a Javier Milei

La Academia Nacional de Periodismo volvió a cuestionar los ataques del presidente Javier Milei a la prensa y aseguró que se vive un “clima de hostigamiento y de groseras descalificaciones” contra los trabajadores de este rubro. La entidad advirtió sobre los riesgos de este tipo de actitudes para la integridad de los periodistas y apuntó contra el silencio de otros actores del sistema político.

“Permanentemente se acusa al periodismo de actos corruptos, de responder a imprecisos intereses y de ser un simple vocero de personas o sectores que tampoco se nombran”, dijo la entidad en un comunicado por la celebración del Día del Periodista. “La voz más importante en esa campaña de invariables agravios es la del Presidente de la Nación, quien cree, al parecer, que enfrentándose al periodismo obtendrá réditos políticos”, expresó la institución.

En la Academia Nacional de Periodismo advierten que ese accionar presidencial -que se extendió a otros funcionarios de su gabinete-, sumado al eslogan oficial “no odiamos lo suficiente a los periodistas”, afecta tanto la seguridad personal de los propios trabajadores de prensa como a la libertad de expresión, uno de los pilares de la república.

“Los profesionales cuya vocación consiste en mantener informada a la sociedad no caminan por el espacio público con custodia policial, como sí ocurre con los funcionarios. Hacemos responsable, por lo tanto, al gobierno del presidente Javier Milei de cualquier acto de violencia que afecte a los periodistas”, afirmó la entidad que preside el periodista Joaquín Morales Solá.

La Academia Nacional de Periodismo apuntó contra Javier Milei por los reiterados ataques a la prensa Kena Betancur - FR172124 AP

Si bien no se trata de un fenómeno nuevo, los embates a la prensa se multiplicaron en el último año. Según un reporte del Foro Argentino de Periodismo (Fopea), en 2025 se registraron 278 casos de ataques contra periodistas. Se trata de una cifra récord desde que el organismo empezó a relevar esta problemática, en 2008.

Del total de agravios, 119 son atribuibles al líder de La Libertad Avanza (LLA). El Presidente suele referirse a los periodistas como “basuras”, “miserables”, “inmundicias”, entre otras descalificaciones que denotan desprecio. Las embestidas de Milei contra la prensa, de todos modos, exceden el plano verbal.

En las últimas semanas, intentó retirar del Senado el pliego de la jueza María Verónica Michelli por sus vínculos con un periodista de LA NACION que investigó el caso $LIBRA y el aumento patrimonial de Manuel Adorni. La letrada -cuyo pliego se terminó aprobando este viernes en una desordenada sesión en el Senado- es cuñada de Hugo Alconada Mon.

El Senado aprobó el pliego de la jueza María Verónica Michelli, pese a la resistencia de Javier Milei por sus vínculos con un periodista Comunicación Senado

En este contexto, el comunicado de la Academia Nacional de Periodismo advierte que, además de los riesgos a la seguridad personal de los hombres y mujeres de prensa, este tipo de ataques pueden conducir a la autocensura de muchos profesionales con el fin de preservarse. Por este motivo, la entidad pidió a la Justicia que no convalide acciones que pudieran llevar a este desenlace.

“El temor a ser víctimas de insoportables ofensas, de la reacción violenta de los fanáticos y hasta de ser denunciados sin fundamentos ante la Justicia fueron siempre las razones de la autocensura. Aunque la mayoría del periodismo independiente no olvidará nunca sus obligaciones, confiamos también en el sano discernimiento de los jueces de la República para poner orden en una relación tan asimétrica, como lo es la del poder que gobierna y la prensa”, continuó la institución.

Hace unos días, el exjuez de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda, quien fue premiado con la Pluma de Honor por la Academia Nacional de Periodismo, apuntó contra los discursos que socavan la libertad de expresión y terminan “horadando por dentro la democracia”.

Sus definiciones llegaron apenas un día después de que el juez Carlos Mahiques -integrante de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal y padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques- pidiera sancionar a fuentes judiciales que hablaran con periodistas. En su escrito, el letrado había amenazado con denuncias penales contra los comunicadores.

El juez Carlos Mahiques pidió que se sancionara a las fuentes judiciales que hablaran con periodistas Soledad Aznarez

Silencio de los partidos políticos

Además del rol de la Justicia, la Academia Nacional de Periodismo destacó el papel que tiennen los dirigentes de la oposición y apuntó contra el “estrepitoso silencio” de algunos partidos políticos frente a los atropellos del Presidente a la prensa.

“Nos sorprende la indiferencia de dirigentes políticos que, en otros momentos, igualmente difíciles para la prensa, se colocaron a la vanguardia de la defensa de todas las libertades y garantías constitucionales”, sostuvo la institución.

“No existen agresiones malas y buenas contra la prensa según el partido que las cometa”, se expresó en la declaración.