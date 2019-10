Fernández habló tras el debate y desmintió los rumores de un distanciamiento con Cristina Fuente: Archivo - Crédito: Marcelo Manera / LA NACION

21 de octubre de 2019 • 12:07

El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, se mostró molesto ante las reiteradas consultas sobre su compañera de fórmula y aseguró que Cristina Kirchner no estuvo presente en el debate porque estaba en Río Gallegos junto a su familia en el marco de los festejos por el Día de la Madre.

"Cristina está en Río Gallegos porque ayer fue el día de la madre. No sé si se enteraron", dijo el ex Jefe de Gabinete kirchnerista y criticó a los medios: "Dejen de sembrar cosas que no existen".

Las repuestas de Alberto Fernández sobre la ausencia de CFK en la campaña - Fuente: A 24 01:44

Sobre la falta de presencia de Cristina en los actos de campaña, Fernández mencionó el encuentro con la ex mandataria en la Pampa y respondió: "La semana pasada hicimos un acto con Cristina. ¿Dónde no está en la campaña?". En esa línea, agregó: "Cristina estuvo haciendo campaña, estuvo conmigo en La Pampa. ¿Cómo que no está Cristina si se la pasa haciendo actos en todos lados?".

Además, mencionó que ambos dirigentes mantienen una conversación fluida por teléfono. Las consultas no frenaron y Fernández se enojó con un periodista que le consultó sobre la posibilidad de un rol más activo de la ex presidenta de cara a las elecciones del domingo. El candidato opositor "lo mandó a trabajar" y se rió de la pregunta.

"Andá a trabajar de periodista, gracias", lanzó el candidato antes de subirse al auto.