Murió Darío Lopérfido, exministro de Cultura y exdirector del Teatro Colón

En las últimas horas murió a los 61 años Darío Lopérfido, exsecretario de Cultura y Medios de Comunicación de la Nación durante la presidencia de Fernando de la Rúa (1999-2001) y exministro de Cultura de la ciudad de Buenos Aires por seis meses durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.

Además, ocupó el cargo de director general y artístico del Teatro Colón entre febrero y diciembre del 2015. Vivió en Berlín, Madrid y Nueva York, además de Buenos Aires.

Lopérfido fue diagnosticado en julio del 2024 con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa neuromuscular. Sin embargo, a pesar del deterioro en su salud, su actividad intelectual no cesó. Continuó su labor en la Cátedra Vargas Llosa que integraba desde hace cinco años. Tenía una columna en el programa de Cristina Pérez (Radio Rivadavia) y el año pasado estrenó un ciclo de entrevistas.

Asumió su cargo al frente del Teatro Colón en 2016, primero como director general y artístico y, tras ser designado como ministro de la Cultura de la ciudad, sólo como director artístico. En junio de ese año, desgastado por las debilidades de su gestión en la Ciudad y por el rechazo que generaron sus declaraciones sobre el número de desaparecidos durante la última dictadura, dichos que lo enfrentaron a organismos de derechos humanos y a parte del ambiente artístico, Lopérfido presentó su renuncia a Larreta.

