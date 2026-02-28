El presidente Javier Milei asistirá este domingo 1° de marzo al Congreso Nacional para dar inicio al período de actividad parlamentaria. La ceremonia institucional ocurre bajo un nuevo esquema de acuerdos políticos que facilitó la aprobación de normas estructurales durante las semanas previas.

A qué hora habla Javier Milei en la Apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso

El discurso presidencial se espera para las 21 de este domingo, aunque aún no está confirmado. Se habría designado este horario nocturno para la exposición del mandatario ante diputados y senadores para lograr captar la mayor atención posible de la ciudadanía. El asesor Santiago Caputo ya propuso este esquema en los años anteriores para garantizar que el mensaje oficial alcance los niveles más altos de audiencia en todo el país.

El Presidente dará a conocer los lineamientos para su tercer año de gestión

El nuevo escenario en el Congreso y los resultados del verano

La Libertad Avanza afronta esta Apertura de Sesiones Ordinarias con una mayor base de sustentación política a la de los periodos previos: el oficialismo consolidó una mayoría entre sus legisladores propios y aliados habituales, un cambio de situación que contrasta con los primeros meses de gestión.

La mesa política del Gobierno nacional obtuvo resultados positivos durante las sesiones extraordinarias. Los gobernadores acompañaron las iniciativas centrales de la administración central. El Presidente utilizará un atril en el recinto de la Cámara de Diputados para su exposición y el contenido del mensaje tendría un fuerte componente económico.

El mandatario describirá la situación actual y anunciará las metas para el ciclo 2026. Un integrante de la mesa chica presidencial afirmó ante LA NACION: “La idea es ser muy ambiciosos en la cantidad de reformas que se van a trabajar este año”.

El cronograma de trabajo incluye el tratamiento del proyecto de ley de glaciares. El Ejecutivo también enviará una propuesta de financiamiento universitario. Esta iniciativa oficial busca resolver los conflictos con las casas de altos estudios tras el veto a la ley anterior de la oposición. El bloque oficialista espera debatir este tema en las primeras semanas de marzo.

El plan económico del ciclo 2026 incluye una reforma tributaria orientada a la reducción de la carga impositiva Prensa Diputados

La agenda de reformas previstas para el ciclo 2026

La reforma electoral ocupa un lugar prioritario en el temario del Poder Ejecutivo. El Gobierno ratificó su intención de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La administración libertaria logró suspender este mecanismo en 2025 pero todavía requiere una modificación definitiva de la norma. El proyecto original de la Ley Bases contenía modificaciones sobre el financiamiento de los partidos políticos que Milei pretende retomar.

El área económica prepara una reforma tributaria con el objetivo de reducir la carga impositiva. Este plan forma parte de las promesas centrales de la campaña electoral. En el plano de las relaciones exteriores, el Gobierno busca la aprobación del pacto comercial con Estados Unidos. El Presidente solicitará al Congreso la adhesión al Board of Peace en sintonía con la gestión de Donald Trump.

El Gobierno buscaría aprobar una reforma tributaria Presidencia

La disputa con el fuero laboral nacional también estará presente en la agenda judicial. El oficialismo impulsa el traspaso de competencias a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Senado debe resolver la integración de la Corte Suprema de Justicia, que funciona actualmente con tres miembros. El Ejecutivo requiere el acuerdo de la cámara alta para cubrir las vacantes en los tribunales de distintas instancias.

