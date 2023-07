Alberto Fernández: “En mi gobierno me ha pasado de todo, solo falta que lleguen los marcianos”

escuchar

El presidente Alberto Fernández volvió esta mañana a recordar todos los traspiés externos por los que pasó durante la gestión frente a la Casa Rosada, esta vez en el cierre del 45° Congreso Federal Agropecuario. Dijo, con ironía, que ahora solo restaría que “lleguen los marcianos” a la Argentina, tras hablar otra vez de la pandemia, la guerra en Ucrania y la sequía, y de anticipar que podría venir una “ola de inundaciones”.

“Yo reconozco que en mi gobierno me ha pasado de todo. Solo falta que lleguen los marcianos, después ya me pasó de todo”, se lamentó el mandatario, que terminará su administración en diciembre. “Dije: ‘La sequía será la última’. Parece que no. Parece que ahora tenemos el riesgo de que nos sobre agua y de que seamos atacados por el agua”, adelantó luego de considerar que esta puede ser una “buena noticia para el agro”, por el largo período de falta de lluvias, pero una cuestión “pésima” para los habitantes de zonas aledañas a los ríos que crezcan.

Es que antes había contado que ya advirtió al ministro de Economía, Sergio Massa -también precandidato a presidente oficialista-, y al titular de Ambiente, Juan Cabandié, por el “temor” que le señalan los expertos de que haya una “ola de inundaciones” en Santa Fe y Corrientes. “Es lo que se pronostica. Ya lo vivimos. Tenemos que ponernos a trabajar para ver de qué modo mitigamos los efectos de las inundaciones, que tienen un efecto social importante. Hay alguien que está advirtiendo lo que puede pasar”, comentó, acompañado por el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, y por las máximas autoridades provinciales del sector agroindustrial.

“Pareciera ser que uno quiere al agro o quiere a la industria, y la verdad es que van de la mano y no están contrapuestas. Uno tiene que prestarle atención al mundo agropecuario y al mundo industrial”, aseguró, en tanto, el Presidente, desde el Museo del Bicentenario.

“La actividad industrial crece un 3% en lo que va del año, la agropecuaria cae un 45%. Si no hubiéramos tenido la sequía, estaríamos creciendo cuatro o cinco puntos este año”, lamentó el mandatario, por lo que entendió que es una “discusión banal” estimar cuánto pesa la agroindustria en la Argentina porque eso está claro. “Su magnitud quedó evidenciada en el hecho de que una sequía generó un daño económico impresionante”, enfatizó.

En ese sentido sin embargo sostuvo, según la Agencia Télam: “Es tan cierto eso como que la Argentina no vive de la agricultura. Perdimos el 20% de las exportaciones, exportamos un 80% de otras cosas. Ahora, un 20% es un montón, es muchísimo. Hay que prestarle atención”.

En un intento de ponderar también el vínculo con el campo, un sector con el que sobre todo el kirchnerismo tiene fuertes fricciones desde la Resolución 125, Fernández dijo que no debe haber dudas de que a su gobierno le importa el tema agropecuario y de que lo pone en valor. “Massa me mandó tres páginas de lo que hicimos para preservar al sector. Como estamos en un momento difícil, parece que le estoy pasando cuentas; y no quiero pasarle cuentas a nadie. Solo recordarles que siempre estuvimos cuando el sector nos necesitó”, indicó.

En el encuentro se abordó una agenda con eje central en las economías regionales, el nuevo tipo de cambio para las exportaciones que se liquidan hasta el 31 de agosto de 2023 y las proyecciones.

