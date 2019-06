El precandidato expresó admiración por los dotes artísticos de su hijo

24 de junio de 2019

Desde que se conoció que Alberto Fernández iba a encabezar la fórmula presidencial junto a Cristina Kirchner , su actividad profesional, su actual pareja e incluso sobre los miembros de su familia se volvieron noticia.

En este contexto, sorprendió a varios descubrir que Estanislao, el hijo de 24 años del exjefe de Gabinete, era un avezado cosplayer -como se define a los que se disfrazan de personajes icónicos de cómics o series animadas- y que además modelaba como drag queen.

La revelación disparó todo tipo de reacciones, desde la admiración por la calidad de sus atuendos -que elabora él mismo para sus producciones- hasta comentarios repudiables y discriminatorios que se burlaban de él.

Invitado a Radio con vos, el precandidato charló sobre este tema con los periodistas Ernesto Tenembaum y Reynaldo Sietecase. "Mi hijo es uno de los tipos más creativos que vi en mi vida -comentó Fernández-. Parte la expresa en el dibujo, está estudiando diseño gráfico e ilustración, así entró en el mundo de los cómics y el animé japonés y empezó a disfrazarse".

"Lo hizo muy bien pero tan bien que lo empezaron a invitar festivales de cómic -agregó-. Luego comenzó con personajes femeninos y después terminó en la figura del drag queen, en ese mundo es muy reconocido".

Fernández no dudó en expresar la enorme admiración que siente por Estanislao. "Yo estoy orgulloso de mi hijo, es un hombre sano, es un tipo que labura, que se toma el subte todas las mañanas para ir al trabajo, que alquila hace dos años un departamentito con su novia en Belgrano. ¿Cómo no voy a estar orgulloso? Qué me importa lo que me digan", sostuvo.

"Yo quiero para él lo mismo que cualquier padre, que sea feliz -añadió-. Si él cree que el camino es ese, lo voy a apoyar siempre. Me preocuparía que sea un delincuente, un ventajista, un inmoral. Mi hijo es una gran persona".