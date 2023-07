Alberto Fernández: “He dejado todo y no me he llevado nada”

escuchar

El presidente Alberto Fernández dio este viernes una entrevista radial en donde repasó su gestión al frente del Ejecutivo y remarcó: “He dejado todo y no me he llevado nada”. Asimismo, reiteró que no gobernó “bajo la sombra de Cristina [Kirchner]” y anticipó que “la derecha no va a ganar” las próximas elecciones.

Al hablar en Radio 10 sobre sus logros como presidente, Fernández aseguró que haber ocupado la jefatura de Estado “ha sido un honor enorme” y que desde dicha posición ha “trabajado muchísimo en tiempos muy difíciles, con resultados que están a la vista”. “He actuado con absoluta honestidad: aquí he dejado todo y no me he llevado nada”, remarcó en un mensaje dirigido a “los argentinos, que saben que la política muchas veces no fue honesta”.

Entre otros hitos y luego de mencionar una vez más a la pandemia, la guerra en Ucrania, la sequía y la deuda heredada como obstáculos en el marco de su gestión, se jactó de que la Argentina lleva “33 meses ininterrumpidos de creación de empleo registrado”, tiene “una de las tasas de desocupación más bajas de la historia” y “más de 6000 obras públicas, de las cuales 3500 fueron concluidas”.

Con relación al futuro del oficialismo, el mandatario destacó que lo “verdaderamente importante” es preservar la unidad para enfrentar un “riesgo magnífico, que es que la derecha vuelta a tomar el gobierno en la Argentina”. “Para que la gente entienda, la derecha significa quitarles derechos a los que trabajan, a los que estudian y a los jubilados, volver a poner a la Argentina en una parcela del mundo al servicio de una potencia y perder autonomía y volver a pensar a la Argentina en el sentido de la Argentina privatizada”, desarrolló e identificó con tales ideas a los opositores Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Javier Milei.

En ese contexto, le preguntaron “por qué la derecha está por ganar” dados los resultados “a la vista” que él defendió al comienzo de la nota. Entonces, respondió: “No va a ganar. Yo lo que veo es una situación de alguna paridad, que eso sí ocurre en todo el mundo. Lula ganó por dos puntos, Boric y Petro fueron a una segunda vuelta y no es que ganaron por una ventaja superlativa. Creo que hay una situación de mucha paridad, pero lo que tenemos que hacer es tener este tipo de díalogo con la sociedad para explicarles que no debemos retroceder”.

Consultado acerca de su decisión de no competir por la reelección a pesar de los logros que destacó durante su gestión, dijo: “Porque entre otras cosas soy un ser humano y a mí las muertes de la pandemia me duelen; que no se mueran más [personas] me resultó un esfuerzo grande de trabajo; me tocó un tiempo de guerra, fui participante de todas las reuniones importantes del mundo central… Yo insistía con la idea de que la gente lo resuelve en una PASO y muchos compañeros entendían que mi presencia era inviable porque nadie podía enfrentarse al presidente (...) Yo decidí priorizar la unidad del espacio. Ya vivimos lo que nos pasa cuando nos dividimos”.

Por otra parte, afirmó respecto de quienes consideran que su administración estuvo influenciada por la vicepresidenta Cristina Kirchner: “No siento que goberné bajo la sombra de Cristina”.

Noticia en desarrollo

LA NACION

Temas Alberto Fernández