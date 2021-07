Alberto Fernández imitó la tonada riojana para recordar una enseñanza de su padre

Este martes, Alberto Fernández cerró la inauguración de un tramo de la ruta provincial 7 en Chaco. Allí, frente a funcionarios del Gabinete nacional y el gobernador Jorge Capitanich, el Presidente imitó la tonada riojana de su padre para referirse al “olvido del norte grande”.

En coincidencia con el Día del Amigo, Alberto Fernández auguró que la salida de la pandemia está a pocos metros y que espera poder vacunar a los niños a la brevedad. En ese mismo acto, recurrió a un recuerdo personal para hablar de lo que llamó “el olvido del norte grande”.

“Chaco es, como todo el norte argentino, un lugar maravilloso. Ustedes saben que yo soy hijo de un riojano, de allá, del norte grande. Y siempre sufrí el olvido del norte grande. Mi papá recordaba a Joaquín V. González, que decía que a La Rioja se entra llorando y se sale llorando”, señaló.

“Papá me decía como los riojanos, que hablan en esdrújula: ‘Los cordobeses y los rosarinos se tienen bronca, los sanjuaninos y los mendocinos se tienen odio y los catamarqueños y los riójanos (sic) nos tenemos lástima’”, reprodujo Fernández ante la risa de los presentes.

Alberto Fernández imitó el tono riojano de su padre

Tras el recuerdo de los dichos de su padre, Fernández expresó que buscará terminar con las desigualdades entre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el interior del país. “Saben que no me gusta vivir en una Argentina que tiene un centro de la opulencia y periferias al norte y al sur. Yo necesito una Argentina que se integre, que crezca y tenga las posibilidades de desarrollo por igual. La Argentina no se desarrolló así por muchos motivos. La Historia dice que hay una Argentina del centro preocupada por el puerto y otra que, cuanto más alejada del puerto está, más sufriente y olvidada quedaba”, afirmó.

Hacia el final de su discurso, el Presidente también se refirió a las diferencias a lo largo y ancho de la Argentina. “A mí me encantaría que muchos porteños, como yo, vean lo que vi recién en el video. Alguien que diga: ‘Por primera vez vi pasar un colectivo en esta ruta’. Para que se den cuenta del tamaño de desigualdad”, concluyó

LA NACION