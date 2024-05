El gobierno de España reaccionó al comunicado de Casa Rosada por los dichos del ministro Puente

Escuchar

El gobierno de España, al mando del socialista Pedro Sánchez, rechazó este sábado el comunicado de la Oficina del Presidente Javier Milei tras el exabrupto del ministro de Transporte Oscar Puente, quien el viernes en un acto del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) acusó al mandatario argentino de ingerir “sustancias”.

El comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores publicado en redes sociales indica: “El gobierno de España rechaza rotundamente los términos infundados del comunicado emitido por la Oficina del Presidente de la República Argentina, que no se corresponden con las relaciones de dos países y pueblos hermanos”.

En este marco, el país ibérico aboga por la larga y amistosa relación que tienen ambas naciones. “El gobierno y el pueblo español seguirán manteniendo y fortaleciendo sus lazos fraternales y sus relaciones de amistad y colaboración con el pueblo argentino, voluntad compartida por toda la sociedad española”, cierra el breve mensaje.

Esta respuesta de España se da luego de que la administración libertaria cruzara al ministro de Transporte de ese país, Oscar Puente, por acusar a Milei de ingerir “sustancias” en el marco de un encuentro del partido oficialista.

Tras circular en redes sociales el recorte de esas declaraciones, la Oficina del Presidente Javier Milei emitió un comunicado contra el gobierno español en el que denuncia “calumnias”, “injurias” y menciona la investigación judicial contra la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, por tráfico de influencias y corrupción de negocios en el ámbito privado, a partir de supuestos vínculos con varias empresas privadas, como Air Europa, que habrían recibido fondos y contratos públicos de la administración socialista.

“El gobierno [español] tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia. Por el bien del Reino de España, esperamos que la Justicia actúe con celeridad para esclarecer semejante escándalo de corrupción que afecta directamente a la estabilidad de su Nación y por consiguiente, las relaciones con nuestro país”, señalaron desde el Gobierno.

“Pedro Sánchez ha puesto en peligro la unidad del Reino, pactando con separatistas y llevando a la disolución de España; ha puesto en riesgo a las mujeres españolas permitiendo la inmigración ilegal de quienes atentan contra su integridad física; y ha puesto en peligro a la clase media con sus políticas socialistas que solo traen pobreza y muerte”, sostuvo el texto oficial.

Los dichos de Puente

En el encuentro del partido oficialista, Puente había deslizado el viernes que Milei ingiere “sustancias”. “Hay gente muy mala que, siendo ella misma, ha llegado a lo más alto”, dijo el funcionario español en el acto organizado por el PSOE.

“Milei, por ejemplo, Trump... No sé si tendrán asesores. Milei, desde luego, si tiene asesores, yo creo que no escucha mucho”, continuó y tras ello fue que marcó: “Yo he visto a Milei, en una tele, y según le estaba oyendo, ¿os acordáis? Lo de... Cuando salió no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias, pero salió a decir aquello de, aquello que dijo, pocos días antes de... Yo dije: ‘Es imposible que gane las elecciones’”.

